Декларация независимости США

Деклара`ция незави`симости США — акт II Континентального конгресса, принятый в ходе Войны за независимость в Северной Америке 1775—1783 и провозгласивший отделение от Великобритании 13-ти ее североамериканских колоний и образовании ими нового суверенного государства — Соединенных Штатов Америки. Текст Д. н. подготовлен комитетом, состоявшим из Дж. Адамса, Р. Шермана, Б. Франклина, Р. Ливингстона и Т. Джефферсона. Проект Д. н. представлен 28 июня 1776 Джефферсоном. Большую часть текста Д. н. занимают выдвинутые против метрополии и лично короля Георга III обвинения в произволе английских властей и ущемлении экономических интересов колонистов. Основное философское и политическое кредо американской революции, вдохновленной идеями Просвещения, сформулировано во 2-м абзаце Д. н.: «Мы считаем самоочевидными следующие истины: все люди сотворены равными, и все они наделены Создателем определенными неотчуждаемыми правами, к которым принадлежит жизнь, свобода и стремление к счастью. Для обеспечения этих прав люди учредили правительства, берущие на себя справедливую власть с согласия управляемых. Всякий раз, когда какая-либо форма правления ведет к нарушению этих принципов, народ имеет право изменить или уничтожить ее и учредить новое правительство , основанное на таких началах, какие, по мнению народа, более всего способствуют его безопасности и счастью». Таким образом, Д. н. утверждает равенство естественных прав человека, общественный договор как основу любой политической власти и признание права народа на восстание против деспотического правления. С точки зрения международного права абсолютно новым был способ возникновения нового государства — путем самопровозглашения. Д. н. принята 4 июля 1776, в январе 1777 ее текст был опубликован. Оригинал Д. н., наряду с подлинниками Конституции США и Билля о правах, выставлен в здании Национального архива в Вашингтоне. 4 июля отмечается в США как главный национальный праздник — День независимости. Ист.: Конституции и законодательные акты буржуазных государств XVII— XIX вв. М., 1957. Лит.: Согрин В. В. Идейные течения в американской революции XVIII века. М., 1980; Rakove J. Original Meanings: Politics and Ideas in the Making of Constitution. New York, 1996; Wills G. Inventing America. Jefferson’s Declaration of Independence. London, 1980. И. Ю. Хрулева.