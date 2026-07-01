ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ ТРУДЯЩЕГОСЯ И ЭКСПЛУАТИРУЕМОГО НАРОДА

ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ ТРУДЯЩЕГОСЯ И ЭКСПЛУАТИРУЕМОГО НАРОДА - один из первых имевших конституционное значение актов советской власти.

При­ня­та ВЦИК 3(16).1.1918 года. Про­чи­та­на Я.М. Сверд­ло­вым при от­кры­тии им 5(18).1.1918 года Уч­ре­дительного со­б­ра­ния. Дек­ла­ра­ция пред­ла­га­ла Уч­ре­дительному со­б­ра­нию ог­ра­ни­чить­ся раз­ра­бот­кой «ко­рен­ных ос­но­ва­ний со­циа­ли­сти­че­ско­го пе­ре­уст­рой­ст­ва об­ще­ст­ва» и при­знать пра­виль­ны­ми все су­ще­ст­вен­ные ре­во­люционные пре­об­ра­зо­ва­ния, про­воз­гла­шён­ные советским пра­ви­тель­ст­вом: пе­ре­ход вла­сти к Со­ве­там; про­воз­гла­ше­ние Рос­сии фе­де­ра­ци­ей советских народных рес­пуб­лик; от­ме­ну ча­ст­ной соб­ст­вен­но­сти на зем­лю и урав­ни­тель­ное без­воз­мезд­ное пе­ре­рас­пре­де­ле­ние все­го зе­мель­но­го фон­да ме­ж­ду тру­дя­щи­ми­ся; вве­де­ние ра­бо­че­го кон­тро­ля в промышленности; на­цио­на­ли­за­цию бан­ков; вве­де­ние все­об­щей тру­до­вой по­вин­но­сти; раз­рыв тай­ных ме­ж­ду­народных до­го­во­ров и по­ли­ти­ку стрем­ле­ния к все­об­ще­му ми­ру «без ан­нек­сий и кон­три­бу­ций »; пре­кра­ще­ние пла­те­жей по государственным зай­мам и др. Фрак­ция боль­ше­ви­ков на Уч­ре­дительном со­б­ра­нии пред­ло­жи­ла на­чать его ра­бо­ту с об­су­ж­де­ния дек­ла­ра­ции, од­на­ко та­кой по­ря­док за­се­да­ния был от­верг­нут боль­шин­ст­вом со­б­ра­ния, в ре­зуль­та­те боль­ше­ви­ки по­ки­ну­ли Уч­ре­дительное со­б­ра­ние и ут­ром 6(19).1.1918 года рас­пус­ти­ли его.

С не­ко­то­ры­ми ре­дак­ци­он­ны­ми из­ме­не­ния­ми дек­ла­ра­ция бы­ла при­ня­та 12(25).1.1918 года 3-м Все­российским съез­дом Со­ве­тов ра­бо­чих и сол­дат­ских де­пу­та­тов; по­сле объ­еди­не­ния это­го Съез­да с 3-м Все­российским съез­дом Со­ве­тов кре­сть­ян­ских де­пу­та­тов дек­ла­ра­ция 18(31).1.1918 года вновь бы­ла ут­верж­де­на 3-м Все­российским съез­дом Со­ве­тов ра­бо­чих, сол­дат­ских и кре­сть­ян­ских де­пу­та­тов.

Дек­ла­ра­ция со­ста­ви­ла 1-й раз­дел Кон­сти­ту­ции РСФСР 1918 года.

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