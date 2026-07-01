Дефо (англ. Defoe), Даниэль

Дефо` (англ. Defoe), Даниэль (наст. имя Даниэль Фо) (ок. 1660, Лондон — 26.04.1731, Мурфилдс) — британский писатель, журналист и публицист. Младший сын торговца свечами, пресвитерианина по вероисповеданию. Получил образование (1674—1679) в пресвитерианской академии Чарлза Мортона, где его готовили к пасторской деятельности. Однако Д. занялся оптовой торговлей, побывав во Франции, Голландии, Италии, Испании, Португалии. В 1683 выходят его первые печатные произведения. Вернувшись в Лондон (1684), женился на дочери состоятельного виноторговца. В 1685 принял участие в неудачном восстании Монмута против Якова II. В 1692 Д. объявлен банкротом и посажен в тюрьму. После банкротства обратился к политической журналистике, выступая в поддержку политики Вильгельма III. В 1695 добавил к отцовской фамилии «Фо» благородную приставку «де». В Тюльбюри (графство Эссекс) создал завод по производству кирпича и черепицы, чем поправил состояние своих финансов. К началу XVIII в. Д. уже известный писатель. В 1702, когда парламент приступил к рассмотрению билля, ограничивающего права религиозных меньшинств, Д. опубликовал ряд памфлетов в защиту диссентеров. Его объявили вне закона, памфлет «Простейший способ разделаться с диссентерами» («The Shortest-Way with the Dissenters») публично сожгли. Д. пришлось скрываться, а его семья вновь впала в нищету. В 1703 Д. схватили, заключили в тюрьму и три дня выставляли у позорного столба. В тюрьме Д. провел более года, в течение которого переиздал свои старые памфлеты и напечатал много новых памфлетов и стихов. В заточении он начал единолично издавать на государ­ственные деньги пропагандистскую газету «Review» (1704—1713), ориентированную на невзыскательную публику. Из тюрьмы Д. вышел по заступничеству государственного секретаря Р. Харли, завербовавшего его в тайные агенты правительства. Выполняя секретные задания в разных частях Британии, Д., в частности, посещал Шотландию и подолгу жил там (1706—1710), готовя унию Англии и Шотландии и собирая сведения о деятельности якобитов. Он также активно выступал в защиту унии как публицист. В 1709 опубликовал «Историю Унии Великобритании» («The History of Union of Great Britain»). По заданию правительства сотрудничал с оппозиционными изданиями, выхолащивая их содержание. Несмотря на свой статус тайного агента, Д. дважды подвергался арестам (1713, 1714) за оскорбление в печати должностных лиц. После 1715 ушел с государственной службы и полностью посвятил себя литературному труду, опубликовав роман «Робинзон Крузо» («Robinson Crusoe», 1719), исторические произведения «История войн Карла XII» («The History of the Wars, of His Late Majesty Charles XII, King of Sweden», 1715) и «Беспристрастная история жизни и деяний Петра Алексеевича» («An Impartial History of the Life and Actions of Peter Alexowitz». London, 1723), географические сочинения «Путешествия по Великобритании» («A Tour Through the Island of Great Britain», 1724—1726) и др. Лит.: Richetti J. Life of Daniel Defo: Critical Biography. Oxford, 2005; Урнов Д. М. Дефо. М., 1990. С. В. Кондратьев.