ДЕГТЯРЁВ СТЕПАН АНИКИЕВИЧ

ДЕГТЯРЁВ СТЕПАН АНИКИЕВИЧ [Дехтерёв, Дехтярёв] - русский композитор, один из значительных мастеров хоровой музыки рубежа XVIII и XIX веков, продолжатель традиций школы Д.С. Бортнянского.

Родился в семье крепостного крестьянина графа Н.П. Шереметева. В 7-летнем возрасте музыкально одаренный мальчик был зачислен в графскую капеллу в подмосковном селе Кускове, где в те же годы пела его сестра Степанида, а позднее и брат Евдоким. В 1811 году отец Дягтерёва Аникий благодаря труду своих детей повелением графа был полностью освобожден от оброка. Его дети получали образование в певческой школе при театре Шереметевых; занятия проводились по общим предметам, а также по музыкальному и театральному мастерству. Дягтерёв помимо уроков сольного пения учился игре на скрипке , фортепиано и гуслях. После ломки голоса Дягтерёв продолжал числиться в труппе театра, участвовал в драматических спектаклях, вел репетиционную работу с хором и оркестром. Для повышения уровня образования ему было разрешено посещать лекции по русской словесности и иностранным языкам в Московском универитете . Считается, что тогда же он брал уроки у Дж. Сарти, который, по преданию, в 1790 году возил Дягтерёва в Италию. С.Д. Шереметев, внук владельца крепостного театра, упоминал в мемуарах, что Дягтерёв некоторое время учился в Миланской консерватории (Шереметев С.Д. Отголоски XVIII века. М., 1905. Выпуск 10); документальных подтверждений этому нет.

Шереметевская капелла на рубеже XVIII и XIX веков по художественному уровню и мастерству намного превосходила другие хоровые коллективы Москвы и была сравнима лишь с Санкт-петербургской Придворной певческой капеллой. В репертуар крепостного театра Шереметевых включались оперы и балеты европейских композиторов А.Э.М. Гретри, Э.Р. Дуни, П.А. Монсиньи, Ф.А. Филидора; оркестр и хор исполняли произведения Й. Гайдна, Ф.Ж. Госсека, Сарти. В обязанности Дягтерёва входило редактирование и переложение для оркестра различных опер, кантат, симфоний, увертюр и дивертисментов (учитывая партии рогового оркестра) и сочинение песнопений для хора. Не являясь формально главным капельмейстером, Дягтерёв фактически определял репертуар капеллы, заботился о профессиональном уровне музыкантов, вел хоровые и оркестровые репетиции, исполнял роли (теноровые) в театральных постановках, дирижировал концертами и спектаклями. Впоследствии управлял хором на богослужении в домовых церквах Шереметевых - Живоначальной Троицы в селе Останкине и Знамения на Шереметевом дворе близ улицы Воздвиженки в Москве. За годы работы в театре при Дягтерёве было поставлено не менее 75 опер русских и европейских композиторов, хотя офиц.иальное звание 1-го капельмейстера театра крепостной музыкант получил лишь в 1802 году (Реестр на выдачу жалованья на 1802 год // Левашев. С. 189).

В 90-х годах XVIII века духовные концерты Дягтерёва приобретали популярность и распространялись в виде рукописных списков. По этой причине граф отдавал управляющему капеллой следующие приказы: «Петру Петрову стараться наблюдать, чтоб Степан Дехтярев музыку Загряжскому и другим давать не отважился и наказать всем, чтоб смотрели за тем прилежнее» (РГАДА. Ф. 1287. Оп. 1. Ед. хр. 4819. Л. 27, 1793 г.); «у учителя Степана Дегтярева за давание им посторонним людям концертов вычесть из жалованья 5 рублей и отдать певчему Чапову за объявление об оном» (Елизарова. С. 339). В качестве руководителя капеллы Дягтерёва стали привлекать к организации публичных концертов, которые проводились во время Великого поста в московском Петровском (Большом) театре. В исполнении ораторий участвовали несколько хоровых составов, симфонические и роговой оркестры, включавшие около 100 человек. Так, в анонсе 1 февраля 1791 года сообщалось, что ораторию Сарти (вероятно, «Тебе, Бога, хвалим») будут петь «певцы, певицы и музыканты их сиятельств графа Владимира Григорьевича Орлова, графа Николая Петровича Шереметева, князя Петра Михайловича Волконского, его превосходительства Гаврилы Ильича Бибикова <…> число музыкантов будет простираться более двухсот» (Московские ведомости. 1791. № 10. 1 февраля. Л. 8 об.). Капеллами вельмож в те годы руководили музыканты, ставшие впоследствии, как и Дягтерёв, известными композиторами и освободившиеся от крепостной зависимости благодаря своему творчеству: Л.С. Гурилёв (крепостной В.Г. Орлова), Д.Н. Кашин (крепостной Г.И. Бибикова).

