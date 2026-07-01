«ДЕГЕНЕРАТИВНОЕ ИСКУССТВО»

«ДЕГЕНЕРАТИВНОЕ ИСКУССТВО» - выставка, устроенная правительством нацистской Германии с целью диффамации искусствава, не отвечающего официальным идеологическим установкам Третьего рейха.

Ей пред­ше­ст­во­ва­ли вы­став­ки в Кар­лс­руэ, Дрез­де­не и других го­ро­дах (с начала 1930-х годов), де­мон­ст­ри­рую­щие «упа­док»,«кос­мо­по­ли­тизм» и «куль­тур­боль­ше­визм» немецкого аван­гар­диз­ма, а так­же осу­ще­ст­в­ляв­шая­ся с 1936 года по лич­но­му ука­за­нию А. Гит­ле­ра специальной ко­мис­си­ей под ру­ко­во­дством пре­зи­ден­та Им­пер­ской па­ла­ты изо­бра­зительных ис­кусств А. Циг­ле­ра «чи­ст­ка» му­зе­ев Гер­ма­нии с це­лью ре­к­ви­зи­ро­вать все про­из­ве­де­ния «вы­ро­ж­даю­ще­го­ся ис­кус­ст­ва» - пре­ж­де все­го круп­ней­ших мас­те­ров ев­ропейского пост­им­прес­сио­низ­ма, фо­виз­ма, да­да­из­ма, эк­с­прес­сио­низ­ма, ку­биз­ма, аб­ст­рак­цио­низ­ма и сюр­реа­лиз­ма (в том числе В. Ван Го­га, П. Го­ге­на, П. Се­зан­на, А. Ма­тис­са, Ф. Мар­ка, О. Ко­кош­ки, Г. Гро­са, П. Пи­кас­со, М. Ша­га­ла). Все­го бы­ло изъ­я­то около 16 тысяч ра­бот свыше 100 ху­дож­ни­ков из 101 му­зея; час­тич­но они бы­ли про­да­ны на аук­цио­не в Лю­цер­не (1939) ли­бо унич­то­же­ны.

Вы­став­ка «Дегенеративное искусство» бы­ла ор­га­ни­зо­ва­на по ини­циа­ти­ве Й. Геб­бель­са в зда­нии Ар­хео­ло­гического института в Мюн­хе­не в ию­ле 1937 года, на ней де­мон­ст­ри­ро­ва­лись 650 кон­фи­ско­ван­ных про­из­ве­де­ний (Э. Бар­ла­ха, В. Бау­мей­сте­ра, М. Бек­ман­на, Х. Грун­ди­га, О. Дик­са, В. В. Кан­дин­ско­го, Л. Э. Кирх­не­ра, П. Клее, М. Пех­штей­на, О. Шлем­ме­ра, К. Шмидт-Рот­лу­фа, М. Эрн­ста и др.). Многие экс­по­на­ты со­про­во­ж­да­лись уни­чи­жи­тель­ны­ми над­пи­ся­ми (например, «не­мец­кие кре­сть­я­не в ев­рей­ском сти­ле»); из­дан пу­те­во­ди­тель. Вы­став­ка при­об­ре­ла не­ожи­дан­ную для вла­стей по­пу­ляр­ность; до апреля 1941 года она бы­ла по­ка­за­на в других го­ро­дах Гер­ма­нии и в Ве­не (1939), её по­се­ти­ли около 3 миллионов человек. Од­но­вре­мен­но в Мюн­хе­не бы­ла от­кры­та «Вы­став­ка ве­ли­чай­ше­го гер­ман­ско­го ис­кус­ст­ва»; около 900 ра­бот, пред­став­лен­ных на ней, бы­ли лич­но ото­бра­ны Гит­ле­ром и от­ве­ча­ли кри­те­ри­ям Г. Ге­рин­га об «ис­тин­ном» искусстве, «ко­то­рое спо­со­бен вос­при­ни­мать и по­ни­мать про­стой че­ло­век из на­ро­да» (смотри Третье­го рей­ха ис­кус­ст­во). Вы­став­ка «Дегенеративное искусство», как и ор­га­ни­зо­ван­ная в мае 1938 года вы­став­ка «Де­ге­не­ра­тив­ная му­зы­ка», дис­кре­ди­ти­рую­щая «му­зик­боль­ше­визм» (Х. Эйс­лер, П. Хин­де­мит, А. Шён­берг), ста­ла куль­ми­на­ци­ей куль­тур­ной по­ли­ти­ки Третье­го рей­ха.

Иллюстрации:

Афиша выставки. Архив БРЭ.

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