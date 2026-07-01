ДЕФИЦИТ ТОВАРНЫЙ
ДЕФИЦИТ ТОВАРНЫЙ (от латинского deficit - недостаёт) - ситуация на рынке, когда при данной цене величина спроса превышает величину предложения.
Дефицит как устойчивое явление возможен тогда, когда денежные цены не могут выполнять свою функцию распределения редких благ между конкурирующими покупателями. В условиях плановой экономики возникновение дефицита обусловлено поддержанием низких цен государством, как, например, в СССР в конце 1980-х годов.
В условиях рыночной экономики возникновение дефицита товарного возможно либо в отношении товаров, обладающих уникальными качественными характеристиками и производимых в ограниченных количествах (постоянный дефицит товарный), либо в связи с перебоями в снабжении товарами массового спроса (временный дефицит товарный). Кроме того, производители и предприятия торговли в целях стимулирования спроса на тот или иной товар могут задерживать его реализацию, что также является разновидностью временного товарного дефицита.