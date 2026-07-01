ДЕКОНСТРУКТИВИЗМ

ДЕКОНСТРУКТИВИЗМ - направление в литературоведении, сложившееся во 2-й половине 1960-х - 1970-е годы на основе теоретических установок постструктурализма.

Прин­ци­пы Деконструктивизма бы­ли сфор­му­ли­ро­ва­ны в тру­дах Ж. Дер­ри­да , М. Фу­ко, Ю. Кри­сте­вой, Р. Бар­та во Фран­ции, где по­яви­лись и пер­вые опы­ты де­кон­ст­рук­ти­вист­ско­го ана­ли­за. Од­на­ко влия­тель­ным на­прав­ле­ни­ем литературной кри­ти­ки Деконструктивизм стал в США, где вы­шел его ма­ни­фест - сборник «Де­кон­ст­рук­ция и кри­ти­ка» (1979; ав­то­ры - Ж. Дер­ри­да, П. М. де Ман, X. Блум, Дж. Харт­ман, Дж.X. Мил­лер).

Своё на­зва­ние Деконструктивизм по­лу­чил по основному прин­ци­пу ана­ли­за тек­ста, прак­ти­ко­вав­ше­му­ся в ра­бо­тах Дер­ри­да, - де­кон­ст­рук­ции. Его суть со­сто­ит в вы­яв­ле­нии внутренней про­ти­во­ре­чи­во­сти тек­ста, в об­на­ру­же­нии в нём скры­тых и не за­ме­чае­мых ни чи­та­те­лем, ни ав­то­ром «ос­та­точ­ных смы­слов», дос­тав­ших­ся в на­след­ст­во от про­шло­го и за­кре­п­лён­ных в фор­ме мыс­лительных сте­рео­ти­пов и язы­ко­вых кли­ше.

В американском Деконструктивизме вы­де­ля­ют­ся че­ты­ре основных на­прав­ле­ния. Са­мое ав­то­ри­тет­ное из них - йель­ская шко­ла , от­стаи­ваю­щая те­зис о прин­ци­пи­аль­ной мно­го­знач­но­сти тек­ста и не­из­беж­ной оши­боч­но­сти лю­бой по­пыт­ки при­пи­сать ему еди­ный смысл; в тек­сте ак­цен­ти­ру­ет­ся его из­на­чаль­ная и не­уст­ра­ни­мая ме­та­фо­рич­ность, все ху­дожественные вы­ска­зы­ва­ния рассматри­ва­ют­ся как ри­то­рические фи­гу­ры, до­пус­каю­щие различные тол­ко­ва­ния.

Гер­ме­нев­ти­че­ский де­кон­ст­рук­ти­визм (У. Спей­нос) ста­вит сво­ей за­да­чей по­сред­ст­вом кри­тического ана­ли­за тек­стов де­кон­ст­руи­ро­вать гос­под­ствую­щие мен­таль­ные струк­ту­ры (на­учные и фи­лософские тео­рии, идео­ло­гические про­грам­мы и т. п.), осу­ще­ст­в­ляю­щие «ге­ге­мо­нический кон­троль» над соз­на­ни­ем че­ло­ве­ка. Для ле­во­го де­кон­ст­рук­ти­виз­ма (Дж. Бренк­ман, М. Рьян, Ф. Лен­трик­кия и др.) ха­рак­тер­но не­при­ятие апо­ли­тического и ан­ти­ис­то­рического ме­то­да йель­ской шко­лы, её ис­клю­чительной замк­ну­то­сти на ху­дожественной литературе: ле­вый Деконструктивизм рас­смат­ри­ва­ет ху­дожественную сло­вес­ность в ши­ро­ком кон­тек­сте «об­ще­куль­тур­но­го дис­кур­са», вклю­чаю­щем так­же ре­лигиозные, по­ли­тические и эко­но­мические тек­сты; взя­тые все вме­сте, они об­ра­зу­ют об­щий, или «со­циаль­ный», текст. В цент­ре вни­ма­ния фе­ми­ни­ст­ской кри­ти­ки (Г. Спи­вак, Б. Джон­сон, Ш. Фель­ман, Ю. Кри­сте­ва, Э. Сик­су, Л. Ири­га­рай, С. Коф­ман) - сте­рео­ти­пы муж­ско­го мен­та­ли­те­та, гос­под­ствую­щие в ли­те­ра­ту­ре.

В свя­зи с на­ме­тив­шей­ся в 1980-е годы тен­ден­ци­ей к рас­ши­рительному тол­ко­ва­нию по­ня­тия «Деконструктивизм», обу­слов­лен­но­му бы­ст­рой экс­пан­си­ей (осо­бен­но в США) де­кон­ст­рук­ти­ви­ст­ских идей в различные сфе­ры гу­ма­ни­тар­ных на­ук (со­цио­ло­гию, по­ли­то­ло­гию, ис­то­рию, фи­ло­со­фию, тео­ло­гию и т. д.), тер­мин «Деконструктивизм» час­то при­ме­ня­ет­ся как си­но­ним пост­струк­ту­ра­лиз­ма.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)