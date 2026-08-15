ДЕКЛАРАЦИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ НЕЗАВИСИМОСТИ КОЛОНИАЛЬНЫМ СТРАНАМ И НАРОДАМ
ДЕКЛАРАЦИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ НЕЗАВИСИМОСТИ КОЛОНИАЛЬНЫМ СТРАНАМ И НАРОДАМ - документ, принятый 14.12.1960 года на 15-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и способствовавший ликвидации колониальной системы.
В декларации провозглашалась «необходимость незамедлительно и безоговорочно положить конец колониализму во всех его формах и проявлениях», подчёркивалось, что «подчинение народов иностранному игу и господству и их эксплуатация являются отрицанием основных прав человека». Декларация содержала требование прекратить «любые военные действия или репрессивные меры какого бы то ни было характера, направленные против зависимых народов», призвала соблюдать принципы «невмешательства во внутренние дела всех государств, уважения суверенных прав всех народов и территориальной целостности их государств». Принципиально важное значение имело положение декларации о том, что «недостаточная политическая, экономическая и социальная подготовленность или недостаточность в области образования никогда не должна использоваться как предлог для задержки предоставления независимости».
Принятие декларации стало результатом острой борьбы и компромиссов. 23.9.1960 года Н.С. Хрущёв внёс на рассмотрение 15-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН советский проект декларации. Он вызвал резко негативную реакцию развитых капиталистических стран, большинство афроазиатских стран сочли его слишком радикальным. Афроазиатские государства подготовили собственный проект резолюции, который включал ряд принципиальных положений советского проекта. Поскольку советский проект не был принят (за - 32 голоса, против - 30 при 30 воздержавшихся), а афроазиатский был одобрен большинством голосов (89 при 9 воздержавшихся), СССР официально присоединился к последнему.
Принятие декларации способствовало укреплению международной политической и правовой основы национально-освободительного движения. Многие решения ООН, принятые после 1960 года, базировались на положениях декларации. В 1970 году Генеральная Ассамблея ООН на 25-й сессии приняла Программу действий в целях полного осуществления декларации (резолюция 2621), а в 1981 году - План действий в целях полного осуществления декларации (резолюция 35/118).