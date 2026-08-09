ДЕКАБРИСТЫ
Члены тайных антиправительственных обществ, существовавших в Российской империи в 1810–20-х годах, участники восстания 14.12.1825 на Сенатской площади в Санкт-Петербурге.
Выступали за коренное изменение существовавшей формы правления (ограничение самодержавия представительными институтами, в крайнем варианте – установление республиканского правления) и освобождение крестьян от крепостной зависимости.
Тайные общества декабристов являлись частью общеевропейского процесса, направленного против абсолютизма. Победа над Наполеоном I способствовала росту национального самосознания народов Европы. Возникали тайные общества, боровшиеся с деспотизмом и выступавшие за национальное возрождение. В Пруссии был основан Тугендбунд, в итальянских государствах действовали тайные общества карбонариев, в Греции – этерии. Общей идейной основой движения, охватившего в той или иной степени практически всю Европу, была философия французского Просвещения (Вольтер, Ж. Ж. Руссо, Д. Дидро, Ш. Л. Монтескьё, Ж. Л. Д’Аламбер).
Объективно декабристы продолжали демократическое направление в русской общественной мысли (развивалось Н. И. Новиковым, Д. И. Фонвизиным, А. Н. Радищевым и др., хотя их влияние на мировоззрение декабристов в советской историографии было сильно преувеличено). Особую роль в формировании самосознания членов тайных обществ декабристов сыграли Отечественная война 1812 и заграничные походы русской армии 1813–14 и 1815. Декабрист М. И. Муравьёв-Апостол справедливо писал: «Мы были дети 12-го года». Вернувшиеся на родину победители Наполеона I и освободители Европы, своими глазами увидевшие преимущества иного общественно-экономического устройства, не могли мириться с неограниченным самодержавием и крепостным правом.
Постепенно из дружеских кружков гвардейской молодёжи возникли первые преддекабристские организации, о которых известно немного, – Орден русских рыцарей М. Ф. Орлова и М. А. Дмитриева-Мамонова (ок. 1814–16), Священная артель офицеров Главного штаба Е. И. В. (1814–17), артель в л.-гв. Семёновском полку (1814 или 1815), а также кружок В. Ф. Раевского (1816) в Каменец-Подольском. Их члены, как правило, не имели чётких политических целей, ограничиваясь по преимуществу критикой существующих порядков. Впоследствии многие участники этих кружков (А. Н. Муравьёв, С. П. Трубецкой, И. И. Пущин, И. Д. Якушкин и др.) вошли в тайные декабристские общества.
В нач. 1816 возникло первое тайное декабристское об-во – Союз спасения, или Общество истинных и верных сынов Отечества. Его основателями были молодые офицеры А. Н. Муравьёв, С. П. Трубецкой, И. Д. Якушкин, братья С. И. Муравьёв-Апостол и М. И. Муравьёв-Апостол, Н. М. Муравьёв, М. С. Лунин, позднее в него вступили П. И. Пестель и др. (всего ок. 30 чел.). Общими целями, объединившими членов тайного общества, были освобождение крестьян и ликвидация неограниченного самодержавия – установление конституционной монархии. Эти требования предполагалось объявить при переходе трона от одного императора к другому. На одном из собраний общества в 1817 впервые была высказана идея цареубийства как способа достижения поставленных целей. Отсутствие единства мнений относительно программы и тактики действий среди членов Союза спасения привело к упразднению общества и созданию вместо него в янв. 1818 Союза благоденствия (ок. 200 чел.). Была разработана (С. П. Трубецким, М. И. Муравьёвым-Апостолом, Н. М. Муравьёвым и др.) программа Союза – «Зелёная книга» (название дано по цвету переплёта), которая в значит. степени стала изложением устава Тугендбунда. Своей целью члены Союза считали распространение в обществе убеждения в необходимости социально-политич. переустройства Рос. империи – ликвидации крепостного права и ограничения самодержавия, введения конституционного правления. Они полагали, что движущей силой преобразований явится сформированное, в т. ч. и их усилиями, обществ. мнение. Для достижения этого члены Союза занимались просветит. и благотворит. деятельностью, переходили с престижной воен. службы на гражданскую, активно участвовали в деятельности разл. легальных просветит. обществ. Большинство членов Союза благоденствия были убеждены в возможности осуществления властью коренных реформ эволюционным путём. Лишь часть из них разделяла идеи насильств. захвата власти и последующего переустройства страны. В 1820 в С.-Петербурге состоялось совещание членов Союза, на котором участники (П. И. Пестель, Н. И. Тургенев и др.) высказались в пользу республиканской формы правления. Однако и после этого многие (Н. М. Муравьёв и др.) выступали за конституционную монархию. Семёновского полка выступление 1820, а также успех заговорщиков во главе с Р. Риего-и-Нуньесом в Испании (1820–21) способствовали усилению позиций Д. – сторонников насильств. действий. Разногласия между членами Союза благоденствия привели к тому, что на Моск. съезде (янв. 1821) было принято решение о его роспуске и создании новой организации. Однако Тульчинская управа Союза благоденствия во главе с Пестелем не признала решений съезда, и в марте 1821 в районе расквартирования 2-й армии близ м. Тульчин в Подольской губ. (ныне город в Винницкой обл., Украина) на основе управы было создано Южное об-во декабристов. Программным документом Южного об-ва стала написанная П. И. Пестелем «Русская правда» (работа над рукописью не была завершена): предполагалось, что после захвата власти, осуществлённого верными Д. армейскими подразделениями, Рос. империя врем. верховным правлением будет объявлена республикой, крепостное право ликвидируется, а крестьяне получат достаточно земли для ведения самостоят. хозяйства (размер надела не оговаривался).
