ДЕКАБРИСТЫ

Члены тайных антиправительственных обществ, существовавших в Российской империи в 1810–20-х годах, участники восстания 14.12.1825 на Сенатской площади в Санкт-Петербурге.

Вы­сту­па­ли за ко­рен­ное из­ме­не­ние су­ще­ст­во­вав­шей фор­мы прав­ле­ния (ог­ра­ни­че­ние са­мо­дер­жа­вия пред­ста­ви­тель­ны­ми ин­сти­ту­та­ми, в край­нем ва­ри­ан­те – ус­та­нов­ле­ние рес­пуб­ли­кан­ско­го прав­ле­ния ) и ос­во­бо­ж­де­ние кре­сть­ян от кре­по­ст­ной за­ви­си­мо­сти.

Тай­ные об­ще­ст­ва декабристов яв­ля­лись ча­стью об­ще­ев­ро­пей­ско­го про­цес­са, на­прав­лен­но­го про­тив аб­со­лю­тиз­ма. По­бе­да над На­по­ле­о­ном I спо­соб­ст­во­ва­ла рос­ту национального са­мо­соз­на­ния на­ро­дов Ев­ро­пы. Воз­ни­ка­ли тай­ные об­ще­ст­ва, бо­ров­шие­ся с дес­по­тиз­мом и вы­сту­пав­шие за национальное воз­рож­де­ние. В Прус­сии был ос­но­ван Ту­генд­бунд, в итальянских го­су­дар­ст­вах дей­ст­во­ва­ли тай­ные об­ще­ст­ва кар­бо­на­ри­ев , в Гре­ции – эте­рии. Об­щей идей­ной ос­но­вой дви­же­ния, ох­ва­тив­ше­го в той или иной сте­пе­ни прак­ти­че­ски всю Ев­ро­пу, бы­ла фи­ло­со­фия французского Про­све­ще­ния (Воль­тер, Ж. Ж. Рус­со, Д. Дид­ро, Ш. Л. Мон­тес­кьё, Ж. Л. Д’Аламбер).

Объ­ек­тив­но декабристы про­дол­жа­ли де­мо­кра­тическое на­прав­ле­ние в русской об­щественной мыс­ли (раз­ви­ва­лось Н. И. Но­ви­ко­вым, Д. И. Фон­ви­зи­ным, А. Н. Ра­ди­ще­вым и др., хо­тя их влия­ние на ми­ро­воз­зре­ние декабристов в советской ис­то­рио­гра­фии бы­ло силь­но пре­уве­ли­че­но). Осо­бую роль в фор­ми­ро­ва­нии са­мо­соз­на­ния чле­нов тай­ных об­ществ декабристов сыг­ра­ли Отечественная вой­на 1812 и за­гра­нич­ные по­хо­ды русской ар­мии 1813–14 и 1815. Де­каб­рист М. И. Му­равь­ёв-Апо­стол спра­вед­ли­во пи­сал: «Мы бы­ли де­ти 12-го го­да». Вер­нув­шие­ся на ро­ди­ну по­бе­ди­те­ли На­по­ле­о­на I и ос­во­бо­ди­те­ли Ев­ро­пы, свои­ми гла­за­ми уви­дев­шие пре­иму­ще­ст­ва ино­го об­ще­ст­вен­но-эко­но­мического уст­рой­ст­ва, не мог­ли ми­рить­ся с не­ог­ра­ни­чен­ным са­мо­дер­жа­ви­ем и кре­по­ст­ным пра­вом.

По­сте­пен­но из дру­же­ских круж­ков гвар­дей­ской мо­ло­дё­жи воз­ник­ли пер­вые пред­де­каб­ри­ст­ские ор­га­ни­за­ции, о ко­то­рых из­вест­но не­мно­го, – Ор­ден русских ры­ца­рей М. Ф. Ор­ло­ва и М. А. Дмит­рие­ва-Ма­мо­но­ва (ок. 1814–16), Свя­щен­ная ар­тель офи­це­ров Главного шта­ба Е. И. В. (1814–17), ар­тель в л.-гв. Се­мё­нов­ском пол­ку (1814 или 1815), а так­же кру­жок В. Ф. Ра­ев­ско­го (1816) в Ка­ме­нец-По­доль­ском. Их чле­ны, как пра­ви­ло, не име­ли чёт­ких по­ли­тических це­лей, ог­ра­ни­чи­ва­ясь по пре­иму­ще­ст­ву кри­ти­кой су­ще­ст­вую­щих по­ряд­ков. Впо­след­ст­вии мно­гие уча­ст­ни­ки этих круж­ков (А. Н. Му­равь­ёв, С. П. Тру­бец­кой, И. И. Пу­щин, И. Д. Якуш­кин и др.) во­шли в тай­ные де­каб­ри­ст­ские об­ще­ст­ва.

