Декларация о предоставлении независимости колониальным странам и народам 1960

Деклара`ция о предоставле`нии незави`симости колониа`льным стра`­нам и наро`дам 1960 — документ, принятый резолюцией 1514 (XV) Генеральной Ассамблеи ООН 14 декабря 1960. Международно-правовое обоснование деколонизации к 1960 существовало в виде основополагающих документов ООН, обязывавших колониальные державы «максимально способствовать» развитию населения колоний в направлении к самоуправлению или независимости. Колониальные войны в Индокитае и Алжире, появление новых антиколониальных движений и реалии «холодной войны» создали необходимость распространить принцип самоопределения на не сформировавшиеся в полной мере нации, включая определение ими общественного строя будущих государств. В проекте, внесенном Союзом Советских Социалистических Республик 22 сентября 1960, подчеркивалась необходимость окончательной деколонизации, оспаривалась неспособность колониальных народов управлять своими внутренними делами и осуществлять внешнюю политику, освобождение от колониализма увязывалось с борьбой против расизма. Афро-азиатские государства внесли параллельный проект, отказавшись от советского предложения завершить деколонизацию уже в 1961. Учитывая близость подходов и сохранение в проекте советского требования постоянного контроля со стороны ГА ООН, СССР проголосовал за коллективный проект, который и был принят 89 голосами при 9 воздержавшихся (США и ближайшие союзники). Декларация определила колониализм как препятствие для всестороннего международного сотрудничества, подрыв идеалов ООН и угрозу миру и безопасности, отвергла принцип «неподготовленности» народа к независимому развитию, существенно ускорила процесс деколонизации и появления более 100 новых стран-членов ООН. Ист.: текст Декларации // http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/colonial.shtml. Н. Г. Щербаков.