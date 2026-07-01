ДЕККЕР ТОМАС
ДЕККЕР ТОМАС - английский драматург.
Родился в семье ремесленника. Учился в ремесленно-коммерческой школе в Лондоне. Литературный дебют - мифологическая трагедия «Фаэтон» («Phaeton», 1598). Успех Деккеру принесли «Приятная комедия о старом Фортунате» («Pleasant comedie of old Fortunatus», 1600), выдержанная в традициях средневековой моралите, а также комедия «Праздник башмачника, или Благородное ремесло» («The shoemakers’ holiday, or The gentle craft», 1600, русский перевод 1959), рисующая повседневную жизнь мастеровых.
Наиболее известны бытовые драмы Деккера - «Терпеливая Гризельда» («Patient Grissil», 1599) и «Добродетельная шлюха» («The honest whore», pt. 1-2, 1604-1630 годы, русский перевод 1938), написанные живым разговорным языком. Свыше 10 пьес Деккера созданы в соавторстве: с Дж. Марстоном [комедия «Бич сатирика» («Satiromastix», поставлена в 1601 году, опубликована в 1602 году)], Дж. Фордом и У. Роули [бытовая комедия «Эдмонтонская ведьма» («The witch of Edmonton», поставлена в 1621 году, опубликована в 1658 году)] и др. Среди других произведений Деккера - сатирические прозаические памфлеты «Семь смертных грехов Лондона» («Seven deadly sins of London», 1606), «Лондонский сторож» («The belman of London», 1608), «Азбука глупца» («The gull’s horne-book», 1609), в форме пародийных справочников живописующие преступный мир и пороки елизаветинского Лондона; политические аллегории, сказки, пасторали.
Сочинения:
Dramatic works. L., 1873. Vol. 1-4.
Camb., 1953-1961. Vol. 1-4;
Non-dramatic works. L., 1884-1886. Vol. 1-5.