ДЕКАН ДОЛЖНОСТЬ

ДЕКАН ДОЛЖНОСТЬ - административная должность в католической Церкви, а также в университетах, в дипломатической сфере и в государственном управлении.

В разное время и в разных странах Деканы имели различные функции и полномочия.

По одной из версий, звание «Декан» восходит к македонской военной и админитсративной терминологии, в которой словом «δεκανός» именовали командира 10 солдат низшего воинского подразделения. Термин был заимствован римлянами во II веке по Р.Х. Он был введен во время военной реформы императора Адриана для обозначения командира отряда из 10 солдат. Деканом называли также низших дворцовых служащих: посланцев и стражников-привратников (CJ. XII 26. 1, 2; XII 59. 10. 5). Позднее так стали именовать низшее должностное лицо канцелярии византийского императора. При императоре Константине I Великом была учреждена должность Декана в Константинопольской Церкви (также назывались lectarii - носильщики). Император Феодосий II ограничил число Деканов до 950 (CJ. I 2, 4); в их обязанности входил надзор за организацией похорон в городе, в том числе погребение нищих и казненных. Декан пользовался привилегиями духовенства. Из-за злоупотреблений привилегии и прерогативы Декана были ограничены (CJ. I 2. 4; I 2. 9pr.; I 2. 9. 1; XI 18. 1pr.; XI 18. 1. 1); впоследствии должность в Константинопольской Церкви была упразднена. Однако Ж. Даррузес приводит поздний список должностей Константинопольской патриархии, где Декан занимает 3-е место (он распределял среди священников материальные блага, а также замещал депотата) (Darrouzès J. Recherches sur les οφφικια de l'Église byzantine. P., 1970. Р. 557, 560).

Около IV века должность Декана вводится в монастырях на Востоке; крупные монастыри были разделены на декании (группы из 10 монахов), во главе которых стоял Декан, избиравшийся из наиболее достойных и сведущих в вере. В женских монастырях занимавшее аналогичную должность лицо именовалось «деканисса» (decanissa). На Западе должность Декана распространилась благодаря Уставу прнподобного Венедикта Нурсийского: наряду с аббатом и приором Деканы принадлежали к руководству монастыря, осуществляли надзор за братией, разделенной на группы по 10 человек (Reg. Ben. 21, 62, 65).

В VIII-IX веках в Западной Европе появляются decani rurales (сельские Деканы), частично заменившие так называемых сельских епископов, или хорепископов (chorepiscopus). В средние века должность никак не была связана с числом 10 - Деканом именовали одного из должностных лиц. Decani rurales становились архипресвитеры - священники крупных сельских церквей (так называемых крестильных церквей - ecclesiae baptismales), которым в административном и пастырском отношении подчинялись «дочерние» храмы и часовни. Округ, находящийся под управлением сельского Декана, назывался decania, или archipresbyteratus (Liber Extra. X 5. 33. 16).

Обязанности Деканов регулировались епископальными статутами, обычаем, а также распоряжениями епископа. Декан осуществлял контроль над пастырской и административной деятельностью духовенства «дочерних» храмов и часовен, проводил визитации, предоставлял отчет архидиакону или непосредственно епископу (Liber Extra. X 1. 23. 7). Также Декан следил за состоянием храмов, церковного имущества, приходских книг, заботился о престарелых и больных священниках и т. д. C IX века в обязанности сельских Деканов входило проведение регулярных собраний клира деканий (capitula ruralia). В XII-XIII веках в некоторых епископствах полномочия Деканов были очень широкими: епископы и архидиаконы делегировали им часть юрисдикции (Decret. Gratian. C. 16. q. 7. c. 11; Liber Extra. X 2. 28. 55; X. 5. 4. 1-2). Во многих епископствах деканаты были объединены в архидеканаты, во главе которых стоял назначаемый епископом архидиакон. В некоторых регионах Западной Европы (например, в Зальцбургском архиепископстве) существовали также назначаемые епископом генеральные Деканы, в чьи обязанности входили визитации Деканов и приходских священников подчиненного им округа. Согласно действующему Кодексу канонического права Римско-католической Церкви, сельский Декан и другие должностные лица выбираются на собраниях духовенства главного храма декании, а затем утверждаются епископом (CIC. 553 § 2). В униатских церквах аналогичной является должность протопресвитера (CCEO. 276 § 1), в РПЦ - благочинного.

В настоящее время в Великобритании и Ирландии функции Деканов могут иметь более разнообразный характер. Декан проводит съезды духовенства своего округа, но считается «первым среди равных». В некоторых английских епископствах епископ наделяет Декана определенными полномочиями. Так, Декан может отвечать за расходование церковных средств в церквах округа в период смены ректора. В Ирландии Декан имеет право давать диспенсации и отпускать определенные грехи. На него возложена борьба со злоупотреблениями среди духовенства.

