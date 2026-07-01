ДЕХКАНЕ

ДЕХКАНЕ, дихкане (перс. - общинники, жители деревни) - с эпохи Сасанидов в Иране и Средней Азии название сельской верхушки - выделившихся из общины крестьян , деревенских старшин, средних и крупных земельных собственников.

В VII-XII веках дехкане - ме­ст­ные зем­ле­вла­дель­цы из ста­рин­ной иранской зна­ти, вла­дев­шие зем­лёй на пра­вах муль­ка.

Из дехкан про­ис­хо­ди­ли Та­хи­ри­ды, Са­ма­ни­ды и другие средневековые ди­на­стии Среднего Вос­то­ка.

С XI века на­ча­лся по­сте­пен­ный упа­док дех­кан­ст­ва и за­ме­на дехкан на по­ли­тической сце­не Ира­на и Средней Азии тюркскими и монгольскими лен­ни­ка­ми (ик­та­да­ра­ми), в си­лу че­го тер­мин «Дехкане» ут­ра­тил ста­рое зна­че­ние и с XIII века стал ис­поль­зо­вать­ся для обо­зна­че­ния кре­сть­ян­ст­ва в це­лом.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)