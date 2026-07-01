ДЕГА ЭДГАР

ДЕГА ЭДГАР (соб­ст­вен­но Эд­гар Илер Жер­мен Де Га) - французский живописец , график, скульптор, фотограф.

Ро­дил­ся в се­мье бан­ки­ра. Учил­ся на юри­дическом факультете Па­риж­ско­го университета (1853), в 1855 году - в Шко­ле изящ­ных ис­кусств у Ф.Ж. Бар­риа­са и Л. Ла­мо­та (уче­ни­ка Ж.О.Д. Эн­гра); ко­пи­ро­вал в Лув­ре ра­бо­ты ста­рых мас­те­ров. В 1856-1860 годах Дега жил в Ита­лии, где изу­чал жи­во­пись фло­рен­тий­ских мас­те­ров, Ра­фа­эля, Дж. Бел­ли­ни и др. В ран­нем твор­че­ст­ве пре­об­ла­да­ли ав­то­порт­ре­ты ли­бо изо­бра­же­ния близ­ких и дру­зей (бра­та, Аши­ля Де­га, около 1855 года; от­ца, 1857 и около 1869 годов; все - в Му­зее Ор­се, Па­риж; Г. Мо­ро, около 1860 года, Му­зей Г. Мо­ро, Па­риж; Л. Бон­на, около 1863 года, Му­зей Л. Бон­на, Бай­он­на; Эд­мо­на и Те­ре­зы Мор­бил­ли, 1864, Национальная га­ле­рея ис­кусств, Ва­шинг­тон, и 1867, Му­зей изящ­ных ис­кусств, Бос­тон, и др.). Они от­ме­че­ны тон­ким пси­хо­ло­гиз­мом, оду­хо­тво­рён­но­стью, в то же вре­мя - от­то­чен­но­стью ли­нии, за­став­ляю­щей вспом­нить ра­бо­ты Ж. Фу­ке, Ф. Клуэ, А. Брон­зи­но и Ж.О.Д. Эн­гра. Вер­нув­шись из Ита­лии, соз­дал так­же несколько ис­то­рических кар­тин («Спар­тан­ские де­вуш­ки, вы­зы­ваю­щие юно­шей на со­стя­за­ние», 1860, Национальная га­ле­рея, Лон­дон; «Се­ми­ра­ми­да, строя­щая Ва­ви­лон», 1861, Му­зей Ор­се).

В 1862 году Дега по­зна­ко­мил­ся с Э. Ма­не, час­то по­се­щал ка­фе Гер­буа - ме­сто встреч мо­ло­дых ху­дож­ни­ков, бу­ду­щих им­прес­сио­ни­стов; здесь он об­щал­ся с Э. Зо­ля и П. Се­зан­ном. Главной те­мой твор­че­ст­ва Дега ста­ла жизнь боль­шо­го го­ро­да; его ху­дожественный ин­те­рес со­сре­до­то­чен на вос­соз­да­нии жиз­ни в дви­же­нии, стрем­ле­нии схва­тить ха­рак­тер­ную по­зу, жест: он лю­бу­ет­ся лов­ки­ми жо­кея­ми, ве­ли­ко­леп­ны­ми ска­ку­на­ми, на­ряд­ной тол­пой зри­те­лей («На скач­ках в про­вин­ции», около 1869 года, Му­зей изящ­ных ис­кусств, Бос­тон; «Жо­кеи пе­ред три­бу­на­ми», около 1868-1869 годов, Му­зей Ор­се); пи­шет так­же се­рии кар­тин, по­свя­щён­ных па­риж­ским гла­диль­щи­цам, прач­кам, мо­ди­ст­кам, на­хо­дит сво­их ти­па­жей в городских ка­фе («Аб­сент», 1876, Му­зей Ор­се). Ху­дож­ник мно­го пу­те­ше­ст­во­вал по Фран­ции, так­же по Бель­гии (1869), США (1872); по­сле пре­бы­ва­ния у род­ст­вен­ни­ков ма­те­ри на­пи­са­на «Хлоп­ко­вая кон­то­ра в но­вом Ор­леа­не» (1873, Му­зей изящ­ных ис­кусств, По). Дру­гая из­люб­лен­ная те­ма ра­бот Дега - мир ба­ле­та, цир­ка, ре­пе­ти­ций; ино­гда он пред­ста­ёт как фее­рия, вол­шеб­ст­во («Эту­аль», около 1877-1878 годов, Му­зей Ор­се), но ча­ще - как ру­ти­на, уто­ми­тель­ный труд («Тан­це­валь­ное фойе Опе­ры», 1872, Му­зей Ор­се; «Ре­пе­ти­ция ба­ле­та на сце­не», около 1873 года, Мет­ро­по­ли­тен-му­зей, Нью-Йорк, и Му­зей Ор­се).

