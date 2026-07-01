Дефюиссо

Дефюиссо` (фр. Defuissaux), Альфред (09.12.1843, Монс — 11.11.1901, Ними) — деятель бельгийского рабочего движения, один из основателей Бельгийской социалистической партии (до 1940 — Бельгийская рабочая партия, БРП). Родился в буржуазной семье; по профессии адвокат . Д. получил известность как автор памфлета «Катехизис народа» («Catechisme du peuple»). Памфлет был написан в форме диалогов, в марте 1886 опубликован большим тиражом на французском и фламандском языках. За этот труд Д. был подвергнут судебному преследованию бельгийских властей, от которых скрывался во Франции, где проживал до 1894. Он не ушел из политики, активно участвовал в борьбе за всеобщее избирательное право , призывал к решительным действиям, например ко всеобщей стачке. За этот призыв правое руководство БРП, пытавшееся дистанцироваться от радикальных методов, в 1887 исключило Д. из партии. В том же году он создает Республиканскую социалистическую партию (Parti socialiste républicain), но в 1889 она объединяется с БРП и Д. вновь становится членом БРП. В 1894 на первых в Бельгии парламентских выборах, проводившихся на основе всеобщего избирательного права (для мужчин), Д. был избран в парламент от шахтерского района Боринаж (валлонская провинция Эно). В 1894—1901 Д. — депутат-социалист бельгийского парламента и советник коммуны Фрамери (Валлония). В 1905 в центре г. Фрамери на площади, носящей его имя , был установлен памятник Д., названный «Защитник народа». Автор — известный бельгийский скульптор Поль Дю Буа (1859—1938). Лит.: Arnould M. Defuisseax // Nouvelle Biographie Nationale. T. 7. Bruxelles, 2003. P. 165—166; Deneckere G. Les Turbulences de la Belle Epoque. 1878—1905 // Nouvelle Histoire de Belgique. Vol. I: 1830—1905. Bruxelles, 2005; Puissant J. Alfred Defuisseax // Dictionnaire des patrons en Belgique / Kurgan G., Jaumain S., Montains V. Bruxelles, 1996. P. 165—166. А. С. Намазова.