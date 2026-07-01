ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ РЕБЁНКА
ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ РЕБЁНКА - международное соглашение, принятое Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1959 года, в котором в форме общепризнанных принципов были сформулированы права детей.
Необходимость специальной защиты прав ребёнка впервые была провозглашена Женевской декларацией о правах детей (1924). Принятая в развитие положения Всеобщей декларации прав и свобод человека (1948) о том, что материнство и младенчество дают право на особое попечение и помощь, Декларация прав ребенка устанавливает права детей как особой категории граждан, в силу возраста не имеющих возможности осуществлять общепризнанные права и свободы человека и потому нуждающихся в поддержке и помощи как со стороны государства проживания, так и международного сообщества в целом. Осуществлению Декларации прав ребенка призваны способствовать не только государства, но и международные организации - ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ, ВОЗ.
Во многих государствах, в том числе в РФ, принципы Декларации прав ребенка закреплены конституциями и другими законодательными актами. В России в 1917 году одной из первых в мировой практике была принята Декларация прав ребёнка К.Н. Вентцеля.
В 1989 году положения Декларации прав ребенка получили своё юридическое закрепление в Конвенции ООН о правах ребёнка, установившей для государств-участников обязательства по созданию условий, обеспечивающих соблюдение прав и интересов детей.