ДЕИСУС ОБРАЗ

ДЕИСУС ОБРАЗ - образ, в котором разные святые предстательствуют перед Христом за род человеческий.

Это наименование в Византии давалось вотивным иконам, имеющим особое личное значение для вкладчика, просящего о заступничестве. Как об определенном типе иконы о Деисусе упоминает Михаил Атталиат († около 1085 года) в Диатаксисе: «Темплон имеет также в центре Деисус и житие святого и преподобного Предтечи» (цитата по: Walter. 1982. Р. 183). Деисус обычно имеет фризовую композицию, центральное ядро которой - стоящие в молитвенных позах по сторонам от Христа Богоматерь (по правую руку) и святой Иоанн Предтеча (по левую руку). На сложение данной иконографии большое влияние оказала литургия, определив прежде всего ее идейное содержание. Как литературную основу композиции можно рассматривать несколько литургических текстов: благодарственную молитву Евхаристии или молитвословия литии. Моление литии, в котором Церковь прибегает к заступничеству Богородицы, святого Иоанна Предтечи, бесплотных сил, апостолов, вселенских учителей и святителей, мучеников и преподобных, наиболее точно, а зачастую буквально соответствует составу святых в деисусных композициях. Содержание образа в зависимости от контекста имеет более выраженный евхаристический или чаще всего преобладающий эсхатологический характер. И в молитвах Евхаристии, и в молитвах литии звучит тема Страшного Суда, о «добром ответе» на котором молится вся Церковь во главе с Богородицей и святым Иоанном Предтечей. Иконография Деисуса разнообразна. Композиции отличаются по составу святых, количеству фигур, иконографии центрального образа Христа, а также Богоматери и святого Иоанна Предтечи, жестам персонажей, их атрибутам, текстам в кодексах и на свитках, нюансам поворотов фигур, размерам и типам изображений (ростовой, поясной, оглавный). Один из самых ранних примеров Деисуса - фреска церкви Санта-Мария Антиква в Риме (VII век): Христос изображен в рост, святой Иоанн Предтеча представлен не с молитвенным, а с указующим жестом.

Трехфигурный Деисус. (триморф, греческий τρίμορφος, τριμόρφιον, τριπρόσωπος παράστασις).

В послеиконоборческий период становится типичной сокращенная иконографическая схема, включающая всего 3 фигуры - Христа, Богоматери и святого Иоанна Предтечи. В центре изображается Христос, стоящий (икона «Деисус со святыми на полях», XI век, монастырь великомученицы Екатерины на Синае) или восседающий на престоле, с закрытым Евангелием, которое Он придерживает левой рукой, правой - благословляет (эпистилии темплонов с 12 праздниками, XII век, там же). Слева (по правую руку Христа) - Богоматерь с молитвенно сложенными руками, справа - с тем же молитвенным жестом святой Иоанн Предтеча. Такие изображения известны в монументальной живописи (мозаика кафоликона монастыря Ватопед, конец X - начало XI веков), в прикладном искусстве (Арбавильский триптих, слоновая кость, X век, Лувр, Париж,; ставротека из Сайднайского монастыря, перегородчатая эмаль, XI век, ГЭ).

