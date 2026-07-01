Декабристов восстание

Декабри`стов восста`ние — попытка государственного переворота, предпринятая членами тайных антиправительственных обществ 14 декабря 1825. Участники восстания — дворяне , в основном офицеры гвардии. Основная цель — ограничение самодержавия, в радикальном варианте — ликвидация монархии и установление республиканского правления. Не исключалась и возможность цареубийства. Умеренное крыло заговорщиков было представлено Северным обществом (1822—1825, руководитель Н. М. Муравьев). Радикальное крыло — Южное общество (1821—1825, руководитель П. И. Пестель). Принципиальное отличие двух программ заключалось в выборе будущего государственного устройства: конституционная монархия у Муравьева и республика у Пестеля. Отмену крепостного права на разных условиях предполагали оба документа. Междуцарствие, присяга Константину и назначенная на 14 декабря «переприсяга» Николаю I побудили декабристов начать восстание. Руководство взяли на себя К. Ф. Рылеев и Е. П. Оболенский, так как «диктатор» восстания С. П. Трубецкой на площадь не ­явился. Восставшим удалось вывести на Сенатскую площадь около 3 тыс. солдат и унтер-офицеров, которым противостояло 12 тыс. военных. Столкновение между ними закончилось поражением декабристов. 29 декабря началось восстание Черниговского полка под командованием С. И. Муравьева-Апостола, подавленное 3 января 1826 правительственными войсками. 17 декабря 1825 была учреждена следственная комиссия по делу декабристов, 1 июня 1826 — Верховный уголовный суд. По следствию по делу Д. проходило 579 человек. 289 были признаны виновными, из них 121 преданы суду (остальные наказаны во внесудебном порядке), разделены по 11 разрядам и приговорены к различным срокам каторги и ссылки (из них 36 участников — к смертной казни). Николай I смягчил приговор , оставив смертную казнь для поставленных вне разрядов пятерых человек (К. Ф. Рылеев, П. И. Пестель, П. Г. Каховский, М. П. Бестужев-Рюмин, С. И. Муравьев-Апостол), которые были повешены 13 июля 1826. Лит.: см. в статье Декабристы. А. О. Мещерякова.