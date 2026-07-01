«ДЕГЕНЕРАТИВНОЕ ИСКУССТВО»
«ДЕГЕНЕРАТИВНОЕ ИСКУССТВО» - выставка, устроенная правительством нацистской Германии с целью диффамации искусствава, не отвечающего официальным идеологическим установкам Третьего рейха.
Ей предшествовали выставки в Карлсруэ, Дрездене и других городах (с начала 1930-х годов), демонстрирующие «упадок»,«космополитизм» и «культурбольшевизм» немецкого авангардизма, а также осуществлявшаяся с 1936 года по личному указанию А. Гитлера специальной комиссией под руководством президента Имперской палаты изобразительных искусств А. Циглера «чистка» музеев Германии с целью реквизировать все произведения «вырождающегося искусства» - прежде всего крупнейших мастеров европейского постимпрессионизма, фовизма, дадаизма, экспрессионизма, кубизма, абстракционизма и сюрреализма (в том числе В. Ван Гога, П. Гогена, П. Сезанна, А. Матисса, Ф. Марка, О. Кокошки, Г. Гроса, П. Пикассо, М. Шагала). Всего было изъято около 16 тысяч работ свыше 100 художников из 101 музея; частично они были проданы на аукционе в Люцерне (1939) либо уничтожены.
Выставка «Дегенеративное искусство» была организована по инициативе Й. Геббельса в здании Археологического института в Мюнхене в июле 1937 года, на ней демонстрировались 650 конфискованных произведений (Э. Барлаха, В. Баумейстера, М. Бекманна, Х. Грундига, О. Дикса, В. В. Кандинского, Л. Э. Кирхнера, П. Клее, М. Пехштейна, О. Шлеммера, К. Шмидт-Ротлуфа, М. Эрнста и др.). Многие экспонаты сопровождались уничижительными надписями (например, «немецкие крестьяне в еврейском стиле»); издан путеводитель. Выставка приобрела неожиданную для властей популярность; до апреля 1941 года она была показана в других городах Германии и в Вене (1939), её посетили около 3 миллионов человек. Одновременно в Мюнхене была открыта «Выставка величайшего германского искусства»; около 900 работ, представленных на ней, были лично отобраны Гитлером и отвечали критериям Г. Геринга об «истинном» искусстве, «которое способен воспринимать и понимать простой человек из народа» (смотри Третьего рейха искусство). Выставка «Дегенеративное искусство», как и организованная в мае 1938 года выставка «Дегенеративная музыка», дискредитирующая «музикбольшевизм» (Х. Эйслер, П. Хиндемит, А. Шёнберг), стала кульминацией культурной политики Третьего рейха.
Иллюстрации:
Афиша выставки. Архив БРЭ.