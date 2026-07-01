ДЕКЛАРАЦИЯ

ДЕКЛАРАЦИЯ - в конституционном праве , юридико-политический документ, констатирующий принципиальные изменения в государственном строе страны.

На­чи­ная с американской Дек­ла­ра­ции не­за­ви­си­мо­сти (1776) , Декларация как кон­сти­ту­ци­он­ный до­ку­мент свя­за­на с про­воз­гла­ше­ни­ем са­мо­стоя­тель­но­сти но­вых го­су­дарств (главным образом в ре­зуль­та­те ос­во­бож­де­ния от ко­ло­ни­аль­ной и иной по­ли­тической за­ви­си­мо­сти) или с из­ме­не­ни­ем государственного строя в сло­жив­ших­ся го­су­дар­ст­вах (пре­имущественно в ре­зуль­та­те ре­во­лю­ций). Как пра­ви­ло, основные по­ло­же­ния Декларации (а ино­гда и Декларация в це­лом) вос­про­из­во­дят­ся за­тем в кон­сти­ту­ции. Не­ред­ко Декларация в те­че­ние дли­тель­но­го вре­ме­ни ос­та­ёт­ся дей­ст­вую­щим пра­во­вым до­ку­мен­том. Так, французская Дек­ла­ра­ция прав че­ло­ве­ка и гра­ж­да­ни­на (1789) яв­ля­ет­ся од­ним из ис­точ­ни­ков кон­сти­ту­ци­он­но­го пра­ва Фран­ции. Об­ра­зо­ва­ние РСФСР в ре­зуль­та­те Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года со­про­во­ж­да­лось при­ня­ти­ем Дек­ла­ра­ции прав на­ро­дов Рос­сии (1917) и Дек­ла­ра­ции прав тру­дя­ще­го­ся и экс­плуа­ти­руе­мо­го на­ро­да (1918). Дек­ла­ра­ция об об­ра­зо­ва­нии СССР со­ста­ви­ла вме­сте с До­го­во­ром об об­ра­зо­ва­нии СССР Кон­сти­ту­цию СССР 1924 года. Дек­ла­ра­ция о государственном су­ве­ре­ни­те­те РСФСР, при­ня­тая 12.6.1990 года, на­ме­ти­ла ос­но­вы Кон­сти­ту­ции РФ 1993 года.

Тер­мин «Декларация» час­то ис­поль­зу­ет­ся для наи­ме­но­ва­ния не­ко­то­рых до­ку­мен­тов (например, Дек­ла­ра­ция о до­хо­дах, та­мо­жен­ная Декларация и др.).

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