В IX-XI веках с развитием в Западной Европе соборных капитулов должность Декана распространилась в капитулах августинских регулярных каноников. Во главе капитулов могли стоять архипресвитер, архидиакон, приор (praepositus) или Декан (часто Декан был 2-м по рангу должностным лицом). Деканом мог стать только клирик в сане священника или диакона (Decret. Gratian. D. 41. c. 3; D. 60. c. 1-3; Liber Extra. X 1. 14. 1). Он избирался на собрании капитула и затем утверждался епископом (Liber Extra. X. 1. 6. 33; X 2. 28. 45). Подчиняясь главе капитула, Декан надзирал за исполнением обязанностей и нравами каноников, во главе каноников сослужал епископу и проводил службы во время его отсутствия. Позднее функции Декана были расширены. В некоторых епископствах существовали заместители Деканов - субдеканы (subdecani), также избираемые из членов капитула (Liber Extra. X 1. 23. 7; X. 2. 15. 2).

В Новое и Новейшее время в католической Церкви сохранилось 2 основных типа Деканов: Деканы капитулов и Деканы приходов. Последние, как главы приходов (городских и сельских), выступают представителями епископа по ряду вопросов. Отсюда наряду с обычным наименованием (decanus christianitatis) за ними закрепилось еще одно обозначение - vicarius foraneus (от латинского foras или foris - вне (дома), снаружи), т. е. викарий, представляющий епископа вне его резиденции. В Кодексе канонического права 1983 года термины «decanus» и «decanatus» часто заменяются «vicarius foraneus» (окружной викарий), «vicariatus foraneus» (окружной викариат). Согласно действующему Кодексу канонического права, Декан назначается епископом на определенный срок (CIC. 553-555), если только епископство не имеет особых привилегий. Деканы приходов являются представителями епископа, под их контролем находятся по несколько городских или сельских приходов. Они следят за исполнением епископских распоряжений и дают регулярный отчет епископу о состоянии дел во вверенных им приходах (CIC. 555).

В Римско-католической Церкви Деканом называют главу коллегии кардиналов (decanus sacri collegii, cardinalis decanus). В отсутствие папы Римского кардинал-Декан председательствует на собраниях коллегии, как старший судья руководит работой папского суда Rota Romana (CIC (1917). 237 § 1-2; CIC. 352 § 1-2). Заместителем Декана в коллегии кардиналов является субдекан, избираемый кардиналами и утверждаемый папой. Кардинал-Декан рукополагает во епископа избранного папу в случае, если тот не обладает епископским саном (CIC (1917). 239. n 24 § 2; CIC. 355 § 1). По традиции должность кардинала-Декана принадлежит кардиналу-епископу Остийскому (CIC. 350 § 4).

В англиканской Церкви в настоящее время Декан - настоятель собора, глава капитула каноников. Если собор выполняет функции приходской церкви, Декан является ректором прихода. В Шотландской Епископальной Церкви диоцезальный Декан занимает место архидиакона и является помощником епископа по управлению диоцезом. В Англии Деканы возглавляют так называемые королевские церкви, изъятые из подчинения епископу (например, Вестминстерское аббатство). Подобное положение имеют Деканы собора святого Патрика в Дублине и Национального собора в Вашингтоне.

Деканы дипломатического корпуса (дуайен от французского doyen) возглавляет иностранных дипломатов, находящихся в стране. Как правило, Деканом является старейший по времени пребывания в стране посол, который первым вручил верительные грамоты. Декан выступает от имени дипкорпуса на протокольных мероприятиях и представляет всех аккредитованных дипломатов. По традиции во многих странах папский нунций часто является дуайеном дипкорпуса независимо от даты вручения верительных грамот (что подтверждается статьей 4 протокола Венского конгресса 1815 года и статьей 16 Венской конвенции «О дипломатических сношениях» от 18 апреля 1961 года) (Венская конвенция о дипломатических сношениях (от 18 апреля 1961 года) // Ведомости Верховного Совета СССР. 1964. № 18. С. 221).

Для обозначения должностного лица в университетах термин «Декан» стал употребляться с XIII века. Самое раннее свидетельство о Декане связано с университетом города Монпелье (Южная Франция). Статут факультета медицины от 1220 года предусматривал создание рядом с ректором должности «старейшего магистра» (magister antiquior). Статут факультета «свободных искусств» 1242 года устанавливал должность Декана, которому в деле управления факультетом помогал ректор, при этом обоим полагалось быть докторами. В Парижском университете должность Декана, вероятно, появилась в середине XIII века на факультетах теологии, канонического права и медицины. Должность Декана предусматривалась главным образом в тех университетах, которые были основаны по образцу Парижского, в том числе на территории Священной Римской империи.

Должность Декана являлась нижестоящей по отношению к должностям канцлера или ректора, которые были наделены полномочиями по управлению всем университетом, а также имели право вмешиваться во внутренние дела факультета, иногда без участия и ведома Декана. Эта должность замещалась в результате выборов либо предоставлялась на определенный срок старейшему доктору факультета. В настоящее время во многих странах, в том числе и в России, Декан возглавляет факультет; должность выборная.

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