В нач. 1816 воз­ник­ло пер­вое тай­ное де­каб­ри­ст­ское об-во – Со­юз спа­се­ния, или Об­ще­ст­во ис­тин­ных и вер­ных сы­нов Оте­че­ст­ва. Его ос­но­ва­те­ля­ми бы­ли мо­ло­дые офи­це­ры А. Н. Му­равь­ёв, С. П. Тру­бец­кой, И. Д. Якуш­кин, бра­тья С. И. Му­равь­ёв-Апо­стол и М. И. Му­равь­ёв-Апо­стол, Н. М. Му­равь­ёв, М. С. Лу­нин, позд­нее в не­го всту­пи­ли П. И. Пес­тель и др. (все­го ок. 30 чел.). Об­щи­ми це­ля­ми, объ­е­ди­нив­ши­ми чле­нов тай­но­го об­ще­ст­ва, бы­ли ос­во­бо­ж­де­ние кре­сть­ян и ли­к­ви­да­ция не­ог­ра­ни­чен­но­го са­мо­дер­жа­вия – ус­та­нов­ле­ние кон­сти­ту­ци­он­ной мо­нар­хии. Эти тре­бо­ва­ния пред­по­ла­га­лось объ­я­вить при пе­ре­хо­де тро­на от од­но­го им­пе­ра­то­ра к дру­го­му. На од­ном из со­б­ра­ний об­ще­ст­ва в 1817 впер­вые бы­ла вы­ска­за­на идея ца­ре­убий­ст­ва как спо­со­ба дос­ти­же­ния по­став­лен­ных це­лей. От­сут­ст­вие един­ст­ва мне­ний от­но­си­тель­но про­грам­мы и так­ти­ки дей­ст­вий сре­ди чле­нов Сою­за спа­се­ния при­ве­ло к уп­разд­не­нию об­ще­ст­ва и соз­да­нию вме­сто не­го в янв. 1818 Сою­за бла­го­ден­ст­вия (ок. 200 чел.). Бы­ла раз­ра­бо­та­на (С. П. Тру­бец­ким, М. И. Му­равь­ё­вым-Апо­сто­лом, Н. М. Му­равьёвым и др.) про­грам­ма Сою­за – «Зе­лё­ная кни­га» (на­зва­ние да­но по цве­ту пе­ре­плё­та), ко­то­рая в зна­чит. сте­пе­ни ста­ла из­ло­же­ни­ем ус­та­ва Ту­ген­дбун­да. Сво­ей це­лью чле­ны Сою­за счи­та­ли рас­про­стра­не­ние в об­ще­ст­ве убе­ж­де­ния в не­об­хо­ди­мо­сти со­ци­аль­но-по­ли­тич. пе­ре­уст­рой­ст­ва Рос. им­пе­рии – ли­к­ви­да­ции кре­по­ст­но­го пра­ва и ог­ра­ни­че­ния са­мо­дер­жа­вия, вве­де­ния кон­сти­ту­ци­он­но­го прав­ле­ния. Они по­ла­га­ли, что дви­жу­щей си­лой пре­об­ра­зо­ва­ний явит­ся сфор­ми­ро­ван­ное, в т. ч. и их уси­лия­ми, об­ществ. мне­ние. Для дос­ти­же­ния это­го чле­ны Сою­за за­ни­ма­лись про­све­тит. и бла­го­тво­рит. дея­тель­но­стью, пе­ре­хо­ди­ли с пре­стиж­ной во­ен. служ­бы на гра­ж­дан­скую, ак­тив­но уча­ст­во­ва­ли в дея­тель­но­сти разл. ле­галь­ных про­све­тит. об­ществ. Боль­шин­ст­во чле­нов Сою­за бла­го­ден­ст­вия бы­ли убе­ж­де­ны в воз­мож­но­сти осу­ще­ст­в­ле­ния вла­стью ко­рен­ных ре­форм эво­лю­ци­он­ным пу­тём. Лишь часть из них раз­де­ля­ла идеи на­сильств. за­хва­та вла­сти и по­сле­дую­ще­го пе­ре­уст­рой­ст­ва стра­ны. В 1820 в С.-Пе­тер­бур­ге со­стоя­лось со­ве­ща­ние чле­нов Сою­за, на ко­то­ром уча­ст­ни­ки (П. И. Пес­тель, Н. И. Тур­ге­нев и др.) вы­ска­за­лись в поль­зу рес­пуб­ли­кан­ской фор­мы прав­ле­ния. Од­на­ко и по­сле это­го мно­гие (Н. М. Му­равь­ёв и др.) вы­сту­па­ли за кон­сти­ту­ци­он­ную мо­нар­хию. Се­мё­нов­ско­го пол­ка вы­сту­п­ле­ние 1820, а так­же ус­пех за­го­вор­щи­ков во гла­ве с Р. Рие­го-и-Нунь­е­сом в Ис­па­нии (1820–21) спо­соб­ст­во­ва­ли уси­ле­нию по­зи­ций Д. – сто­рон­ни­ков на­сильств. дей­ст­вий. Раз­но­гла­сия ме­ж­ду чле­на­ми Сою­за бла­го­ден­ст­вия при­ве­ли к то­му, что на Моск. съез­де (янв. 1821) бы­ло при­ня­то ре­ше­ние о его рос­пус­ке и соз­да­нии но­вой ор­га­ни­за­ции. Од­на­ко Туль­чин­ская упра­ва Сою­за бла­го­ден­ст­вия во гла­ве с Пес­те­лем не при­зна­ла ре­ше­ний съез­да, и в мар­те 1821 в рай­оне рас­квар­ти­ро­ва­ния 2-й ар­мии близ м. Туль­чин в По­доль­ской губ. (ны­не го­род в Вин­ниц­кой обл., Ук­раи­на) на ос­но­ве упра­вы бы­ло соз­да­но Юж­ное об-во де­каб­ри­стов. Про­грамм­ным до­ку­мен­том Юж­но­го об-ва ста­ла на­пи­сан­ная П. И. Пес­те­лем «Рус­ская прав­да» (ра­бо­та над ру­ко­пи­сью не бы­ла за­вер­ше­на): пред­по­ла­га­лось, что по­сле за­хва­та вла­сти, осу­ще­ст­в­лён­но­го вер­ны­ми Д. ар­мей­ски­ми под­раз­де­ле­ния­ми, Рос. им­пе­рия врем. вер­хов­ным прав­ле­ни­ем бу­дет объ­яв­ле­на рес­пуб­ли­кой, кре­по­ст­ное пра­во ли­к­ви­ди­ру­ет­ся, а кре­сть­я­не по­лу­чат дос­та­точ­но зем­ли для ве­де­ния са­мо­сто­ят. хо­зяй­ст­ва (раз­мер на­де­ла не ого­ва­ри­вал­ся).

