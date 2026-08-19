ДЕКЛАРАЦИЯ О ВООРУЖЁННОМ НЕЙТРАЛИТЕТЕ 1780
ДЕКЛАРАЦИЯ О ВООРУЖЁННОМ НЕЙТРАЛИТЕТЕ 1780 года - документ Российской империи от 28 февраля, обращённый к Великобритании, Франции и Испании и направленный на защиту нейтральной торговли в условиях военных действий между этими странами в ходе Войны за независимость в Северной Америке 1775-1783 годов.
Согласно декларации корабли нейтральных стран получали право свободного плавания у берегов воюющих держав, «неприятельская» собственность на судах под нейтральным флагом объявлялась неприкосновенной, предметами контрабанды признавались только товары военного назначения, а блокированным считался тот порт, вход в который затруднялся в результате военных действий. На этих основаниях предлагалось решать спорные вопросы о законности грузов на захваченных судах. Появлению Декларации о вооруженном нейтралитете предшествовали захват английскими каперами летом 1778 года нескольких кораблей, направлявшихся с грузом в Архангельск, и соглашение России, Дании и Швеции о совместной охране своих торговых судов («Лига нейтральных держав»).
Летом 1780 года Декларация о вооруженном нейтралитете была официально поддержана Данией, Швецией и Нидерландами, в 1781 году - Пруссией и Австрией, в 1782 году - Португалией, в 1783 году - Королевством обеих Сицилий; была достигнута договорённость о закрытии Балтийского моря для судов воюющих держав и взаимной защите принципов вооружённого нейтралитета. Декларация о вооруженном нейтралитете была выгодна для американских торговцев, сохранявших связи с европейскими странами. После заключения Версальского мирного договора 1783 года коалиция распалась.
Вооруженный нейтралитет был возобновлён после выхода Российской империи из 2-й антифранцузской коалиции (1800) по инициативе императора Павла I и оформлен соглашением между Российской империей, Данией, Пруссией и Швецией, направленным против Великобритании. Со вступлением на престол императора Александра I и подписанием 5(17).6.1801 года русско-английской Петербургской конвенции соглашение о вооруженном нейтралитете перестало действовать. Явившись прецедентом дипломатического соглашения, Декларация о вооруженном нейтралитете оказала значительное влияние на развитие международного права.
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