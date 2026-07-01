ДЕГА ЭДГАР
ДЕГА ЭДГАР (собственно Эдгар Илер Жермен Де Га) - французский живописец, график, скульптор, фотограф.
Родился в семье банкира. Учился на юридическом факультете Парижского университета (1853), в 1855 году - в Школе изящных искусств у Ф.Ж. Барриаса и Л. Ламота (ученика Ж.О.Д. Энгра); копировал в Лувре работы старых мастеров. В 1856-1860 годах Дега жил в Италии, где изучал живопись флорентийских мастеров, Рафаэля, Дж. Беллини и др. В раннем творчестве преобладали автопортреты либо изображения близких и друзей (брата, Ашиля Дега, около 1855 года; отца, 1857 и около 1869 годов; все - в Музее Орсе, Париж; Г. Моро, около 1860 года, Музей Г. Моро, Париж; Л. Бонна, около 1863 года, Музей Л. Бонна, Байонна; Эдмона и Терезы Морбилли, 1864, Национальная галерея искусств, Вашингтон, и 1867, Музей изящных искусств, Бостон, и др.). Они отмечены тонким психологизмом, одухотворённостью, в то же время - отточенностью линии, заставляющей вспомнить работы Ж. Фуке, Ф. Клуэ, А. Бронзино и Ж.О.Д. Энгра. Вернувшись из Италии, создал также несколько исторических картин («Спартанские девушки, вызывающие юношей на состязание», 1860, Национальная галерея, Лондон; «Семирамида, строящая Вавилон», 1861, Музей Орсе).
В 1862 году Дега познакомился с Э. Мане, часто посещал кафе Гербуа - место встреч молодых художников, будущих импрессионистов; здесь он общался с Э. Золя и П. Сезанном. Главной темой творчества Дега стала жизнь большого города; его художественный интерес сосредоточен на воссоздании жизни в движении, стремлении схватить характерную позу, жест: он любуется ловкими жокеями, великолепными скакунами, нарядной толпой зрителей («На скачках в провинции», около 1869 года, Музей изящных искусств, Бостон; «Жокеи перед трибунами», около 1868-1869 годов, Музей Орсе); пишет также серии картин, посвящённых парижским гладильщицам, прачкам, модисткам, находит своих типажей в городских кафе («Абсент», 1876, Музей Орсе). Художник много путешествовал по Франции, также по Бельгии (1869), США (1872); после пребывания у родственников матери написана «Хлопковая контора в новом Орлеане» (1873, Музей изящных искусств, По). Другая излюбленная тема работ Дега - мир балета, цирка, репетиций; иногда он предстаёт как феерия, волшебство («Этуаль», около 1877-1878 годов, Музей Орсе), но чаще - как рутина, утомительный труд («Танцевальное фойе Оперы», 1872, Музей Орсе; «Репетиция балета на сцене», около 1873 года, Метрополитен-музей, Нью-Йорк, и Музей Орсе).
Дега принимал участие в выставках импрессионистов, начиная с первой (1874), однако его творчество ближе Э. Мане: Дега любит острую, характерную линию, рисунок, локальное пятно. Импрессионизм Дега проявился не в воссоздании световоздушного состояния ландшафтного или фигурного мотива, а в стремлении изображать людей в их естественном, обыденном поведении (сам Дега называл это «методом замочной скважины») - он создаёт целые серии «женщин за туалетом», полных неожиданности и очарования естественности. Для создания эффектов динамики и подвижности Дега нередко прибегал к таким приёмам, как поднятие линии горизонта, смещение центра композиции, неожиданный срез кадра, нарушение перспективы, игра слепящего искусственного света («Оркестр в Опере», 1868-1869 годы, Музей Орсе; «Мисс Лала в цирке Фернандо», 1879, Национальная галерея, Лондон). Цветовая среда начинает преобладать в его поздних пастелях («Голубые танцовщицы», около 1890 года, Музей Орсе; около 1897-1899 годов, ГМИИ); в последних живописных работах цвет у Дега отделяется от линии, приобретает несвойственные ему ранее независимость и интенсивность (серия «Русский танец», 1899; «У модистки», 1905-1910 годы, все - пастель). «Чистые» пейзажи редки у Дега и созданы чаще всего по воспоминаниям («В Люксембургском саду», 1876-1880 годы, Музей Фабра, Монпелье) либо по фотографиям (Дега профессионально занимался ей с 1895 года) - как серия видов городка Сен-Валери-сюр-Сом (около 1898 года), отмеченная необычным цветовидением (розовое небо, сиреневая земля).
В 1870-1871 годах Дега принимал участие в обороне Парижа; после простуды у него началось ухудшение зрения, приведшее в конце его жизни к почти полной слепоте. Отчасти из-за этого Дега обращается (с 1880-х годов) к скульптуре; он лепит преимущественно изображения балерин и коней, в полной мере реализуя свойственное ему обострённое пластическое мышление, передачу движения в пространстве (после смерти Дега большинство его скульптур были переведены из воска в бронзу). Преемниками Дега можно считать А. де Тулуз-Лотрека, развивавшего тему театра и стремление к подчёркнутой характерности изображаемых персонажей, их поз и движений, также художников группы «Наби».