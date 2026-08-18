ДЕКАБРЬСКИЕ ВООРУЖЁННЫЕ ВОССТАНИЯ 1905 Г.

Восстания против самодержавия во время Первой российской революции 1905-1907 гг. в декабре 1905 г. (некоторые продолжались и в начале 1906 г.). После принятия манифеста 17 октября социалистические партии считали, что необходимо продолжать наступление на самодержавие, не останавливаясь перед вооруженной борьбой, когда произойдет новый подъема забастовочной волны. В начале декабря железнодорожники начали новую забастовку. В столице она была подавлена, а Совет рабочих депутатов арестован за призыв не платить налоги. Но в Москве рабочие депутаты, находившиеся под влиянием большевиков, призвали к всеобщей стачке, которая 8.12.1905 переросла в восстание. Генерал-губернатор Ф. Дубасов объявил Москву и губернию на осадном положении. Накануне, 7 декабря был арестован созданный революционными партиями комитет, который должен был руководить восстанием. 9 декабря полиция разгромила училище Фидлера, где собрались революционеры. Его осада стала фактическим началом вооруженной конфронтации в городе. Вооруженное восстание в Москве представляло собой преимущественно партизанские действия. Небольшие группы вооруженных дружинников - эсеров и социал-демократов - внезапно нападали войска и полицию, и тут же скрывались в переулках и подворотнях. Рабочие строили баррикады, которые затрудняли движение войск. Перебросить войска в Москву из других мест тоже было трудно, так как железные дороги бастовали. Но в конце концов правительству удалось перевезти в Москву гвардейские части из Санкт-Петербурга. Получив большой перевес в силах, армия провела чистку улиц от вооруженных революционеров. Заставая гражданского человека с оружием в руках, военные расстреливали его. Дружины отошли в рабочий район Пресни, где под руководством З. Литвина-Седого и М. Соколова на Горбатом мосту пытались сдержать натиск войск. Артиллерия обстреливала Пресню. К 18.12.1905 декабря восстание было подавлено. Погибло более 1000 человек, в основном – мирные жители.

В декабре 1905 г. - январе 1906 г. восстания произошли в нескольких городах и регионах страны: Новороссийске , Ростове-на-Дону, Чите, Донбассе, Владивостоке и др. Везде советы и рабочие дружины на короткое время брали власть и провозглашали республику. Но затем подходили воинские части и подавляли восстание. В декабре было казнено без суда 376 человек. Поражение декабрьских восстаний привело к значительному ослаблению революционных партий и их авторитета. Но они оказали воздействие на самодержавие - в разгар Московского восстания были приняты законы, которые закрепляли и конкретизировали положения манифеста 17 октября.

Источники:

1905 год в Донбассе. Из воспоминаний участников первой русской революции. Сталино, 1955 г.; Ленин В.И. ПСС. Т. 10. М., 1960; Революция 1905–1907 гг. в России. Документы и материалы. М., 1955; Васильев-Южин М.И. Московский совет рабочих депутатов в 1905 году и подготовка им вооруженного восстания. По личным воспоминаниям и документам. М., 1925.

Автор статьи: Шубин А.В.