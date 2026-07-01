Декларация об образовании СССР

Деклара`ция об образова`нии СССР — документ об образовании Союза Советских Социалистических Республик, принятый на I съезде советов СССР 30 декабря 1922. Проект был разработан комиссией, созданной пленумом ЦК РКП(б) 6 октября 1922. Декларация утверждена делегациями РСФСР (см. Россия), Украинской (см. Украина), Белорусской (см. Беларусь) ССР и Закавказской советской федеративной социалистической республики 29 декабря 1922. Закрепляла добровольность Союза и право выхода из него. Вошла в состав Конституции СССР 1924. Лит.: История советской конституции в документах. 1917—1956. М., 1957; Коржихина Т. П. Советское государство и его учреждения. Ноябрь 1917 г. — декабрь 1991 г. М., 1995; Несостоявшийся юбилей. Почему СССР не отпраздновал своего 70-летия. М., 1992. А. В. Шубин.