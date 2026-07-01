Декарт (фр. Descartes, лат. Cartesius), Рене (31.03.1596, Лаэ, Турень ‒ 11.02.1650, Стокгольм)

Дека`рт (фр. Descartes, лат. Cartesius), Рене (31.03.1596, Лаэ, Турень — 11.02.1650, Стокгольм) — французский философ, физик и математик, основатель картезианства, один из родоначальников новоевропейской философии и экспериментально-математического естество­знания. Учился в иезуитской школе Ла-Флеш (1606—1614), изучал право в университете Пуатье (1616). Служил в армии в 1618—1621 и даже принимал участие в военных действиях (Тридцатилетняя война). После путешествий по Европе поселился в Нидерландах (с 1629), а в 1649, по приглашению королевы Кристины, переехал в Стокгольм, где вскоре умер от пневмонии. Дуализм Д. — идеалистические учения о бытии и о познании и материалистические космология, физика и физиология — имеет источником дуализм души и тела. Д. заложил основы аналитической геометрии, создал Декартову систему координат, дал понятия переменной величины и функции, положил начало изучению свойств алгебраических уравнений, ввел многие алгебраические обозначения. Впервые четко сформулировал закон инерции движения, дал определение импульса силы. Д. отождествлял материю с пространством, движение сводил к перемещению тел, объяснял космическое движение с помощью вихрей. В основе учения о познании Д. лежит принцип очевидности, или непо­средственной достоверности сознания («мыслю, следовательно существую»), при этом Бог, вложивший в человека свет естественного разума («врожденные» идеи), гарантирует истинность исходного принципа как знания ясного и отчетливого, в то время как «смутные идеи» являются продуктами человеческой субъективности. Наука, по Д., конструирует некий гипотетический мир: нет принципиального различения между естественным и искусственным (созданным человеком). Инструментом этого конструирования является метод, основные правила которого заключаются в следующем: 1) начинать с простого и очевидного; 2) путем дедукции получать более сложные высказывания; 3) действовать при этом так, чтобы не упустить ни одного звена, т. е. сохранять непрерывность цепи умозаключений; 4) критериями истины считать интуицию, с помощью которой усматриваются первые начала, и правильную дедукцию, позволяющую получать следствия из них. Основой и образцом метода Д. является математика, важнейшими элементами — измерение и ­порядок. Идеалом воспитания и обучения Д. считал развитие ясного мышления, основанного на доказательстве; а доступное каждому образование — естественным правом. Влияние Д. на развитие философии и науки XVII—XVIII вв. было глубоким и многосторонним (картезианство, Б. Спиноза). «Геометрия» Д. оказала огромное воздействие на развитие математики. Рационализм Д. явился одним из источников философии Просвещения. Основные сочинения: «Рассуждение о методе» («Discours de la méthode, pour bien conduire sa raison et chercher la vérité dans les sciences», 1637), «Метафизические размышления» («Meditationes de prima philosophia», 1641), «Начала философии» («Principia philosophiae», 1644). Соч.: Œuvres / Publiées par Ch. Adam, P. Tannery. Paris, 1897—1913. Vol. 1—12. Vol. 13: Suppl.; Сочинения. Казань, 1914; Космогония. Два трактата. М.—Л., 1934; Correspondance. Vol. 1—6. Paris, 1936—1956; Рассуждение о методе. С приложением: «Диоптрика», «Метеоры», «Геометрия». М., 1953; Сочинения. В 2 т. М., 1989—1994. Лит.: Асмус В. Ф. Декарт. М., 1956; Встреча с Декартом. Философские чтения, посвященные М. К. Мамардашвили. 1994. М., 1996; Любимов Н. А. Философия Декарта. СПб., 1886; Матвиевская Г. П. Р. Декарт. М., 1976; Фишер К. История новой философии. Т. 1: Декарт, его жизнь, сочинения и учение. СПб., 1906; Cassirer E. Descartes. Hamburg, 2005; Guéroult M. Descartes selon l’ordre des raisons. Vol. 1—2. Paris, 1994; Rodis-Lewis G. La morale de Descartes. Paris, 1998; Watson R. A. The Breakdown of the Cartesian Methaphysics. Indianapolis (Ind.), 1998. А. А. Анисимова.