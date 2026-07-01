ДЕККЕР ТОМАС

ДЕККЕР ТОМАС - английский дра­ма­тург .

Ро­дил­ся в се­мье ре­мес­лен­ни­ка. Учил­ся в ре­мес­лен­но-ком­мерческой шко­ле в Лон­до­не. Литературный де­бют - ми­фо­ло­гическая тра­ге­дия «Фа­этон» («Phaeton», 1598). Ус­пех Деккеру при­нес­ли «При­ят­ная ко­ме­дия о ста­ром Фор­ту­на­те» («Pleasant comedie of old Fortunatus», 1600), вы­дер­жан­ная в тра­ди­ци­ях средневековой мо­ра­ли­те, а так­же ко­ме­дия «Празд­ник баш­мач­ни­ка, или Бла­го­род­ное ре­мес­ло» («The shoemakers’ ho­liday, or The gentle craft», 1600, русский перевод 1959), ри­сую­щая по­все­днев­ную жизнь мас­те­ро­вых.

Наи­бо­лее из­вест­ны бы­то­вые дра­мы Деккера - «Тер­пе­ли­вая Гри­зель­да» («Patient Grissil», 1599) и «Доб­ро­де­тель­ная шлю­ха» («The honest who­re», pt. 1-2, 1604-1630 годы, русский перевод 1938), на­пи­сан­ные жи­вым раз­го­вор­ным язы­ком. Свыше 10 пьес Деккера соз­да­ны в со­ав­тор­ст­ве: с Дж. Мар­сто­ном [ко­ме­дия «Бич са­ти­ри­ка» («Satiromastix», поставлена в 1601 году, опубликована в 1602 году)], Дж. Фор­дом и У. Ро­ули [бы­то­вая ко­ме­дия «Эд­мон­тон­ская ведь­ма» («The witch of Edmonton», поставлена в 1621 году, опубликована в 1658 году)] и др. Сре­ди других про­из­ве­де­ний Деккера - са­ти­рические про­за­ические пам­фле­ты «Семь смерт­ных гре­хов Лон­до­на» («Seven deadly sins of London», 1606), «Лон­дон­ский сто­рож» («The bel­man of London», 1608), «Аз­бу­ка глуп­ца» («The gull’s horne-book», 1609), в фор­ме па­ро­дий­ных спра­воч­ни­ков жи­во­пи­сую­щие пре­ступ­ный мир и по­ро­ки ели­за­ве­тин­ско­го Лон­до­на; по­ли­тические ал­ле­го­рии, сказ­ки, пас­то­ра­ли.

Сочинения:

Dramatic works. L., 1873. Vol. 1-4.

Camb., 1953-1961. Vol. 1-4;

Non-dramatic works. L., 1884-1886. Vol. 1-5.