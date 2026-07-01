ДЕКОНСТРУКТИВИЗМ
ДЕКОНСТРУКТИВИЗМ - направление в литературоведении, сложившееся во 2-й половине 1960-х - 1970-е годы на основе теоретических установок постструктурализма.
Принципы Деконструктивизма были сформулированы в трудах Ж. Деррида, М. Фуко, Ю. Кристевой, Р. Барта во Франции, где появились и первые опыты деконструктивистского анализа. Однако влиятельным направлением литературной критики Деконструктивизм стал в США, где вышел его манифест - сборник «Деконструкция и критика» (1979; авторы - Ж. Деррида, П. М. де Ман, X. Блум, Дж. Хартман, Дж.X. Миллер).
Своё название Деконструктивизм получил по основному принципу анализа текста, практиковавшемуся в работах Деррида, - деконструкции. Его суть состоит в выявлении внутренней противоречивости текста, в обнаружении в нём скрытых и не замечаемых ни читателем, ни автором «остаточных смыслов», доставшихся в наследство от прошлого и закреплённых в форме мыслительных стереотипов и языковых клише.
В американском Деконструктивизме выделяются четыре основных направления. Самое авторитетное из них - йельская школа, отстаивающая тезис о принципиальной многозначности текста и неизбежной ошибочности любой попытки приписать ему единый смысл; в тексте акцентируется его изначальная и неустранимая метафоричность, все художественные высказывания рассматриваются как риторические фигуры, допускающие различные толкования.
Герменевтический деконструктивизм (У. Спейнос) ставит своей задачей посредством критического анализа текстов деконструировать господствующие ментальные структуры (научные и философские теории, идеологические программы и т. п.), осуществляющие «гегемонический контроль» над сознанием человека. Для левого деконструктивизма (Дж. Бренкман, М. Рьян, Ф. Лентриккия и др.) характерно неприятие аполитического и антиисторического метода йельской школы, её исключительной замкнутости на художественной литературе: левый Деконструктивизм рассматривает художественную словесность в широком контексте «общекультурного дискурса», включающем также религиозные, политические и экономические тексты; взятые все вместе, они образуют общий, или «социальный», текст. В центре внимания феминистской критики (Г. Спивак, Б. Джонсон, Ш. Фельман, Ю. Кристева, Э. Сиксу, Л. Иригарай, С. Кофман) - стереотипы мужского менталитета, господствующие в литературе.
В связи с наметившейся в 1980-е годы тенденцией к расширительному толкованию понятия «Деконструктивизм», обусловленному быстрой экспансией (особенно в США) деконструктивистских идей в различные сферы гуманитарных наук (социологию, политологию, историю, философию, теологию и т. д.), термин «Деконструктивизм» часто применяется как синоним постструктурализма.