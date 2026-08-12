ДЕКОНСТРУКТИВИЗМ В АРХИТЕКТУРЕ
ДЕКОНСТРУКТИВИЗМ В АРХИТЕКТУРЕ - направление, сложившееся в начале 1980-х годов.
Деконструктивизм выступил против рационалистических канонов модернизма, обратившись к неиспользованным возможностям конструктивизма. Теоретики Деконструктивизма трактуют архитектурное творчество как форму исследовательской работы, раздвигающей границы архитектуры; разрабатывают основы новой поэтики, во многом сходной с методом деконструкции текста, практикуемым в литературоведческом деконструктивизме. Архитектура Деконструктивизма рассматривает материальный объект как текст - связную последовательность знаков, допускающую возможность его интерпретации, свободного прочтения. Этапы творческого процесса архитектора-деконструктивиста зафиксированы в формуле американского архитектора С. Тайгермана «конструкция - деконструкция - реконструкция»: за мысленным рассыпанием (деконструкцией) исходного прототипа (конструкции) следует его последующая восстанавливающая интерпретация (реконструкция), ставящая своей целью совмещение реконструируемого образа с исторически новым состоянием культуры. Сюжетом такой деконструкции - реконструкции служит главным образом архитектура авангарда 1920-х годов и модернизма 1960-х годов.
Другая идея Деконструктивизма, разработанная его ведущим теоретиком архитектором П. Эйзенманом, - независимость формы от функционального назначения. Вниманию к проблемам формы соответствует ряд специфических приёмов, в числе которых - перенесение прототипа в другой контекст, многослойные наложения различных структур, смещение смысловых акцентов с ядра на периферию, демонтаж, инверсии, искажения, сюрреалистического окраска построек, подчёркнутое соединение красивого и безобразного, нарушения привычного геометрического порядка (взрывчатые, пламенеющие, осколочные, запутанные формы) и др.
Одно из программных произведений Деконструктивизма - проект павильонов парка Ла-Виллетт в Париже архитектора Б. Чуми (1979-1989 годы), в котором выделен «линейный» слой (на основе живописи В.В. Кандинского и П. Клее), слой «точек» (характерная для модернизма решётка с точечными объектами «фоли» в духе фантазий Я.Г. Чернихова), слой «плоскостей», символизирующих «город» (представлен участками неправильной формы с замощением в сероватых тонах). Павильоны связаны 3-километровой галереей («кинематическим променадом»). Разные слои состыкованы случайно, что отражает идею разрывности, принципиального отсутствия цельности в современном парке. Принципы Деконструктивизма разрабатываются также в творчестве архитекторов Ф. Гери, З. Хадид, Р. Кулхаса, Д. Либескинда, Д. Агрест, архитектурных групп «Кооп-Химмельблау», «Морфозис», «Аркитектоника». Консолидирующим событием для направления стала выставка «Архитектура деконструктивизма» в Музее современного искусства в Нью-Йорке (1988, организована Ф. Джонсоном и М. Вигли).
Иллюстрации:
Архив БРЭ.