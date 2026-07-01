ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ ТРУДЯЩЕГОСЯ И ЭКСПЛУАТИРУЕМОГО НАРОДА
ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ ТРУДЯЩЕГОСЯ И ЭКСПЛУАТИРУЕМОГО НАРОДА - один из первых имевших конституционное значение актов советской власти.
Принята ВЦИК 3(16).1.1918 года. Прочитана Я.М. Свердловым при открытии им 5(18).1.1918 года Учредительного собрания. Декларация предлагала Учредительному собранию ограничиться разработкой «коренных оснований социалистического переустройства общества» и признать правильными все существенные революционные преобразования, провозглашённые советским правительством: переход власти к Советам; провозглашение России федерацией советских народных республик; отмену частной собственности на землю и уравнительное безвозмездное перераспределение всего земельного фонда между трудящимися; введение рабочего контроля в промышленности; национализацию банков; введение всеобщей трудовой повинности; разрыв тайных международных договоров и политику стремления к всеобщему миру «без аннексий и контрибуций»; прекращение платежей по государственным займам и др. Фракция большевиков на Учредительном собрании предложила начать его работу с обсуждения декларации, однако такой порядок заседания был отвергнут большинством собрания, в результате большевики покинули Учредительное собрание и утром 6(19).1.1918 года распустили его.
С некоторыми редакционными изменениями декларация была принята 12(25).1.1918 года 3-м Всероссийским съездом Советов рабочих и солдатских депутатов; после объединения этого Съезда с 3-м Всероссийским съездом Советов крестьянских депутатов декларация 18(31).1.1918 года вновь была утверждена 3-м Всероссийским съездом Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.
Декларация составила 1-й раздел Конституции РСФСР 1918 года.
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