В том же 1821 в С.-Петербурге др. участники распавшегося Союза благоденствия образовали Северное об-во во главе с Н. М. Муравьёвым, который составил свой проект будущего устройства страны – т. н. Конституцию: Рос. империя должна была стать конституционной монархией, крепостное право предполагалось ликвидировать, а крестьянам предоставить усадебную землю и по 2 дес. пахотной земли на двор.
В 1823 возникло Об-во соединённых славян (организаторы – П. И. и А. И. Борисовы), вошедшее в сент. 1825 в состав Южного об-ва. В Отд. Литовском корпусе существовало тайное Об-во военных друзей (1825; К. Г. Игельстром, А. И. Вегелин и др.).
В ситуации междуцарствия 1825, возникшей после смерти имп. Александра I, не имевшего сыновей, вел. кн. Николаем Павловичем (будущим имп. Николаем I), гв. полками и др. была принесена присяга следующему по старшинству брату Александра – вел. кн. Константину Павловичу, который ещё в 1822 отрёкся от прав на рос. престол (отречение не было оглашено и оставалось тайной почти для всех). 14(26).12.1825 в С.-Петербурге должна была состояться присяга Николаю Павловичу. Члены Северного об-ва решили воспользоваться удобным случаем и под предлогом отказа от новой присяги вывели на Сенатскую пл. св. 3 тыс. гвардейских солдат и матросов. Однако пассивное поведение восставших позволило Николаю стянуть к площади верные правительству войска и артиллерию. С наступлением сумерек восставшие были рассеяны арт. огнём. Сразу же начались аресты.
29.12.1825(10.1.1826) в районе м. Белая Церковь Васильковского у. Киевской губ. началось Черниговского полка восстание 1825, которое возглавил С. И. Муравьёв-Апостол. Спустя неск. дней колонна восставших, направлявшаяся в с. Трилесы, была встречена близ дер. Ковалёвка отрядом правительств. войск и рассеяна картечным огнём. Окончились неудачей и попытки воспрепятствовать присяге Николаю, предпринятые членами Об-ва военных друзей в Белостоке и Об-ва соединённых славян в Бобруйске.
К следствию были привлечены 579 чел.; 289 признаны виновными, 131 предан суду. В июле 1826 Верховный уголовный суд приговорил П. И. Пестеля, К. Ф. Рылеева, С. И. Муравьёва-Апостола, М. П. Бестужева-Рюмина и П. Г. Каховского к смертной казни четвертованием и ещё 31 чел., отнесённого к 1-му разряду преступников, – к др. смертной казни – отсечению головы. Имп. Николай I заменил четвертование повешением, а отсечение головы – вечной или 20-летней каторгой. К разл. срокам ссылки были приговорены остальные Д. (наказания избежал только Н. И. Тургенев, находившийся в это время в Великобритании и отказавшийся вернуться в Россию). Ок. 180 солдат были прогнаны сквозь строй, св. 20 наказаны розгами и палками и сосланы в Сибирь, Читу, а затем – на Мерченский и Петровский заводы. Остальные в составе Сводного гв. полка отправлены на Кавказ (туда же попали солдаты-черниговцы). Имп. Александр II по случаю своей коронации Манифестом от 26.8(7.9).1856 амнистировал оставшихся в живых Д. Вернувшиеся из Сибири Д. с энтузиазмом приняли реформы, осуществлённые имп. Александром II, а некоторые из них деятельно участвовали в их подготовке.
Многие документы Д. (письма, записки, статьи, сочинения М. С. Лунина, С. Г. Волконского, А. Н. Муравьёва и др.) опубликованы в изданиях, объединённых серией «Полярная звезда» (т. 1–25, 1978–2005).
Автор статьи: С. В. Мироненко.