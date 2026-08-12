ДЕКОНСТРУКТИВИЗМ В АРХИТЕКТУРЕ

ДЕКОНСТРУКТИВИЗМ В АРХИТЕКТУРЕ - направление, сложившееся в начале 1980-х годов.

Деконструктивизм вы­сту­пил про­тив ра­цио­на­ли­стических ка­но­нов мо­дер­низ­ма, об­ра­тив­шись к не­ис­поль­зо­ван­ным воз­мож­но­стям кон­ст­рук­ти­виз­ма . Тео­ре­ти­ки Деконструктивизма трак­ту­ют ар­хитектурное твор­че­ст­во как фор­му ис­сле­до­ва­тель­ской ра­бо­ты, раз­дви­гаю­щей гра­ни­цы ар­хи­тек­ту­ры; раз­ра­ба­ты­ва­ют ос­но­вы но­вой по­эти­ки, во мно­гом сход­ной с ме­то­дом де­кон­ст­рук­ции тек­ста, прак­ти­куе­мым в ли­те­ра­ту­ро­вед­че­ском де­кон­ст­рук­ти­виз­ме . Ар­хи­тек­ту­ра Деконструктивизма рас­смат­ри­ва­ет ма­те­ри­аль­ный объ­ект как текст - связ­ную по­сле­до­ва­тель­ность зна­ков, до­пус­каю­щую воз­мож­ность его ин­тер­пре­та­ции, сво­бод­но­го про­чте­ния. Эта­пы творческого про­цес­са ар­хи­тек­то­ра-де­кон­ст­рук­ти­ви­ста за­фик­си­ро­ва­ны в фор­му­ле американского архитектора С. Тай­гер­ма­на «кон­ст­рук­ция - де­кон­ст­рук­ция - ре­кон­ст­рук­ция»: за мыс­лен­ным рас­сы­па­ни­ем (де­кон­ст­рук­ци­ей) ис­ход­но­го про­то­ти­па (кон­ст­рук­ции) сле­ду­ет его по­сле­дую­щая вос­ста­нав­ли­ваю­щая ин­тер­пре­та­ция (ре­кон­ст­рук­ция), ста­вя­щая сво­ей це­лью со­вме­ще­ние ре­кон­ст­руи­руе­мо­го об­раза с ис­то­ри­че­ски но­вым со­стоя­ни­ем куль­ту­ры. Сю­же­том та­кой де­кон­ст­рук­ции - ре­кон­ст­рук­ции слу­жит главным образом ар­хи­тек­ту­ра аван­гар­да 1920-х годов и мо­дер­низ­ма 1960-х годов.

Дру­гая идея Деконструктивизма, раз­ра­бо­тан­ная его ве­ду­щим те­оре­ти­ком архитектором П. Эй­зен­ма­ном, - не­за­ви­си­мость фор­мы от функ­цио­наль­но­го на­зна­че­ния. Вни­ма­нию к про­бле­мам фор­мы со­от­вет­ст­ву­ет ряд спе­ци­фических приё­мов, в чис­ле ко­то­рых - пе­ре­не­се­ние про­то­ти­па в другой кон­текст, мно­го­слой­ные на­ло­же­ния различных струк­тур, сме­ще­ние смы­сло­вых ак­цен­тов с яд­ра на пе­ри­фе­рию, де­мон­таж, ин­вер­сии, ис­ка­же­ния, сюр­реа­ли­стического ок­ра­ска по­стро­ек, под­чёрк­ну­тое со­еди­не­ние кра­си­во­го и без­образ­но­го, на­ру­ше­ния при­выч­но­го гео­мет­рического по­ряд­ка (взрыв­ча­тые, пла­ме­нею­щие, ос­ко­лоч­ные, за­пу­тан­ные фор­мы) и др.

Од­но из про­грамм­ных про­из­ве­де­ний Деконструктивизма - про­ект па­виль­о­нов пар­ка Ла-Вил­летт в Па­ри­же архитектора Б. Чу­ми (1979-1989 годы), в ко­то­ром вы­де­лен «ли­ней­ный» слой (на ос­но­ве жи­во­пи­си В.В. Кан­дин­ско­го и П. Клее), слой «то­чек» (ха­рак­тер­ная для мо­дер­низ­ма ре­шёт­ка с то­чеч­ны­ми объ­ек­та­ми «фо­ли» в ду­хе фан­та­зий Я.Г. Чер­ни­хо­ва), слой «плос­ко­стей», сим­во­ли­зи­рую­щих «го­род» (пред­став­лен уча­ст­ка­ми не­пра­виль­ной фор­мы с за­мо­ще­ни­ем в се­ро­ва­тых то­нах). Па­виль­о­ны свя­за­ны 3-ки­ло­мет­ро­вой га­ле­ре­ей («ки­не­ма­ти­че­ским про­ме­на­дом»). Раз­ные слои со­сты­ко­ва­ны слу­чай­но, что от­ра­жа­ет идею раз­рыв­но­сти, прин­ци­пи­аль­но­го от­сут­ст­вия цель­но­сти в совре­мен­ном пар­ке. Прин­ци­пы Деконструктивизма раз­ра­ба­ты­ва­ют­ся так­же в твор­че­ст­ве ар­хи­тек­то­ров Ф. Ге­ри, З. Ха­дид, Р. Кул­ха­са, Д. Ли­бе­скин­да, Д. Аг­рест, ар­хитектурных групп «Ко­оп-Хим­мельб­лау», «Мор­фо­зис», «Ар­ки­тек­то­ни­ка». Кон­со­ли­ди­рую­щим со­бы­ти­ем для на­прав­ле­ния ста­ла вы­став­ка «Ар­хи­тек­ту­ра де­кон­ст­рук­ти­виз­ма» в Му­зее современного искусст­ва в Нью-Йор­ке (1988, ор­га­ни­зо­ва­на Ф. Джон­со­ном и М. Виг­ли).

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