Наряду с изображениями в рост встречаются поясные Деисусы -триморфы (в юго-западном вестибюле собора Святой Софии в Константинополе, 60-е годы XIII века). Идейное содержание деисусной композиции, ее соответствие евхаристическим молитвам обусловило включение Деисуса -триморфа в роспись центрального алтаря: в люнетах над окнами центральной апсиды кафоликона монастыря Осиос Лукас (20-е годы XI века) помещен поясной Деисус; в росписи алтаря собора Святой Софии в Киеве (1037) над центральной апсидой находятся медальоны с поясными образами Христа, Богоматери и святого Иоанна Предтечи. Деисус-триморф включался в состав византийских эпистилиев темплонов в качестве средника праздничного ряда. В Грузии и Каппадокии Деисус-триморф часто является главной композицией алтаря и помещается в конхе центральной апсиды (Дирекли-килисе, Каппадокия, X век,- рядом с Христом в апсиде изображены поклоняющиеся ангелы); так же украшена центральная апсида Спасо-Преображенского собора Мирожского монастыря (40-е гг. XII в.). В Византии Деисус-триморф как главная композиция в конхе апсиды встречается в росписи погребальных капелл: в крипте монастыря Осиос Лукас; в мавзолее сербских иерархов в церкви святых Апостолов (Спаса) в Пече (1260); в парекклисионе церкви Богородицы Паммакаристос в Константинополе (1311-1320 годы). Иконы Деисуса-триморфа создавались на Балканах в поздне- и поствизантийские периоды. Спаситель, как правило, изображается с раскрытым Евангелием, фигуры Богоматери и святого Иоанна Предтечи помещаются на 2-м плане, за престолом (икона «Деисус со святыми на полях», конец XIV - начпло XV веков, ГТГ; икона из Бачковского монастыря, 1495, Национальная художественная галерея, София), иногда в сильно уменьшенном размере (икона изографа Николы, 1703, Национальная художественная галерея, София). На Руси иконы Деисуса-триморфа встречаются реже (например, икона Деисуса (оглавный), начало XIII века, ГТГ; псковская икона «Деисус с Параскевой и Анастасией», XV век, НГОМЗ). C XI века Деисус.-триморф становится центром композиции «Страшный Суд», где Богоматерь и святой Иоанн Предтеча представлены как ходатаи за человеческий род перед Христом-Судией (миниатюра из Евангелия XI века - Рaris. gr. 74; икона XII века из монастыря великомученицы Екатерины на Синае, роспись церкви Панагии Халкеон в Фессалонике, 1028; мозаики церкви Санта-Мария Ассунта в Торчелло, около 1130 года).

Многофигурный Деисус. Предстоящие Христу святые изображены в иерархическом порядке. Один из ранних примеров - 5-фигурный Деисус Лимбургской ставротеки (X век). Помимо Богоматери и святого Иоанна Предтечи, которые здесь представлены на противоположных, а не на своих традиционных местах (Богоматерь по левую, а Иоанн по правую руку Христа), здесь помещены архангелы в лоратных облачениях. За Богородицей - архангел Михаил, за святым Иоанном Предтечей - архангел Гавриил. Все святые изображены в рост по сторонам от тронного образа Христа. Объемно-пространственным вариантом 5-фигурного Деисуса (поясного) является мозаика свода нартекса и люнета над центральным входом в кафоликон монастыря Осиос Лукас: над порталом помещен центральный образ Христа Пантократора с раскрытым Евангелием, в медальонах на сводах - Богоматерь с воздетыми руками, святой Иоанн Предтеча и 2 архангела.

В 5-фигурном Деисусе на шитой пелене 2-й половины XIV века (НГОМЗ) по сторонам Спасителя на престоле предстоящие изображены в меньшем масштабе, чем центральная фигура. Архангелы в лорах держат лабарумы и зерцала. Деисусная композиция с Нерукотворным образом Спасителя в центре, Богоматерью, святым Иоанном Предтечей, архангелами Михаилом и Гавриилом и 4 русскими святителями представлена на шитом воздухе княгини Марии Тверской (1389, ГИМ). На псковской иконе конца XV века. (центральная часть триптиха с Деисусом и избранными святыми) архангелы находятся на 2-м плане, за престолом Спасителя, их лики склонены к Богоматери и святому Иоанну Предтече.

