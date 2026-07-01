Деканозов, Владимир Георгиевич

Декано`зов, Владимир Георгиевич (июнь 1898, Баку — 23 декабря 1953, Москва) — советский государственный и политический деятель, дипломат, один из руководителей органов государственной безопасности. В 1917—1919 учился на медицинских факультетах Саратовского, а затем Бакинского университетов. Обучаясь в последнем, вступил в марксистский кружок. Принимал участие в революционном движении в Закавказье. Работал в бакинском большевистском подполье. В 1918 служил в Кавказской Красной армии. С июня 1919 — начальник медицинского отряда мусаватистского Минздрава в Баку. С октября 1919 — младший контролер 2-го участка Бакинского нефтяного акционерного управления. С января по апрель 1920 — практикант экспедиционного отряда Минздрава Азербайджана по оказанию помощи в Гяндже. В мае 1920 вступил в РСДРП(б) (см. в см. Большевизм). В органах ВЧК — ОГПУ (см. Комитет государственной безопасности) начал служить с июня 1921, когда был переведен на работу в отдел по борьбе с бандитизмом Азербайджанской ЧК. Затем занимал должности уполномоченного и заместителя начальника экономического отдела, а также секретаря секретно-оперативной части (СОЧ). В СОЧ его непосредственным начальником был Л. П. Берия, с которым у Д. установились дружеские отношения. Благодаря протекции Берии, Д. сделал в местных органах госбезопасности успешную карьеру. С ноября 1922 работал в Грузинской и Закавказской ЧК, занимал руководящие посты в полномочном представительстве ОГПУ по Закавказской Социалистической Федеративной Советской Республике и в ГПУ Грузинской ССР. В 1931 Берия становится 1-м секретарем ЦК КП(б) Грузии, с декабря 1931 Д. находится на ответственной партийной и государственной работе в Грузинской ССР. Занимает должности секретаря ЦК КП(б) по транспорту и снабжению, заведующего отделом советской торговли ЦК КП(б), наркома пищевой промышленности, заместителя председателя СНК, председателя республиканского Госплана. В ноябре 1938 Берия возглавил НКВД СССР. 2 декабря 1938 Д. назначен начальником отдела внешней разведки Главного управления госбезопасности (ГУГБ) НКВД СССР, ему присваивается специальное звание комиссара госбезопасности 3-го ранга. Одновременно стал начальником отдела контрразведки ГУГБ НКВД СССР и заместителем начальника ГУГБ НКВД СССР. С мая 1939 — заместитель наркома иностранных дел СССР. В 1940 фактически руководил советизацией Литвы. Принимал участие в визите В. М. Молотова в Берлин 12—14 ноября 1940. С 24 ноября 1940 — посол в Германии. 22 июня 1941 принял от Риббентропа в Берлине сообщение о начавшейся войне Германии против СССР. После начала войны весь состав советского посольства возвратился на родину через Турцию, Д. вернулся к работе заместителя наркома иностранных дел. 29 сентября 1947 был вынужден покинуть дипломатическое ведомство. Переведен в Главное управление советского имущества за границей (ГУСИМЗ) при Совете министров (СМ) СССР в качестве заместителя руководителя. С июня 1952 — один из руководителей Комитета по радиовещанию при СМ СССР. 10 апреля 1953 назначен министром внутренних дел Грузин­ской ССР. 30 июня 1953 арестован по «делу Берия». На допросах признался в многочисленных арестах работников центрального аппарата НКВД СССР в 1938—1939, подтвердил свою причастность к аресту и расправе над подчиненными ему сотрудниками. Приговорен к расстрелу. Лит.: Очерки истории Министер­ства иностранных дел России, 1802—2002. В 3- х т. Т. 2. 1917—2002 гг. М., 2002; Сухомлинов А. В. Кто вы, Лаврентий Берия? Неизвестные страницы уголовного дела. М., 2004; Антонов В. С. Начальники советской внешней разведки. М., 2015; Дегтярев К., Колпакиди А. Внешняя разведка СССР. М., 2009. К. Ю. Смирнова.