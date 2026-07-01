ДЕФИЦИТ ТОВАРНЫЙ

ДЕФИЦИТ ТОВАРНЫЙ (от латинского deficit - не­дос­та­ёт) - ситуация на рынке, когда при данной цене величина спроса превышает величину предложения.

Де­фи­цит как ус­той­чи­вое яв­ле­ние воз­мо­жен то­гда, ко­гда де­неж­ные це­ны не мо­гут вы­пол­нять свою функ­цию рас­пре­де­ле­ния ред­ких благ ме­ж­ду кон­ку­ри­рую­щи­ми по­ку­па­те­ля­ми. В ус­ло­ви­ях пла­но­вой эко­но­ми­ки воз­ник­но­ве­ние де­фи­ци­та обу­слов­ле­но под­дер­жа­ни­ем низ­ких цен го­су­дар­ст­вом, как, например, в СССР в конце 1980-х годов.

В ус­ло­ви­ях ры­ноч­ной эко­но­ми­ки воз­ник­но­ве­ние дефицита товарного воз­мож­но ли­бо в от­но­ше­нии то­ва­ров, об­ла­даю­щих уни­каль­ны­ми ка­че­ст­вен­ны­ми ха­рак­те­ри­сти­ка­ми и про­из­во­ди­мых в ог­ра­ни­чен­ных ко­ли­че­ст­вах (по­сто­ян­ный дефицит товарный), ли­бо в свя­зи с пе­ре­боя­ми в снаб­же­нии то­ва­ра­ми мас­со­во­го спро­са (вре­мен­ный дефицит товарный). Кро­ме то­го, про­из­во­ди­те­ли и пред­при­ятия тор­гов­ли в це­лях сти­му­ли­ро­ва­ния спро­са на тот или иной то­вар мо­гут за­дер­жи­вать его реа­ли­за­цию, что так­же яв­ля­ет­ся раз­но­вид­но­стью вре­мен­но­го то­вар­но­го де­фи­ци­та.

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