В 7-фигурном Деисусе (другое название - «седмица») за архангелами помещаются изображения первоверховных апостолов Петра и Павла (фреска в Мартириевской паперти Софийского собора в Новгороде, около 1144 года, апостол Петр представлен с благословляющим жестом). Одним из ранних примеров, свидетельствующих о существовании деисусного чина иконостаса, а не только включения деисусной композиции в состав эпистилия, являются 5 икон XIII века поясного Деисуса из монастыря великомученицы Екатерины на Синае. Такие чины получили широкое распространение в Византии и на Руси в XIV-XV веках («Высоцкий чин», 80-90-е годы XIV века, ГТГ, ГРМ; деисусный чин из собрания Н.П. Лихачёва, конец XIV века, ГТГ; «Звенигородский чин», начало XV века, ГТГ). В это же время существовали иконостасы с ростовыми деисусными чинами. Об этом свидетельствуют как сохранившиеся комплексы, так и отдельные иконы (иконы архангелов в рост, XIV век, частное собрание; 5 икон центральной части деисусного чина иконостаса Софийского собора в Новгороде, XV век). Деисус на новгородской иконе «Молящиеся новгородцы» (НГОМЗ, XV в.) включает 7 фигур в рост. Иногда 7-фигурный Деисус имеет перспективный вид, ангелы помещаются на 2-м плане, за престолом Спасителя (икона, XVI век, музей П.Д. Корина, ГТГ; икона, XVI век, ЦМиАР).

Развитие русского высокого иконостаса отразилось на составе деисусного ряда. В конце XIV-XV веках появились Деисусы, состоящие из 9 и более ростовых икон. За апостолами представлены святители Василий Великий и Иоанн Златоуст, далее - великомученики Георгий и Димитрий, завершают ряд иконы преподобных столпников (иконостас Благовещенского собора; «Васильевский чин», 20-е годы XV века, ГТГ). В зависимости от размеров иконостаса число апостолов и святителей может увеличиваться. В Деисусах встречаются иконы евангелистов, святителей Григория Богослова и Николая (иконостас Рождественского собора Ферапонтова монастыря). Одновременно с увеличением числа святых, предстоящих Христу-Судии, в московском искусстве появился новый иконографический тип центрального образа в ростовом Деисусе - «Спас в силах».

Композиции Деисуса отличаются не только количеством и составом персонажей, но и различными иконографическими деталями. Богоматерь может изображаться со скорбным жестом, как в сцене «Распятие»,- поднятой к груди левой рукой («Высоцкий чин»), с поднятой вверх левой рукой (Деисус из села Ободова Спировского района Тверской области, XV век, ЦМиАР), а также с развернутым свитком с текстом молитвы «Владыко многомилостиве» в руке (по типу иконографии Богоматери Параклесис (Агиосоритиссы), например, Деисус в верхней части иконы «Святые братья Алфановы», 1701, НГОМЗ); cвятой Иоанн Предтеча - с развернутым свитком в руке («Васильевский чин»); апостол Петр - с развернутым свитком в виде раструба («Высоцкий чин»).

Апостольский Деисус.

Древнейший тип композиции, по содержанию отвечающей теме моления Церкви перед Христом. Прообразом такого Деисуса является популярное в ранневизантийский период изображение Христа с 12 учениками (росписи катакомб, III-IV века; мозаика апсиды церкви Сан-Лоренцо в Милане, IV век; апостолы в медальонах в мозаиках кафоликона монастыря великомученицы Екатерины на Синае, 560-565 годы). Один из ранних примеров апостольского Деисуса - икона с Деисусом и 12 праздниками (конец XI - начало XII веков, монастырь великомученицы Екатерины на Синае), напоминающая изображение иконостаса в миниатюре. В среднике - 5-фигурная композиция с архангелами, по сторонам - попарно 12 апостолов в рост. Сокращенный вариант такого апостольского Деисуса, с Петром и Павлом и 2 евангелистами, представлен в среднике эпистилия темплона из монастыря Ватопед на Афоне (XII век). Эпистилий темплона из монастыря великомученицы Екатерины на Синае (XIII век) представляет собой поясной апостольский Деисус без архангелов, включающий помимо изображений Богоматери и святого Иоанна Предтечи образы апостолов Петра и Павла, 4 евангелистов и великомучеников Георгия Победоносца и Димитрия Солунского. Деисус с евангелистами находился в иконостасе кафоликона монастыря Хиландар (XIV век). В русском искусстве самым ранним примером апостольского Деисуса являются псковские иконы ростового чина из церкви Успения Пресвятой Богородицы на Пароменье в Пскове (XV век, ПИАМ). Этот тип композиции не получил распространения на Руси в XV-XVI веков и чаще встречается в искусстве конца XVII века (например, иконостас церкви Покрова в Филях).

