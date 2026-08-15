ДЕКЛАРАЦИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ НЕЗАВИСИМОСТИ КОЛОНИАЛЬНЫМ СТРАНАМ И НАРОДАМ

ДЕКЛАРАЦИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ НЕЗАВИСИМОСТИ КОЛОНИАЛЬНЫМ СТРАНАМ И НАРОДАМ - документ, принятый 14.12.1960 года на 15-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и способствовавший ликвидации колониальной системы.

В дек­ла­ра­ции про­воз­гла­ша­лась «не­об­хо­ди­мость не­за­мед­ли­тель­но и бе­з­ого­во­роч­но по­ло­жить ко­нец ко­ло­ниа­лиз­му во всех его фор­мах и про­яв­ле­ни­ях», под­чёр­ки­ва­лось, что «под­чи­не­ние на­ро­дов ино­ст­ран­но­му игу и гос­под­ству и их экс­плуа­та­ция яв­ля­ют­ся от­ри­ца­ни­ем ос­нов­ных прав че­ло­ве­ка». Дек­ла­ра­ция со­дер­жа­ла тре­бо­ва­ние пре­кра­тить «лю­бые во­ен­ные дей­ст­вия или ре­прес­сив­ные ме­ры ка­ко­го бы то ни бы­ло ха­рак­те­ра, на­прав­лен­ные про­тив за­ви­си­мых на­ро­дов», при­зва­ла со­блю­дать прин­ци­пы «не­вме­ша­тель­ст­ва во внут­рен­ние де­ла всех го­су­дарств, ува­же­ния су­ве­рен­ных прав всех на­ро­дов и тер­ри­то­ри­аль­ной це­ло­ст­но­сти их го­су­дарств». Прин­ци­пи­аль­но важ­ное зна­че­ние име­ло по­ло­же­ние дек­ла­ра­ции о том, что «не­дос­та­точ­ная по­ли­ти­че­ская, эко­но­ми­че­ская и со­ци­аль­ная под­го­тов­лен­ность или не­дос­та­точ­ность в об­лас­ти об­ра­зо­ва­ния ни­ко­гда не долж­на ис­поль­зо­вать­ся как пред­лог для за­держ­ки пре­дос­тав­ле­ния не­за­ви­си­мо­сти ».

При­ня­тие дек­ла­ра­ции ста­ло ре­зуль­та­том ост­рой борь­бы и ком­про­мис­сов. 23.9.1960 года Н.С. Хру­щёв внёс на рас­смот­ре­ние 15-й сес­сии Ге­не­раль­ной Ас­самб­леи ООН советский про­ект дек­ла­ра­ции. Он вы­звал рез­ко не­га­тив­ную ре­ак­цию раз­ви­тых ка­пи­та­ли­стических стран, боль­шин­ст­во аф­роа­зи­ат­ских стран со­чли его слиш­ком ра­ди­каль­ным. Аф­роа­зи­ат­ские го­су­дар­ст­ва под­го­то­ви­ли собственный про­ект резолю­ции, ко­то­рый вклю­чал ряд прин­ци­пи­аль­ных по­ло­же­ний советского про­ек­та. По­с­коль­ку советский про­ект не был при­нят (за - 32 го­ло­са, про­тив - 30 при 30 воз­дер­жав­ших­ся), а аф­роа­зи­ат­ский был одоб­рен боль­шин­ст­вом го­ло­сов (89 при 9 воз­дер­жав­ших­ся), СССР офи­ци­аль­но при­сое­ди­нил­ся к по­след­не­му.

При­ня­тие дек­ла­ра­ции спо­соб­ст­во­ва­ло ук­ре­п­ле­нию ме­ж­ду­народной по­ли­тической и пра­во­вой ос­но­вы национально-ос­во­бо­дительного дви­же­ния. Многие ре­ше­ния ООН, при­ня­тые по­сле 1960 года, ба­зи­ро­ва­лись на по­ло­же­ни­ях де­кла­ра­ции. В 1970 году Ге­не­раль­ная Ас­самб­лея ООН на 25-й сес­сии при­ня­ла Про­грам­му дей­ст­вий в це­лях пол­но­го осу­ще­ст­в­ле­ния дек­ла­ра­ции (ре­зо­лю­ция 2621), а в 1981 году - План дей­ст­вий в це­лях пол­но­го осу­ще­ст­в­ле­ния дек­ла­ра­ции (ре­зо­лю­ция 35/118).

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