ДЕГИ МИШЕЛЬ

ДЕГИ МИШЕЛЬ - французский поэт , писатель, литературный критик.

Учил­ся в ли­це­ях Пас­те­ра в Нёйи-сюр-Сен, Лю­до­ви­ка Ве­ли­ко­го в Па­ри­же; в 1950-1960-е годы пре­по­да­вал фи­ло­со­фию в Нан­те и Па­ри­же, в 1968-1999 годах - литературу в университете Па­риж-8, где по­лу­чил зва­ние про­фес­со­ра. Ос­но­ва­тель ж.урнала «Revue de poésie» (1964), главный ре­дак­тор журнала «Poésie» (с 1976 года).

Ин­тел­лек­ту­аль­но-фи­лосовскую на­прав­лен­ность от­ли­ча­ет сборники «Бой­ни­цы» («Les Meurtrières», 1959), «Сти­хи по­лу­ост­ро­ва» («Poèmes de la pre­s­qu’île», 1961), «Кас­ка­ды» («Biefs», 1964), «На слу­ху» («Ouї dire», 1966), «Фор­мы» («Figurations», 1969), «Баш на баш» («Donnant donnant», 1981), «Над­гро­бья» («Gisants», 1985), «Час­тые ос­та­нов­ки» («Arrêts fréquents», 1990), «В ча­сы пик» («Aux heures d’affluence», 1993) и др., для ко­то­рых ха­рак­тер­ны сме­ше­ние про­зы и по­эзии, за­мы­сло­ва­тая язы­ко­вая иг­ра, вскры­ваю­щая внутреннюю фор­му сло­ва, а так­же оби­лие ре­ми­нис­цен­ций из различных ми­фо­ло­гий, на­ук и куль­тур. Ав­тор литературно- кри­тических эс­се; пе­ре­вод­чик Дан­те , П. Це­ла­на, М. Хай­дег­ге­ра, американских, греческих по­этов и др.

Сочинения:

Сти­хо­тво­ре­ния. I-III. М., 2005.