В 1797-1809 годах Дягтерёв жил в Санкт-Петербурге, в доме графа на Фонтанке, где продолжал сочинять духовную музыку (хоровые концерты, литургии), перевел с итальянского музыкальный трактат В. Манфредини «Правила гармонические и мелодические» (СПб., 1805), присоединив к нему собственную главу о некоторых приемах хорового письма «О мелодии скалы диатонической, о пункте tasto solo и о двух октавах» (Гл. 8). После 40 лет ему было дозволено жениться на А.Г. Кохановской (дочери бывшего актера). В этом браке родилось трое сыновей, последний уже после смерти отца.

После кончины Н.П. Шереметева в 1809 году композитору было назначено жалованье и выдан паспорт, дававший право наниматься на работу. Семья Дягтерёва переехала в Москву и поселилась во флигеле графского особняка на Воздвиженке. Один из биографов сообщал, что композитор, «собираясь в Москву... не имел нескольких рублей для того, чтобы нанять другую подводу для перевоза своих сочинений; не желая оставаться в ненавистном для него месте, он предал их все огню» (РНБ ОР. Ф. 805. Оп. 1. Ед. хр. 98. Л. 58).

По причине чахотки Дягтерёв был вынужден переселиться в Странноприимный дом (больницу, построенную на средства Шереметевых). Несмотря на болезнь, он продолжал активно сочинять и вскоре опубликовал объявление о продаже своих новых духовных песнопений: «Продаются моего сочинения нескольких новых певческих концертов и новая же полная обедня. Господа, желающие иметь сии сочинения, которых ни у кого еще нет, благоволят присылать ко мне в шереметевскую больницу, что у Сухаревой башни» (Московские ведомости. 1810. № 100. С. 3282-3283. 14 декабря).

Супруга Дягтерёва с 2 малолетними детьми, вероятно, в этом же году уехала к родным в слободу Борисовку Курской губернии. В связи с приближением наполеоновских войск к Москве композитор переселился к семье. В поисках заработка он устроился учителем пения к неизвестному помещику в село Кудинцево Льговского уезда Курской губернии.

После освобождения Москвы от французов Дягтерёв, по-видимому, вернулся в разрушенный город, но не нашел применения своему таланту. Кончина композитора в апреле 1813 года прошла почти незаметной для современников; лишь спустя несколько месяцев в санкт-петербургской «Северной почте» был опубликован некролог: «Из Москвы, от 11 августа. К сожалению всех любителей отечественных произведений, скончался недавно здесь г. Дехтярев, знаменитый сочинитель музыки…» (Северная почта. 1813. № 68. 23 августа).

Вдове Дягтерёва с 3 малолетними детьми пришлось отказаться от вольной, данной ей в августе 1815 года, поскольку полученная свобода прекращала выплату жалованья от графа и лишала семейство права проживания в графском доме. Опекунский совет при малолетнем графе Д.Н. Шереметеве, чтобы предотвратить общественные толки, вынес решение: «Обращая внимание на 40-летнюю умершего мужа ее беспорочную и усердную службу и на отличные дарования его к сочинению музыки, которыми он <…> сделался известным музыкальными творениями своими, не уступающими лучшим композиторам <…> определяем ей, Дехтяревой, с детьми на пропитание <...> по триста рублей в год пенсии; оставляя ее сверх того по ее желанию на прежнем жительстве в Кускове» (РГИА. Ф. 1088. Оп. 3. Ед. хр. 1615. Л. 32-33).

Основное место в творчестве Дягтерёва занимали хоровые сочинения, самым крупным произведением является оратория «Минин и Пожарский, или Освобождение Москвы», впервые исполненная 9 марта 1811 года под управлением композитора. 20 февраля 1818 года произведение прозвучало на открытии памятника Минину и Пожарскому на Красной площади в Москве. Композитора называли «русским Гайдном» (Тургенев А.И. Концерт господина Дехтярева // Журнал драматический. 1811. Ч. 1. № 4. С. 261), причисляя к «первейшим композиторам Европы» (Державин Г.Р. [О первом исполнении оратории Дегтярева «Минин и Пожарский»] // ВЕ. 1811. Ч. 56. № 7. С. 228-230). Другое значительное сочинение Дягтерёва в жанре оратории - «Торжество России, или Истребление врагов ея и бегство Наполеона» - не было исполнено, более того, до настоящего времени ведутся споры, было ли оно написано вообще. По словам одного из биографов, «носился слух, что вторую ораторию его купил обманом какой-то иностранец и где-то выдавал за свою» (Горяйнов. 1987. С. 137).

Композитором было создано около 150 хоровых концертов, несколько духовно-музыкальных циклов литургии, «Всенощное бдение» и множество одночастных духовно-музыкальных песнопений. Из них на рубеже XIX и XX веков было издано около 50 концертов (Сборник концертов сочинения А. Веделя и С. Дегтярева / Под редакцией И.В.С. и К.И.К. СПб.[: Киреев], 1917. № 27, 28 и др.); из 25 полных «Обеден» (Московские ведомости. 1808. № 45) уцелела лишь одна; утеряны «Всенощное бдение» и более 50 духовных концертов. В последнее время издано еще несколько концертов (Двенадцать духовных концертов для хора без сопровождения / Научная реконструкция: А.В. Лебедева-Емелина и Н.И. Тетерина. М., 2006) и «Литургия» (Традиционные жанры русской духовной музыки и современность: Сборник статей / Редактор-составитель: Ю.И. Паисов. М., 2004. Вып. 2. С. 108-161). Подробные перечни духовно-музыкальных произведений Дягтерёва опубликованы в изданиях: Левашев. С. 196-197; Лебедева-Емелина. С. 353-456.