В том же 1821 в С.-Пе­тер­бур­ге др. уча­ст­ни­ки рас­пав­ше­го­ся Сою­за бла­го­ден­ст­вия об­ра­зо­ва­ли Се­вер­ное об-во во гла­ве с Н. М. Му­равь­ё­вым, ко­то­рый со­ста­вил свой про­ект бу­ду­ще­го уст­рой­ст­ва стра­ны – т. н. Кон­сти­ту­цию: Рос. им­пе­рия долж­на бы­ла стать кон­сти­ту­ци­он­ной мо­нар­хи­ей, кре­по­ст­ное пра­во пред­по­ла­га­лось ли­к­ви­ди­ро­вать, а кре­сть­я­нам пре­дос­та­вить уса­деб­ную зем­лю и по 2 дес. па­хот­ной зем­ли на двор.

В 1823 воз­ник­ло Об-во со­еди­нён­ных сла­вян (ор­га­ни­за­то­ры – П. И. и А. И. Бо­ри­со­вы), во­шед­шее в сент. 1825 в со­став Юж­но­го об-ва. В Отд. Ли­тов­ском кор­пу­се су­ще­ст­во­ва­ло тай­ное Об-во во­ен­ных дру­зей (1825; К. Г. Игель­ст­ром, А. И. Ве­ге­лин и др.).

В си­туа­ции ме­ж­ду­цар­ст­вия 1825, воз­ник­шей по­сле смер­ти имп. Алек­сан­д­ра I, не имев­ше­го сы­но­вей, вел. кн. Ни­ко­ла­ем Пав­ло­ви­чем (бу­ду­щим имп. Ни­ко­ла­ем I), гв. пол­ка­ми и др. бы­ла при­не­се­на при­ся­га сле­дую­ще­му по стар­шин­ст­ву бра­ту Алек­сан­д­ра – вел. кн. Кон­стан­ти­ну Пав­ло­ви­чу, ко­то­рый ещё в 1822 от­рёк­ся от прав на рос. пре­стол (от­ре­че­ние не бы­ло ог­ла­ше­но и ос­та­ва­лось тай­ной поч­ти для всех). 14(26).12.1825 в С.-Пе­тер­бур­ге долж­на бы­ла со­сто­ять­ся при­ся­га Ни­ко­лаю Пав­ло­ви­чу. Чле­ны Се­вер­но­го об-ва ре­ши­ли вос­поль­зо­вать­ся удоб­ным слу­ча­ем и под пред­ло­гом от­ка­за от но­вой при­ся­ги вы­ве­ли на Се­нат­скую пл. св. 3 тыс. гвар­дей­ских сол­дат и мат­ро­сов. Од­на­ко пас­сив­ное по­ве­де­ние вос­став­ших по­зво­ли­ло Ни­ко­лаю стя­нуть к пло­ща­ди вер­ные пра­ви­тель­ст­ву вой­ска и ар­тил­ле­рию. С на­сту­п­ле­ни­ем су­ме­рек вос­став­шие бы­ли рас­сея­ны арт. ог­нём. Сра­зу же на­ча­лись аре­сты.

