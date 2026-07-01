ДЕКЛАРАЦИЯ 26 ГОСУДАРСТВ

Декларация объединенных наций, подписанная 1 января 1942 г. в Вашингтоне представителями государств — участников Антигитлеровской коалиции.

Один проект декларации «Объединившихся государств» представил президент США Ф. Рузвельт, другой — английский премьер-министр У. Черчилль. После совмещения обоих текстов общий проект был передан по телеграфу в Лондон на рассмотрение военного кабинета. Тот высказал ряд замечаний, и одно из них сводилось к тому, чтобы из числа участников декларации была исключена Индия, бывшая тогда английской колонией. Но это пожелание удовлетворено не было. 27 декабря свои комментарии изложил помощник американского президента Г. Гопкинс. Он считал необходимым включить в документ пункт о свободе религии, а кроме того, выделить из алфавитного перечисления в преамбуле (вступительной части) Китай и СССР, поставив их рядом с именами США и Великобритании. В тот же день (27 декабря) на завтраке в Белом доме с Рузвельтом, Черчиллем и Гопкинсом встретился новый посол СССР в США — М. М. Литвинов. В бесе-де с ним президент США особенно подчеркивал желание видеть в декларации слово «религия». Советское правительство после ознакомления с проектом выразило свое принципиальное согласие, но и выдвинуло ряд поправок. Главная из них касалась фразы в заключительной части американского проекта, в которой речь шла о «вкладе союзников в борьбу против участников Тройственного пакта» (см. Пакт трех держав). Поправка объяснялась тем, что СССР не находился в состоянии войны с Японией. Занятый борьбой с Германией — главным участником блока агрессоров — СССР не мог взять на себя тогда, во время Московской битвы, обязательство о вступлении в войну и против Японии. М. М. Литвинову еще перед встречей в Белом доме было дано указание придерживаться договора СССР с Японией о нейтралитете. Поэтому советская сторона предложила внести в проект вместо фразы о «вкладе в борьбу против участников Тройственного пакта» формулировку: о «вкладе в борьбу против гитлеризма». Это предложение было учтено. Окончательная редакция документа уточнялась и согласовывалась также с правительствами других стран. 30 декабря Рузвельт одобрил текст со всеми поправками: вместо слов «Объединившиеся государства» он вписал лично изобретенное им название «Объединенные Нации». В окончательном списке стран, представители которых подписали в первый день Нового года Декларацию Объединенных Наций, первыми стояли США (Ф. Рузвельт), Великобритания (У. Черчилль), СССР (М. Литвинов), Китай (Сун Цзывень). За ними в порядке английского алфавита подписались представители еще 22 государств, объявивших войну державам «оси», включая ряд европейских и латиноамериканских государств, британские доминионы и Индию. В преамбуле декларации говорилось, что полная победа над врагом необходима «для защиты жизни, свободы, независимости и религиозной свободы». Правительства 26 государств обязались употребить все свои экономические и военные ресурсы против тех членов Тройственного пакта и присоединившихся к ним стран, с которыми они находились в состоянии войны, сотрудничать друг с другом и не заключать мира или перемирия с общими врагами.

Исторические источники:

Внешняя политика Советского Союза в период Отечественной войны. Документы и материалы. Т. 1. М., 1946, С. 194—195.

Автор статьи: Поздеева Л. В.

©Великая Отечественная война. 1941-1945: Энциклопедия. 2-е изд., испр. и доп.// Отв. ред. А.О. Чубарьян; редактор, руководитель авторского коллектива М.Ю. Мягков. М.: Олма Медиа Групп, 2015