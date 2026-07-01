ДЕКЛАРАЦИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ - в конституционном праве, юридико-политический документ, констатирующий принципиальные изменения в государственном строе страны.
Начиная с американской Декларации независимости (1776), Декларация как конституционный документ связана с провозглашением самостоятельности новых государств (главным образом в результате освобождения от колониальной и иной политической зависимости) или с изменением государственного строя в сложившихся государствах (преимущественно в результате революций). Как правило, основные положения Декларации (а иногда и Декларация в целом) воспроизводятся затем в конституции. Нередко Декларация в течение длительного времени остаётся действующим правовым документом. Так, французская Декларация прав человека и гражданина (1789) является одним из источников конституционного права Франции. Образование РСФСР в результате Октябрьской революции 1917 года сопровождалось принятием Декларации прав народов России (1917) и Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого народа (1918). Декларация об образовании СССР составила вместе с Договором об образовании СССР Конституцию СССР 1924 года. Декларация о государственном суверенитете РСФСР, принятая 12.6.1990 года, наметила основы Конституции РФ 1993 года.
Термин «Декларация» часто используется для наименования некоторых документов (например, Декларация о доходах, таможенная Декларация и др.).