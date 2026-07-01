ДЕХКАНЕ
ДЕХКАНЕ, дихкане (перс. - общинники, жители деревни) - с эпохи Сасанидов в Иране и Средней Азии название сельской верхушки - выделившихся из общины крестьян, деревенских старшин, средних и крупных земельных собственников.
В VII-XII веках дехкане - местные землевладельцы из старинной иранской знати, владевшие землёй на правах мулька.
Из дехкан происходили Тахириды, Саманиды и другие средневековые династии Среднего Востока.
С XI века начался постепенный упадок дехканства и замена дехкан на политической сцене Ирана и Средней Азии тюркскими и монгольскими ленниками (иктадарами), в силу чего термин «Дехкане» утратил старое значение и с XIII века стал использоваться для обозначения крестьянства в целом.
© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)