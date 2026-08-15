ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО И НАРОДНОГО ИСКУССТВА МУЗЕЙ

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО И НА­РОД­НО­ГО ИСКУССТВА МУЗЕЙ - всероссийский, в Москве.

От­крыт в 1981 году как на­уч­но-ме­то­дический центр по со­би­ра­нию, хра­не­нию, изу­че­нию и по­пу­ля­ри­за­ции па­мят­ни­ков де­ко­ра­тив­но-при­клад­но­го и народного искусства. Со­б­ра­ние, от­ра­жаю­щее ис­то­рию и современное со­стоя­ние искусства, вклю­ча­ет па­мят­ни­ки XII-XX веков. Име­ет от­де­лы де­ре­ва и кос­ти, стек­ла, ке­ра­ми­ки, ме­тал­ла, тка­ней, ху­дожественных ла­ков, изо­бра­зительных ма­те­риа­лов, ру­ко­пис­ных и пе­чат­ных ис­точ­ни­ков.

Раз­ме­ща­ет­ся в бывшей городской усадь­бе гр. А.И. Ос­тер­ма­на-Тол­сто­го (пе­ре­строе­на в 1780-х годах в сти­ле клас­си­циз­ма; с 1834 года в ней рас­по­ла­га­лась Московская Духовная семинария, с 1918 года - различные правительственные учреждения.

Иллюстрации:

Здание музея. Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)