Дега при­ни­мал уча­стие в вы­став­ках им­прес­сио­ни­стов, на­чи­ная с пер­вой (1874), од­на­ко его твор­че­ст­во бли­же Э. Ма­не: Дега лю­бит ост­рую, ха­рак­тер­ную ли­нию, ри­су­нок, ло­каль­ное пят­но. Им­прес­сио­низм Дега про­явил­ся не в вос­соз­да­нии све­то­воз­душ­но­го со­стоя­ния ланд­шафт­но­го или фи­гур­но­го мо­ти­ва, а в стрем­ле­нии изо­бра­жать лю­дей в их ес­те­ст­вен­ном, обы­ден­ном по­ве­де­нии (сам Дега на­зы­вал это «ме­то­дом за­моч­ной сква­жи­ны») - он соз­да­ёт це­лые се­рии «жен­щин за туа­ле­том», пол­ных не­ожи­дан­но­сти и оча­ро­ва­ния ес­те­ст­вен­но­сти. Для соз­да­ния эф­фек­тов ди­на­ми­ки и под­виж­но­сти Дега не­ред­ко при­бе­гал к та­ким приё­мам, как под­ня­тие ли­нии го­ри­зон­та, сме­ще­ние цен­тра ком­по­зи­ции, не­ожи­дан­ный срез кад­ра, на­ру­ше­ние пер­спек­ти­вы, иг­ра сле­пя­ще­го ис­кус­ст­вен­но­го све­та («Ор­кестр в Опе­ре», 1868-1869 годы, Му­зей Ор­се; «Мисс Ла­ла в цир­ке Фер­нан­до», 1879, Национальная га­ле­рея, Лон­дон). Цве­то­вая сре­да на­чи­на­ет пре­об­ла­дать в его позд­них пас­те­лях («Го­лу­бые тан­цов­щи­цы», около 1890 года, Му­зей Ор­се; около 1897-1899 годов, ГМИИ); в по­след­них жи­во­пис­ных ра­бо­тах цвет у Дега от­де­ля­ет­ся от ли­нии, при­об­ре­та­ет не­свой­ст­вен­ные ему ра­нее не­за­ви­си­мость и ин­тен­сив­ность (се­рия «Рус­ский та­нец», 1899; «У мо­ди­ст­ки», 1905-1910 годы, все - пас­тель). «Чис­тые» пей­за­жи ред­ки у Дега и соз­да­ны ча­ще все­го по вос­по­ми­на­ни­ям («В Люк­сем­бург­ском са­ду», 1876-1880 годы, Му­зей Фаб­ра, Мон­пе­лье) ли­бо по фо­то­гра­фи­ям (Дега про­фес­си­о­наль­но за­ни­мал­ся ей с 1895 года) - как се­рия ви­дов го­род­ка Сен-Ва­ле­ри-сюр-Сом (около 1898 года), от­ме­чен­ная не­обыч­ным цве­то­ви­де­ни­ем (ро­зо­вое не­бо, си­ре­не­вая зем­ля).

В 1870-1871 годах Дега при­ни­мал уча­стие в обо­ро­не Па­ри­жа; по­сле про­сту­ды у не­го на­ча­лось ухуд­ше­ние зре­ния, при­вед­шее в кон­це его жиз­ни к поч­ти пол­ной сле­по­те. От­час­ти из-за это­го Дега об­ра­ща­ет­ся (с 1880-х годов) к скульп­ту­ре; он ле­пит пре­имущественно из­об­ра­же­ния ба­ле­рин и ко­ней, в пол­ной ме­ре реа­ли­зуя свой­ст­вен­ное ему обо­ст­рён­ное пла­стическое мыш­ле­ние, пе­ре­да­чу дви­же­ния в про­стран­ст­ве (по­сле смер­ти Дега боль­шин­ст­во его скульп­тур бы­ли пе­ре­ве­де­ны из вос­ка в брон­зу). Пре­ем­ни­ка­ми Дега мож­но счи­тать А. де Ту­луз-Лот­ре­ка, раз­ви­вав­ше­го те­му те­ат­ра и стрем­ле­ние к под­чёрк­ну­той ха­рак­тер­но­сти изо­бра­жае­мых пер­со­на­жей, их поз и дви­же­ний, так­же ху­дож­ни­ков груп­пы «На­би».