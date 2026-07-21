Декларация 26 государств 1942 (Вашингтонская декларация 1942, Декларация Объединенных наций)

Деклара`ция 26 госуда`рств 1942 (Вашингтонская декларация 1942, Декларация Объединенных наций) — документ, подписанный 1—2 января 1942 на 1-й Вашингтонской конференции (Конференция Аркадия) представителями государств Антигитлеровской коалиции. Страны «Большой четверки»: СССР (М. М. Литвинов), США (Ф. Д. Рузвельт), Великобритании (У. Черчилль) и Китая (Цзы-вень) подписали 1 января. 2 января поставили свои подписи представители других государств: стран Британского содружества (Австралии, Индии, Канады, Новой Зеландии, Южно-Африканского Союза), ряда государств Южной и Центральной Америки (Гаити, Гватемалы, Гондураса, Доминиканской Республики, Коста-Рики, Кубы, Никарагуа, Панамы, Сальвадора), а также правительств в изгнании (Бельгии, Греции, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Польши, Чехословакии и Югославии). Государства заявили в Д. 26 г., что полная победа над врагами необходима «...для защиты жизни, свободы, независимости и религиозной свободы и для сохранения человече­ских прав и справедливости...» и что они «...теперь заняты общей борьбой против диких и зверских сил, стремящихся покорить мир ...». Страны обязались использовать все свои военные и экономические ресурсы против находившихся с ними в войне участников Тройственного пакта и примкнувших к ним государств, сотрудничать друг с другом и не заключать сепаратного перемирия или мира с врагами. В Д. 26 г. указывалось, что к ней могут присоединиться другие нации, которые оказывают или могут оказать материальную помощь и содействие в борьбе за победу над гитлеризмом (до 1945 к Д. 26 г. присоединилось еще 21 государство ). Государства, подписавшие Д. 26 г. и позднее присоединившиеся к ней, получили название Объединенные Нации (с 24 октября 1945 — Организация Объединенных Наций). Ист.: Внешняя политика Советского Союза в период Отечественной войны. Т. 1. М., 1944. С. 170—171. А. Г. Матвеева.