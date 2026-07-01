ДЕФО ДАНИЕЛЬ

ДЕФО ДАНИЕЛЬ (англ. Daniel Defoe) - английский писатель, публицист .

Ро­дил­ся в ре­лигиозной пре­сви­те­ри­ан­ской се­мье мел­ко­го тор­гов­ца.

Окон­чил кол­ледж; за­ни­мал­ся ком­мерческой дея­тель­но­стью (с 1683 года, в 1692 году был при­знан бан­кро­том).

На про­тя­же­нии всей жиз­ни Дефо ак­тив­но уча­ст­во­вал в по­ли­тических со­бы­ти­ях: под­дер­жи­вал вос­ста­ние про­тив ко­ро­ля Яко­ва II, от­стаи­вал ин­тере­сы воз­ве­дён­но­го на английский пре­стол пра­ви­те­ля Ни­дер­лан­дов Виль­гель­ма III Оран­ско­го, был на служ­бе у по­пе­ре­мен­но сме­няв­ших друг дру­га пар­ла­мент­ских пар­тий то­ри и ви­гов, яв­лял­ся тай­ным аген­том кон­сер­ва­тив­но­го пра­ви­тель­ст­ва.

Литературную дея­тель­ность на­чал как пуб­ли­цист. В пам­фле­те «Опыт о про­ек­тах» («An essay upon projects», 1697) Дефо пред­ло­жил эко­но­мические и со­ци­аль­ные ре­фор­мы, спо­соб­ст­вую­щие ста­нов­ле­нию бур­жу­аз­ных от­но­ше­ний, раз­ви­тию ча­ст­ной ини­циа­ти­вы. В сти­хотворном пам­фле­те «Чис­то­кров­ный анг­ли­ча­нин» («The true born Englishman», 1701) кри­ти­ко­вал на­цио­на­лизм английской ари­сто­кра­тии, за­щи­щая Ган­но­вер­скую ди­на­стию от на­па­док при­вер­жен­цев Стю­ар­тов. За пам­флет «Крат­чай­ший путь рас­пра­вы с дис­си­ден­та­ми» («The shortest way with the dissenters», 1702), на­прав­лен­ный про­тив по­ли­ти­ки Анг­ли­кан­ской церк­ви , в за­щи­ту ве­ро­тер­пи­мо­сти, был при­го­во­рён к по­зор­но­му стол­бу (1703); в тюрь­ме на­пи­сал оду в за­щи­ту сво­бо­ды сло­ва и пе­ча­ти «Гимн по­зор­но­му стол­бу» («A hymn to the pillory», 1703).

Дефо был ре­дак­то­ром пе­рио­дического из­да­ния «Review» (1704-1713), в ко­то­ром опуб­ли­ко­вал мно­гие из сво­их пам­фле­тов и по­ли­тических ком­мен­та­ри­ев.

Са­мое из­вест­ное про­из­ве­де­ние Дефо - ро­ман «Жизнь и уди­ви­тель­ные при­клю­че­ния Ро­бин­зо­на Кру­зо» («The life and stra­n­ge surprising adventures of Robinson Cru­soe», 1719, русский перевод 1762-1764), ос­но­ван­ный на ре­аль­ном про­ис­ше­ст­вии с мат­ро­сом А. Сел­кир­ком, - со­че­та­ет чер­ты различных жан­ров: ав­то­био­гра­фического ро­ма­на, литературного пу­те­ше­ст­вия, по­ли­тического трак­та­та. В нём впер­вые в английской литературе Дефо вы­вел об­раз пред­ста­ви­те­ля третье­го со­сло­вия - бур­жуа, ак­цен­ти­ро­вав в ду­хе про­све­тительских идей его по­ло­жи­тель­ные «ес­те­ст­вен­ные» ка­че­ст­ва: тру­до­лю­бие, си­лу ду­ха, здра­вый смысл.Ис­то­рия Кру­зо на­шла про­дол­же­ние в ро­ма­не «Даль­ней­шие при­клю­че­ния Ро­бин­зо­на Кру­зо» («The far­ther adventures of Robinson Crusoe», 1719).

Сре­ди других про­из­ве­де­ний Дефо - при­клю­ченческие ро­ма­ны «За­пис­ки ка­ва­ле­ра» («Memoires of a cavalier», 1720), «Ка­пи­тан Сингл­тон» («Captain Singleton», 1720), а так­же ро­ма­ны «Уда­чи и не­сча­стья Молль Флен­дерс» («The for­tunes and misfortunes of Moll Flanders», 1722, русский перевод 1896) и «Рок­са­на» («Ro­xana», 1724), в ко­то­рых по­ка­за­на судь­ба жен­щин, став­ших жерт­ва­ми дра­ма­тических об­стоя­тельств.

Сочинения:

Собрание сочинений: В 3 т. М., 1999;

Political and economic writings. L., 2000. Vol. 1-8;

Writings on travel, discovery and history. L.; Brookfield, 2001-2002. Vol. 1-8.