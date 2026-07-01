Дехкан

Дехка`н (араб. дихкан от перс. дехган) — социальный термин, известный с V—VII вв. в Иране и Центральной Азии. Появление Д. связано с имущественной дифференциацией внутри разлагавшейся сельской общины иранцев, из которой выделялись как крупные землевладельцы, так и мелкие хозяева; данный термин мог относиться и к деревенским старостам. В VI—X вв. под Д. понимались чаще всего представители знати восточных областей Халифата, владевшие землей на правах мулька. В XI—XIII вв., по мере вытеснения местных владельцев в ирано-центральноазиатском регионе тюрко-монгольскими ленниками-иктадарами, старое значение понятия «Д.» постепенно сменилось новым — «крестьянин», «земледелец» (безотносительно статуса — как самостоятельный соб­ственник, так и арендатор-издольщик). Т. К. Кораев.