ДЕКАДАНС
ДЕКАДАНС - термин, использующийся для общей характеристики состояния литературы и искусства конца XIX - начала XX веков.
В качестве синонимичных ему в 1-й половине XX века фигурировали понятия «fin de siècle» (французское «конец века»), «Jahrhundertwende» (немецкое «смена века»), «закат Европы», «европейская ночь», «кризис культуры» и др. Термин возник во Франции в 1830-е годы, первоначально употреблялся критиками романтического искусства; распространение получил в 1870-1880-е годы (братья Гонкур, П. Верлен и др.) для обозначения образно-стилистических явлений, воспринимаемых как выражение изощрённо индивидуалистического, «антибуржуазного» начала в искусстве и литературе (новации импрессионизма и символизма, идеи элитарности искусства, эротизации творчества, увлечение оккультизмом, культ смерти, порока, демонизма). Черты декадентского стиля проявились в творчестве писателей А.А. Блока, П. Верлена, К. Гамсуна, С. Георге, З.Н. Гиппиус, Ж.К. Гюисманса, Г. Д’Аннунцио, У.Б. Йейтса, С. Малларме, М. Метерлинка, Д.С. Мережковского, А. Стриндберга, О. Уайльда; композиторов К. Дебюсси, А.Н. Скрябина, А. Шёнберга, Р. Штрауса; художников Л.С. Бакста, А. Бёклина, О. Бёрдсли, Г. Моро, Г. Климта, О. Редона, П. Пюви де Шаванна и др.
Благодаря Ф. Ницше термин приобрёл культурологическое значение: Декаданс был отождествлён с общим кризисом христианской Европы, постренессансного индивидуализма, трагедией «художника-Гамлета», существующего в разрыве времени и грезящего о «начале нового века». В XX веке понятие «Декаданс» стало поводом для острой полемики о назначении творчества, при этом употреблялось непоследовательно, в одном ряду со смежными терминами (символизм; модерн - в Германии, Австро-Венгрии; авангард - во Франции; модернизм - в Великобритании, США). Русская религиозно-философская критика начала XX века находила в Декадансе и его адептах (прежде всего символистах) реакцию на приземлённость позитивизма, основание для поиска через творчество положительного религиозного мировоззрения. В советской идеологии Декаданс, трактуемый на основании работ К. Маркса, Ф. Энгельса, В.И. Ленина, И.В. Сталина, суммарно обозначал ущербное искусство эпохи кризиса империализма, противопоставляемое нормативно понимаемым реализму (социально-обличительное буржуазное искусство), социалистическому реализму, а также авангардизму 1910-х годов (левацкое западное искусство, эпатажно деформирующее буржуазную традицию).
Зарубежный марксизм XX века (В. Беньямин, Б. Брехт, Т. Адорно), разделяя с советским марксизмом представление о кризисности Декаданса, находил в декадентах (под влиянием Л.Д. Троцкого) пионеров «авангарда» - революционного обновления жизни и творчества, освобождения от всякого канона, тоталитарного диктата. Для англо-американских гуманитариев 1950-1970-х годов (Л. Триллинг, И. Хау, М. Брэдбери и др.), выстроивших модель культуры XX века на основании концепта модернизма (понимаемого в широком смысле как принцип творческого и эстетического плюрализма эпохи «смерти богов»),
Декаданс - этап развития открытого романтизмом опыта вненормативного творчества, окончательно утвердившегося в литературе и искусстве XX века.