Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа

Деклара`ция прав трудя`щегося и эксплуати`руемого наро`да — документ, предложенный в 1918 Учредительному собранию Советом народных комиссаров и Всероссийским Центральным исполнительным комитетом. Проект написан и утвержден ВЦИК 3 января 1918. Декларация представляла собой ультиматум, принятие которого могло бы спасти Учредительное собрание от разгона. В начале заседания Учредительного собрания 5 января 1918 Я. М. Свердлов зачитал декларацию и потребовал ее принять. В ней говорилось: «Поддерживая Советскую власть и декреты Совета народных комиссаров, Учредительное собрание считает, что его задача исчерпывается установлением коренных оснований социалистического переустройства общества». Декларация содержала основные параметры будущего общественного устройства, за рамки которого Собрание не должно было выходить: отмена частной собственности на землю, рабочий контроль, создание ВСНХ, подтверждение советского закона об аннулировании внешних займов. Россию следовало объявить республикой Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Вся власть в центре и на местах должна принадлежать этим Советам. Советская Российская республика должна была стать федерацией Советских национальных республик. Далее следовали уже принятые решения: национализация банков, политика мира и др. Это был своего рода отчет о первых мерах советского правительства, которые следовало утвердить Собранию. Многие из этих положений эсеры (см. Социалисты-революционеры), составлявшие большинство Собрания, могли бы поддержать, но это значило проявить слабость перед лицом шантажа. На голосование была поставлена Декларация и повестка дня, разработанная руководством Партии социалистов-революционеров и оглашенная Н. Пумпянским. Второе предложение победило 237 голосами против 146. После разгона Учредительного собрания III съезд Советов рабочих и солдатских депутатов 12 января 1918 с небольшими поправками принял Декларацию, которая стала временным конституционным документом Советской республики. Специальным декретом из нее и из других актов Советской власти были изъяты все упоминания Учредительного собрания. Лит.: Ленин В. И. Полное собрание сочинений. Т. 35; Протасов Л. Г. Всероссийское Учредительное собрание. История рождения и гибели. М., 1997; Учредительное собрание. Россия 1918 г. Стенограмма и документы. М., 1991. А. В. Шубин.