29.12.1825(10.1.1826) в рай­оне м. Бе­лая Цер­ковь Ва­силь­ков­ско­го у. Ки­ев­ской губ. на­ча­лось Чер­ни­гов­ско­го пол­ка вос­ста­ние 1825, ко­то­рое воз­гла­вил С. И. Му­равь­ёв-Апо­стол. Спус­тя неск. дней ко­лон­на вос­став­ших, на­прав­ляв­шая­ся в с. Три­ле­сы, бы­ла встре­че­на близ дер. Ко­ва­лёв­ка от­ря­дом пра­ви­тельств. войск и рас­сея­на кар­теч­ным ог­нём. Окон­чи­лись не­уда­чей и по­пыт­ки вос­пре­пят­ст­во­вать при­ся­ге Ни­ко­лаю, пред­при­ня­тые чле­на­ми Об-ва во­ен­ных дру­зей в Бе­ло­сто­ке и Об-ва со­еди­нён­ных сла­вян в Боб­руй­ске.

К след­ст­вию бы­ли при­вле­че­ны 579 чел.; 289 при­зна­ны ви­нов­ны­ми, 131 пре­дан су­ду. В ию­ле 1826 Вер­хов­ный уго­лов­ный суд при­го­во­рил П. И. Пес­те­ля, К. Ф. Ры­лее­ва, С. И. Му­равь­ё­ва-Апо­сто­ла, М. П. Бес­ту­же­ва-­Рю­ми­на и П. Г. Ка­хов­ско­го к смерт­ной каз­ни чет­вер­то­ва­ни­ем и ещё 31 чел., от­не­сён­но­го к 1-му раз­ря­ду пре­ступ­ни­ков, – к др. смерт­ной каз­ни – отсечению головы. Имп. Ни­ко­лай I за­ме­нил чет­вер­то­ва­ние по­ве­ше­нием, а отсечение головы – веч­ной или 20-лет­ней ка­тор­гой. К разл. сро­кам ссыл­ки бы­ли при­го­во­ре­ны ос­таль­ные Д. (на­ка­за­ния из­бе­жал толь­ко Н. И. Тур­ге­нев, на­хо­див­ший­ся в это вре­мя в Ве­ли­ко­бри­та­нии и от­ка­зав­ший­ся вер­нуть­ся в Рос­сию). Ок. 180 сол­дат бы­ли про­гна­ны сквозь строй, св. 20 на­ка­за­ны роз­га­ми и пал­ка­ми и со­сла­ны в Си­бирь, Чи­ту, а за­тем – на Мер­чен­ский и Пет­ров­ский за­во­ды. Ос­таль­ные в со­ста­ве Свод­но­го гв. пол­ка от­прав­ле­ны на Кав­каз (ту­да же по­па­ли сол­да­ты-чер­ни­гов­цы). Имп. Алек­сандр II по слу­чаю сво­ей ко­ро­на­ции Ма­ни­фе­стом от 26.8(7.9).1856 ам­ни­сти­ро­вал ос­тав­ших­ся в жи­вых Д. Вер­нув­шие­ся из Си­би­ри Д. с эн­ту­зи­аз­мом при­ня­ли ре­фор­мы, осу­ще­ст­в­лён­ные имп. Алек­сан­дром II, а не­ко­то­рые из них дея­тель­но уча­ст­во­ва­ли в их под­го­тов­ке.

Мно­гие до­ку­мен­ты Д. (пись­ма, за­пис­ки, ста­тьи, со­чи­не­ния М. С. Лу­ни­на, С. Г. Вол­кон­ско­го, А. Н. Му­равь­ё­ва и др.) опуб­ли­ко­ва­ны в из­да­ни­ях, объ­е­ди­нён­ных се­ри­ей «По­ляр­ная звез­да» (т. 1–25, 1978–2005).

Автор статьи: С. В. Ми­ро­нен­ко.

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