«Царский» Деисус, или «Предста Царица одесную Тебе».

Особый вариант 3-фигурного Деисуса, который называется также «Царь царей» и «Христос Великий Архиерей». В центре изображается Спаситель на престоле в царской далматике и лоре, поверх которого часто лежит омофор, в короне-камилавке с перпендулиями (подвесками), с Евангелием и с жезлом в левой руке, в некоторых композициях - с посохом. Слева от Христа в молитвенном предстоянии - Богоматерь в царских одеждах и короне, иногда со свитком, на котором написана обращенная ко Христу молитва (церковь святителя Николая монаыстря Слепче, Македония, около 1620 годв), справа - cвятой Иоанн Предтеча в своих обычных одеждах, с развернутым свитком в руке. Подобные композиции получили распространение в византийском искусстве во 2-й половины XIV века. Самый ранний пример представлен в росписи церквей Успения монастыря Трескавец, Македония (между 1334 и 1343 годами); монастыря Богоматери Заумской в Зауме, Македония (1361); великомученика Димитрия Маркова монастыря, Македония (около 1376 года); святого Афанасия в Кастории (конец XIV века), а также в русских росписях, на иконах балканских мастеров и их более поздних повторениях (церковь Спаса на Ковалёве, около 1380 года; икона из Успенского собора Московского Кремля, конец XIV века, ГММК; икона XV века, ГТГ; икона, 1562, ГРМ). Литературной основой образа является текст 44-го псалма, начинающийся словами «Предста Царица одесную Тебе», которые истолковываются как пророчество о Богоматери-Церкви. Рядом с Христом надписи: «Царь Царем», «Судия праведный», «Грозный Судия». В XVII веке композиция встречается в качестве средника деисусного чина иконостаса (церковь Покрова в Филях). В русской иконописи Деисус встречается не только как самостоятельная композиция, но и в качестве дополнения на иконах другого сюжета, обычно располагаясь на верхнем поле над средником. Такой тип икон представляет собой развитие широко распространенных в византийском искусстве X-XIII веков образов с избранными святыми на полях (например, икона «Святитель Николай», X век, монастырь великомученицы Екатерины на Синае). Деисусные композиции отличаются большим разнообразием как иконографических вариантов средника, так и составом предстоящих. Особую популярность получили иконы с Деисусом в искусстве Новгорода и Пскова. Один из ранних примеров - псковская икона «Илия Пророк с житием» (XIII век, ГТГ), где на верхнем поле представлен 7-фигурный поясной Деисус. На иконе святителя Николая («Никола Липный») мастера Алексы Петрова (1294, НГОМЗ) представлен поясной апостольский Деисус с архангелами, в центре которого - этимасия; на псковской иконе «Рождество Богоматери» (XV век., музей П.Д. Корина, ГТГ) - поясной чин с архангелами, Богоматерью и святителем Николаем по сторонам от Спасителя; на иконе северных писем «Святитель Николай» (начало XVI века, ГРМ) - 5-фигурный поясной Деисус с Нерукотворным образом Спасителя в центре; на иконе «Богоматерь с Младенцем и избранными святыми» (1565, ГРМ) - 7-фигурная фронтальная композиция с поясными изображениями Спасителя, архангелами Михаилом и Гавриилом, апостолами Петром и Павлом, святителями Василием Великим и Иоанном Златоустом. По аналогии с деисусной композицией в искусстве Русского Севера XVI-XVII веков получило распространение изображение избранных святых в позах молитвенного предстояния со святителем Николаем в среднике (например, икона «Святая Анастасия Римляныня с избранными святыми», XVII век, ПИАМ).

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