ДЕГИ МИШЕЛЬ
ДЕГИ МИШЕЛЬ - французский поэт, писатель, литературный критик.
Учился в лицеях Пастера в Нёйи-сюр-Сен, Людовика Великого в Париже; в 1950-1960-е годы преподавал философию в Нанте и Париже, в 1968-1999 годах - литературу в университете Париж-8, где получил звание профессора. Основатель ж.урнала «Revue de poésie» (1964), главный редактор журнала «Poésie» (с 1976 года).
Интеллектуально-филосовскую направленность отличает сборники «Бойницы» («Les Meurtrières», 1959), «Стихи полуострова» («Poèmes de la presqu’île», 1961), «Каскады» («Biefs», 1964), «На слуху» («Ouї dire», 1966), «Формы» («Figurations», 1969), «Баш на баш» («Donnant donnant», 1981), «Надгробья» («Gisants», 1985), «Частые остановки» («Arrêts fréquents», 1990), «В часы пик» («Aux heures d’affluence», 1993) и др., для которых характерны смешение прозы и поэзии, замысловатая языковая игра, вскрывающая внутреннюю форму слова, а также обилие реминисценций из различных мифологий, наук и культур. Автор литературно- критических эссе; переводчик Данте, П. Целана, М. Хайдеггера, американских, греческих поэтов и др.
Сочинения:
Стихотворения. I-III. М., 2005.