ДЕХРА-ДУН

ДЕХРА-ДУН (Дех­ра­дун) - город на севере Индии сто­ли­ца шта­та Ут­та­ран­чал.

Население 563,1 тысяч человек (2007 год; в аг­ло­ме­ра­ции 681,6 тысяча человек). Рас­по­ло­жен в пред­горь­ях Ги­ма­ла­ев, у под­но­жия хол­мов Ши­ва­лик (на высоте около 700 м). Ко­неч­ный пункт железно-дорожной вет­ки. Узел ав­то­до­рог. Ис­то­рия го­ро­да свя­за­на с борь­бой сик­хов и Ве­ли­ких Мо­го­лов за власть (XVII-XVIII века). В конце XVIII века Дехра-Дун кон­тро­ли­ро­вал­ся го­су­дар­ст­вом Горк­ха (Не­пал), по­ка не был за­воёван анг­ли­ча­на­ми в 1-й четверти XIX века. Центр па­лом­ни­че­ст­ва сик­хов. Гор­но­кли­ма­ти­че­ский ку­рорт. Круп­ный на­учный центр: научный-иститут ин­сти­ту­ты ле­со­во­дства (1906), неф­ти (1960), дис­тан­ци­он­но­го зон­ди­ро­ва­ния и другие. Институт гео­ло­гии Ги­ма­ла­ев, гео­ло­гический му­зей. Во­енная ака­де­мия; кол­лед­жи (в том числе во­ен­ный, лес­ной). Управ­ле­ния То­по­гра­фи­че­ской (с 1767), Зоо­ло­ги­че­ской, Бо­та­ни­че­ской, Ар­хео­ло­ги­че­ской, Ан­тро­по­ло­ги­че­ской служб Ин­дии. Пред­при­ятия де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щей, по­ли­гра­фический, шёл­ко­вой, хлоп­ча­то­бу­маж­ной промышленности. Центр рай­она план­та­ций и об­ра­бот­ки чая.

Близ Дехра-Дун - глав­ное по­се­ле­ние ти­бетских бе­жен­цев.

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