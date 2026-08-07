ДЕКАН АЛЕКСАНДР ГАБРИЕЛЬ

ДЕКАН АЛЕКСАНДР ГАБРИЕЛЬ - французский живописец и график.

Брат пи­са­те­ля и кри­ти­ка Мо­ри­са Алек­сан­д­ра Де­ка­на (1804-1852 годы). Не­ко­то­рое вре­мя обу­чал­ся у А. де Пю­жо­ля, за­тем ра­бо­тал са­мо­стоя­тель­но - ри­со­вал улич­ные жан­ро­вые сцен­ки, мет­ко под­ме­чая за­бав­ные си­туа­ции, жи­во­пис­ные ти­па­жи; ко­пи­ро­вал кар­ти­ны в Лув­ре . В 1824 году Декан по­се­тил Швей­ца­рию, в 1827-1828 годах - Тур­цию и Ита­лию. Его са­ти­рические ри­сун­ки пе­ча­та­лись в газете «Figaro», журнале «Charivari» (1830-1831 годы).

При­об­рёл из­вест­ность пре­ж­де все­го про­из­ве­де­ния­ми на ори­ен­таль­ную те­ма­ти­ку, близ­ки­ми французскому ро­ман­тиз­му («Ту­рец­кий пат­руль», 1831, со­б­ра­ние Уол­лес, Лон­дон; «Ни­щий, под­счи­ты­ваю­щий по­дая­ние», «Обезь­я­на-жи­во­пи­сец», оба 1833, Лувр, Па­риж; «Ту­рец­кая шко­ла», 1846, Му­зей Кон­де, Шан­тийи; «Охо­та в го­рах», 1843, ГМИИ; «Ни­щие», 1845, Эр­ми­таж, Санкт-Пе­тер­бург). Ис­пол­нил так­же се­рию ли­то­гра­фий «Охо­та» (1829-1830 годы).

В позд­ний пе­ри­од по­се­лил­ся в ок­ре­ст­но­стях Фон­тенб­ло, ис­пол­нял пей­за­жи с на­ту­ры, не­ред­ко ожив­ляя их фи­гур­ка­ми охот­ни­ков.

На­гра­ж­дён ор­де­ном По­чёт­но­го ле­гио­на (1839).

Иллюстрации:

Архив БРЭ.