ДЕФО ДАНИЕЛЬ
ДЕФО ДАНИЕЛЬ (англ. Daniel Defoe) - английский писатель, публицист.
Родился в религиозной пресвитерианской семье мелкого торговца.
Окончил колледж; занимался коммерческой деятельностью (с 1683 года, в 1692 году был признан банкротом).
На протяжении всей жизни Дефо активно участвовал в политических событиях: поддерживал восстание против короля Якова II, отстаивал интересы возведённого на английский престол правителя Нидерландов Вильгельма III Оранского, был на службе у попеременно сменявших друг друга парламентских партий тори и вигов, являлся тайным агентом консервативного правительства.
Литературную деятельность начал как публицист. В памфлете «Опыт о проектах» («An essay upon projects», 1697) Дефо предложил экономические и социальные реформы, способствующие становлению буржуазных отношений, развитию частной инициативы. В стихотворном памфлете «Чистокровный англичанин» («The true born Englishman», 1701) критиковал национализм английской аристократии, защищая Ганноверскую династию от нападок приверженцев Стюартов. За памфлет «Кратчайший путь расправы с диссидентами» («The shortest way with the dissenters», 1702), направленный против политики Англиканской церкви, в защиту веротерпимости, был приговорён к позорному столбу (1703); в тюрьме написал оду в защиту свободы слова и печати «Гимн позорному столбу» («A hymn to the pillory», 1703).
Дефо был редактором периодического издания «Review» (1704-1713), в котором опубликовал многие из своих памфлетов и политических комментариев.
Самое известное произведение Дефо - роман «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо» («The life and strange surprising adventures of Robinson Crusoe», 1719, русский перевод 1762-1764), основанный на реальном происшествии с матросом А. Селкирком, - сочетает черты различных жанров: автобиографического романа, литературного путешествия, политического трактата. В нём впервые в английской литературе Дефо вывел образ представителя третьего сословия - буржуа, акцентировав в духе просветительских идей его положительные «естественные» качества: трудолюбие, силу духа, здравый смысл.История Крузо нашла продолжение в романе «Дальнейшие приключения Робинзона Крузо» («The farther adventures of Robinson Crusoe», 1719).
Среди других произведений Дефо - приключенческие романы «Записки кавалера» («Memoires of a cavalier», 1720), «Капитан Синглтон» («Captain Singleton», 1720), а также романы «Удачи и несчастья Молль Флендерс» («The fortunes and misfortunes of Moll Flanders», 1722, русский перевод 1896) и «Роксана» («Roxana», 1724), в которых показана судьба женщин, ставших жертвами драматических обстоятельств.
Сочинения:
Собрание сочинений: В 3 т. М., 1999;
Political and economic writings. L., 2000. Vol. 1-8;
Writings on travel, discovery and history. L.; Brookfield, 2001-2002. Vol. 1-8.