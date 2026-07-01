ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ РЕБЁНКА

ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ РЕБЁНКА - международное соглашение, принятое Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1959 года, в котором в форме общепризнанных принципов были сформулированы права детей.

Не­об­хо­ди­мость специальной за­щи­ты прав ре­бён­ка впер­вые бы­ла про­воз­гла­ше­на Же­нев­ской дек­ла­ра­ци­ей о пра­вах де­тей (1924). При­ня­тая в раз­ви­тие по­ло­же­ния Все­об­щей дек­ла­ра­ции прав и сво­бод че­ло­ве­ка (1948) о том, что ма­те­рин­ст­во и мла­ден­че­ст­во да­ют пра­во на осо­бое по­пе­че­ние и по­мощь, Декларация прав ребенка ус­та­нав­ли­ва­ет пра­ва де­тей как осо­бой ка­те­го­рии гра­ж­дан, в си­лу воз­рас­та не имею­щих воз­мож­но­сти осу­ще­ст­в­лять об­ще­при­знан­ные пра­ва и сво­бо­ды че­ло­ве­ка и по­то­му ну­ж­даю­щих­ся в под­держ­ке и по­мо­щи как со сто­ро­ны го­су­дар­ст­ва про­жи­ва­ния, так и ме­ж­ду­народного со­об­ще­ст­ва в це­лом. Осу­ще­ст­в­ле­нию Декларации прав ребенка при­зва­ны спо­соб­ст­во­вать не толь­ко го­су­дар­ст­ва, но и ме­ж­ду­народные ор­га­ни­за­ции - ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ , ВОЗ.

Во мно­гих го­су­дар­ст­вах, в том числе в РФ, прин­ци­пы Декларации прав ребенка за­кре­п­ле­ны кон­сти­ту­ция­ми и другими за­ко­но­дательными ак­та­ми. В Рос­сии в 1917 году од­ной из пер­вых в ми­ро­вой прак­ти­ке бы­ла при­ня­та Дек­ла­ра­ция прав ре­бён­ка К.Н. Вент­це­ля.

В 1989 году по­ло­же­ния Декларации прав ребенка по­лу­чи­ли своё юри­дическое за­кре­п­ле­ние в Кон­вен­ции ООН о пра­вах ре­бён­ка, ус­та­но­вив­шей для го­су­дарств-уча­ст­ни­ков обя­за­тель­ст­ва по соз­да­нию ус­ло­вий, обес­пе­чи­ваю­щих со­блю­де­ние прав и ин­те­ре­сов де­тей.

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