ДЕХРА-ДУН
ДЕХРА-ДУН (Дехрадун) - город на севере Индии столица штата Уттаранчал.
Население 563,1 тысяч человек (2007 год; в агломерации 681,6 тысяча человек). Расположен в предгорьях Гималаев, у подножия холмов Шивалик (на высоте около 700 м). Конечный пункт железно-дорожной ветки. Узел автодорог. История города связана с борьбой сикхов и Великих Моголов за власть (XVII-XVIII века). В конце XVIII века Дехра-Дун контролировался государством Горкха (Непал), пока не был завоёван англичанами в 1-й четверти XIX века. Центр паломничества сикхов. Горноклиматический курорт. Крупный научный центр: научный-иститут институты лесоводства (1906), нефти (1960), дистанционного зондирования и другие. Институт геологии Гималаев, геологический музей. Военная академия; колледжи (в том числе военный, лесной). Управления Топографической (с 1767), Зоологической, Ботанической, Археологической, Антропологической служб Индии. Предприятия деревообрабатывающей, полиграфический, шёлковой, хлопчатобумажной промышленности. Центр района плантаций и обработки чая.
Близ Дехра-Дун - главное поселение тибетских беженцев.