Дягтерёв начал сочинять духовные концерты в конце 80-х годов XVIII века и писал их до самой смерти, несмотря на указ императора Павла I от 10 мая 1797 года о запрете на исполнение концертов в церквах. Стиль произведений Дягтерёва в целом типичен для рубежа XVIII и XIX веков: преобладают 3- и 4-частные композиции, аккордово-гармонический склад чередуется с имитациями и фугированными формами. Встречаются фуги в финалах («Изми мя от враг моих», «Не ревнуй лукавнующим», «Пойте Господеви, живущему в Сионе»). Самая сильная сторона сочинений Дягтерёва - глубина содержания при сдержанности выражения, проникновенное «музыкальное» прочтение строк псалмов, лирическая эмоциональная открытость. В качестве литературной основы для концертов композитор чаще всего использовал строки псалмов, но встречаются также тексты догматиков, различных стихир и тропарей.

Нередко духовно-музыкальные сочинения Дягтерёва распространялись под производными от отчества композитора псевдонимами - Аникиев (встречаются в петербургских архивах) или Никеев (в перечнях «Московских ведомостей»).

По стилю и форме произведения Дягтерёва ориентированы на сочинения Бортнянского. Известно, что между ними были творческие контакты (с 80-х годов встречались в усадьбе Шереметевых и в Санкт-Петербурге). По словам Шереметева, «Бортнянский часто у него бывал и давал ему свои сочинения на просмотр» (РГАДА. Ф. 1287. Оп. 1. Ед. хр. 5636. Л. 20), однако общению музыкантов препятствовало социальное неравенство (Бортнянский был дворянином). Влияние на творчество композитора А.Л. Веделя можно обнаружить в виртуозных сольных ариозных эпизодах в партиях тенора и дисканта, в использовании ритмов светских жанров (например, траурного марша, оперного дуэта), в речитативах в сольных партиях. Поэтому многие концерты одного композитора приписывались другому («Благословлю Господа, вразумившего мя», «Боже мой, вонми ми», «Величая, величаю Тя», «Гряди от Ливана невесто» и др.). Иногда в рукописях концертов Дягтерёва встречаются ошибочные указания на авторство А. Сапиенцы-младшего, казанского композитора А. Новикова. В некоторых случаях при отсутствии автографа невозможно определить авторство, учитывая сходство музыкально-эстетических принципов классицизма и сентиментализма, влиявшее на формирование музыкального стиля. Авторство считается безусловным, если сочинение присутствует в нотном автографе, у Дягтерёва это сборник 18 концертов (из собрания Дворца-музея творчества крепостных в Останкине; из них 13 концертов опубликовано).

Исследователи церковной музыки конца XIX - начала ХХ веков (протоиереи Димитрий Разумовский и Василий Металлов, А.В. Преображенский) упрекали Дягтерёва, как и других композиторов того времени, в излишней светскости церковных песнопений, называя музыку русского классицизма пренебрежительным словом «итальянщина». Ориентирование на европейские образцы в конце XVIII века было нормой для музыкальной эстетики не только в России. Современники ценили музыку Дягтерёва за яркую эмоциональность, запоминающиеся мелодические обороты. Примечателен отзыв князя Н.Д. Горчакова, либреттиста оратории: «Господин Дехтерев есть один из превосходнейших новых авторов певческой музыки… Строгие критики не одобряют в нем излишнюю склонность к руладам, но… он их употребляет очень кстати и с приличностию к его вкусу... Конечно, не должно руладами отнимать силу священных слов... но где есть они в сочинениях Дехтерева, то служат, так сказать, оттенкою слов, отголоском чувства, которое изливается из сердца… и в таком расположении души чувства текут в различных изгибах голосов, и, наконец, во всей полноте своей производят то, что мы называем восторгом» (Горчаков Н.Д. Опыт вокальной или певческой музыки в России от древнейших времен до нынешнего усовершенствования сего искусства. М., 1808. С. 29).

Сочинения:

«Величая, величаю Тя, Господи»;

«Услыши, Господи, глас моления моего»;

«Господи, Боже мой, на Тя уповах»;

«Милосердия двери отверзи нам»;

«Боже мой, вскую оставил мя еси» (g- moll) // ГЦММК. Ф. 283. Ед. хр. 918–921. № 22;

«Святителей удобрение» // Там же. Ед. хр. 4, 48, 51. № 17;

«Се ныне благословите Господа»: Автографы // Московский музей- усадьба Останкино. № 5, 14, 16, 12, 17;

«Услыши, Боже, глас мой» // Там же. № 44;

«Господи, возлюбих благолепие» B -dur // РГИА. Ф. 1119. Оп. 1. Ед. хр. 58;

«Да воскреснет Бог» // Там же. № 14;

«Исповедайтеся Господеви в гуслех» // Там же. № 11