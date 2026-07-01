ДЕКАДАНС

ДЕКАДАНС - термин, использующийся для общей характеристики состояния литературы и искусства конца XIX - начала XX веков.

В ка­че­ст­ве си­но­ни­мич­ных ему в 1-й половине XX века фи­гу­ри­ро­ва­ли по­ня­тия «fin de siècle» (французское «ко­нец ве­ка»), «Jahr­hun­der­t­wen­de» (немецкое «сме­на ве­ка»), «за­кат Ев­ро­пы», «ев­ро­пей­ская ночь», «кри­зис куль­ту­ры» и др. Тер­мин воз­ник во Фран­ции в 1830-е годы, пер­во­на­чаль­но упо­треб­лял­ся кри­ти­ка­ми ро­ман­тического искусства; рас­про­стра­не­ние по­лу­чил в 1870-1880-е годы (братья Гон­кур, П. Вер­лен и др.) для обо­зна­че­ния об­раз­но-сти­ли­стических яв­ле­ний, вос­при­ни­мае­мых как вы­ра­же­ние изо­щрён­но ин­ди­ви­дуа­ли­сти­че­ско­го, «ан­ти­бур­жу­аз­но­го» на­ча­ла в искусстве и литературе (но­ва­ции им­прес­сио­низ­ма и сим­во­лиз­ма, идеи эли­тар­но­сти искусства, эро­ти­за­ции твор­че­ст­ва, ув­ле­че­ние ок­куль­тиз­мом, культ смер­ти, по­ро­ка, де­мо­низ­ма ). Чер­ты де­ка­дент­ско­го сти­ля про­яви­лись в твор­че­ст­ве пи­са­те­лей А.А. Бло­ка, П. Вер­ле­на, К. Гам­су­на, С. Ге­ор­ге, З.Н. Гип­пи­ус, Ж.К. Гю­ис­ман­са, Г. Д’Ан­нун­цио, У.Б. Йейт­са, С. Мал­лар­ме, М. Ме­тер­лин­ка, Д.С. Ме­реж­ков­ско­го, А. Стринд­бер­га, О. Уай­ль­да; ком­по­зи­то­ров К. Де­бюс­си, А.Н. Скря­би­на, А. Шён­бер­га, Р. Штрау­са; ху­дож­ни­ков Л.С. Бак­ста, А. Бёк­ли­на, О. Бёр­дс­ли, Г. Мо­ро, Г. Клим­та, О. Ре­до­на, П. Пю­ви де Ша­ван­на и др.

Бла­го­да­ря Ф. Ниц­ше тер­мин при­об­рёл куль­ту­ро­ло­гическое зна­че­ние: Декаданс был ото­жде­ст­в­лён с об­щим кри­зи­сом хри­сти­ан­ской Ев­ро­пы, по­стре­нес­санс­но­го ин­ди­ви­дуа­лиз­ма, тра­ге­ди­ей «ху­дож­ни­ка- Гам­ле­та », су­ще­ст­вую­ще­го в раз­ры­ве вре­ме­ни и гре­зя­ще­го о «на­ча­ле но­во­го ве­ка». В XX веке по­ня­тие «Декаданс» ста­ло по­во­дом для ост­рой по­ле­ми­ки о на­зна­че­нии твор­че­ст­ва, при этом упот­реб­ля­лось не­по­сле­до­ва­тель­но, в од­ном ря­ду со смеж­ны­ми тер­ми­на­ми (сим­во­лизм; мо­дерн - в Гер­ма­нии, Ав­ст­ро-Венг­рии; аван­гард - во Фран­ции; мо­дер­низм - в Ве­ли­ко­бри­та­нии, США). Русская ре­лигиозно-фи­лософская кри­ти­ка начала XX века на­хо­ди­ла в Декадансе и его адеп­тах (пре­ж­де все­го сим­во­ли­стах) ре­ак­цию на при­зем­лён­ность по­зи­ти­виз­ма, ос­но­ва­ние для по­ис­ка че­рез твор­че­ст­во по­ло­жи­тель­но­го ре­лигиозного ми­ро­воз­зре­ния. В советской идео­ло­гии Декаданс, трак­туе­мый на ос­но­ва­нии ра­бот К. Мар­кса, Ф. Эн­гель­са, В.И. Ле­ни­на, И.В. Ста­ли­на, сум­мар­но обо­зна­чал ущерб­ное искусство эпо­хи кри­зи­са им­пе­риа­лиз­ма, про­ти­во­пос­тав­ляе­мое нор­матив­но по­ни­мае­мым реа­лиз­му (со­ци­аль­но-об­ли­чительное бур­жу­аз­ное искусство), со­циа­ли­сти­че­ско­му реа­лиз­му, а так­же аван­гар­диз­му 1910-х годов (ле­вац­кое за­пад­ное искусство, эпа­таж­но де­фор­ми­рую­щее бур­жу­аз­ную тра­ди­цию).

За­ру­беж­ный мар­ксизм XX века (В. Бень­я­мин, Б. Брехт, Т. Адор­но), раз­де­ляя с советским мар­ксиз­мом пред­став­ле­ние о кри­зис­но­сти Декаданса, на­хо­дил в де­ка­ден­тах (под влия­ни­ем Л.Д. Троц­ко­го) пио­не­ров «аван­гар­да» - ре­во­люционного об­нов­ле­ния жиз­ни и твор­че­ст­ва, ос­во­бо­ж­де­ния от вся­ко­го ка­но­на, то­та­ли­тар­но­го дик­та­та. Для анг­ло-американских гу­ма­ни­та­ри­ев 1950-1970-х годов (Л. Трил­линг, И. Хау, М. Брэд­бе­ри и др.), вы­стро­ив­ших мо­дель куль­ту­ры XX века на ос­но­ва­нии кон­цеп­та мо­дер­низ­ма (по­ни­мае­мо­го в ши­ро­ком смыс­ле как прин­цип творческого и эс­те­тического плю­ра­лиз­ма эпо­хи «смер­ти бо­гов»),

Декаданс - этап раз­ви­тия от­кры­то­го ро­ман­тиз­мом опы­та вне­нор­ма­тив­но­го твор­че­ст­ва, окон­ча­тель­но ут­вер­див­ше­го­ся в литературе и искусстве XX века.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)