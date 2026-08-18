Декабрьские вооружённые восстания 1905‒1906

Дека`брьские вооружённые вос­ста`ния 1905—1906 — восстания против самодержавия во время Революции 1905—1907 в декабре 1905 (некоторые продолжались и в начале 1906). После принятия Манифеста 17 октября 1905 социалистические партии считали, что необходимо продолжать наступление на самодержавие, не останавливаясь перед вооруженной борьбой. В начале декабря железнодорожники начали новую забастовку. В Петербурге она была подавлена, а Совет рабочих депутатов арестован. Но Московский совет призвал к всеобщей стачке, которая 8 декабря 1905 переросла в восстание. Генерал-губернатор Ф. Дубасов объявил Москву и губернию на осадном положении. 9 декабря полиция разгромила училище Фидлера, где собрались революционеры. Его осада стала фактическим началом вооруженной конфронтации в городе. Вооруженное восстание в Москве представляло собой преимущественно партизанские действия. Небольшие группы вооруженных дружинников — эсеров и социал-демократов — внезапно нападали войска и полицию и тут же скрывались в переулках и подворотнях. Рабочие строили баррикады, которые затрудняли движение войск. Перебросить войска в Москву из других мест тоже было трудно, так как железные дороги бастовали. Но в конце концов правительству удалось перевезти в Москву гвардейские части из Петербурга. Армия очистила улицы от вооруженных революционеров, расстреливая задержанных с оружием в руках. Дружины отошли в рабочий район Пресни, где под руководством З. Литвина-Седого и М. Соколова на Горбатом мосту пытались сдержать натиск войск. Артиллерия обстреливала Пресню. К 18 декабря 1905 восстание было подавлено. Погибло более 1 тыс. человек, в основном мирные жители. В декабре 1905 — январе 1906 восстания произошли в нескольких городах и регионах страны: Новороссийске, Ростове-на-Дону, Чите, Донбассе, Владивостоке и др. Везде советы и рабочие дружины на короткое время брали власть и провоз­глашали республику. Но затем подходили воинские части и подавляли восстание. В декабре было казнено без суда 376 человек. Поражение декабрьских восстаний привело к значительному ослаблению революционных партий. Но они оказали воздействие на самодержавие — в разгар Московского восстания были приняты законы, закрепившие и конкретизировавшие положения Манифеста 17 октября. Лит.: 1905 год в Донбассе. Из воспоминаний участников первой русской революции. Сталино, 1955; Васильев-Южин М. И. Московский совет рабочих депутатов в 1905 году и подготовка им вооруженного восстания. По личным воспоминаниям и документам. М., 1925; Головков Г. З. Бунт по-русски: палачи и жертвы. Рандеву с революцией 1905—1907 гг. М., 2005; Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 10. М., 1960; Первая революция в России. Взгляд через столетие. М., 2005; Революция 1905—1907 гг. в России. Документы и материалы. М., 1955; Тютюкин С. В., Шелохаев В. В. Марксисты и русская революция. М., 1996; Шубин А. В. Социализм: «Золотой век» теории. М., 2007; Яковлев Н. Н. Вооруженные восстания в декабре 1905 года. М., 1957. А. В. Шубин.