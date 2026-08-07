ДЕКАН АЛЕКСАНДР ГАБРИЕЛЬ
ДЕКАН АЛЕКСАНДР ГАБРИЕЛЬ - французский живописец и график.
Брат писателя и критика Мориса Александра Декана (1804-1852 годы). Некоторое время обучался у А. де Пюжоля, затем работал самостоятельно - рисовал уличные жанровые сценки, метко подмечая забавные ситуации, живописные типажи; копировал картины в Лувре. В 1824 году Декан посетил Швейцарию, в 1827-1828 годах - Турцию и Италию. Его сатирические рисунки печатались в газете «Figaro», журнале «Charivari» (1830-1831 годы).
Приобрёл известность прежде всего произведениями на ориентальную тематику, близкими французскому романтизму («Турецкий патруль», 1831, собрание Уоллес, Лондон; «Нищий, подсчитывающий подаяние», «Обезьяна-живописец», оба 1833, Лувр, Париж; «Турецкая школа», 1846, Музей Конде, Шантийи; «Охота в горах», 1843, ГМИИ; «Нищие», 1845, Эрмитаж, Санкт-Петербург). Исполнил также серию литографий «Охота» (1829-1830 годы).
В поздний период поселился в окрестностях Фонтенбло, исполнял пейзажи с натуры, нередко оживляя их фигурками охотников.
Награждён орденом Почётного легиона (1839).
Иллюстрации:
Архив БРЭ.