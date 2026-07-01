ДЕФЕКТОЛОГИЯ

ДЕФЕКТОЛОГИЯ (от лат. defectus - недостаток и …логия) - отрасль научного знания об особенностях и закономерностях психосоциального развития различных категорий детей с физическими и психическими недостатками.

Ис­сле­до­ва­ния в об­лас­ти дефектологии на­прав­ле­ны на раз­ра­бот­ку тео­ре­тических про­блем и при­клад­ных за­дач обу­че­ния и вос­пи­та­ния и по­иск оп­ти­маль­ных ус­ло­вий и пу­тей со­ци­аль­ной ин­те­гра­ции та­ких де­тей.

Дефектология на­ча­ла раз­ви­вать­ся в начале XX века в свя­зи с за­да­ча­ми соз­да­ния в раз­ных стра­нах государственных сис­тем специального об­ра­зо­ва­ния, яд­ро ко­то­рых со­ста­ви­ли шко­лы для сле­пых, глу­хих и ум­ст­вен­но от­ста­лых де­тей. Кон­цеп­ту­аль­ной и ме­то­до­ло­гической ба­зой российской дефектологии яв­ля­ют­ся ра­бо­ты Л.С. Вы­гот­ско­го, ко­то­рый ещё в 1930-е годы сфор­му­ли­ро­вал по­ло­же­ния о при­ро­де и сущ­но­сти ано­ма­лий раз­ви­тия ре­бён­ка и обо­зна­чил главные на­прав­ле­ния ис­сле­до­ва­ний. Пер­вым в Рос­сии научно-исследовательским цен­тром дефектологии стал Экс­пе­ри­мен­таль­ный де­фек­то­ло­гический институт (ЭДИ; ны­не Институт кор­рек­ци­он­ной пе­да­го­ги­ки РАО), от­кры­тый в 1929 году на ба­зе соз­дан­ной В.П. Ка­щен­ко в 1921 году Ме­ди­ко-пе­да­го­гической кли­ни­ки (с 1923 года Ме­ди­ко-пе­да­го­гическая опыт­ная стан­ция).

Дефектология ба­зи­ру­ет­ся на пред­став­ле­ни­ях о слож­ном ге­не­зи­се на­ру­шен­но­го раз­ви­тия, о спе­ци­фических и об­щих за­ко­но­мер­но­стях, ле­жа­щих в его ос­но­ве, и опи­ра­ет­ся как на дан­ные об­щей пе­да­го­ги­ки, фи­зио­ло­гии, воз­рас­тной и пе­да­го­гической пси­хо­ло­гии, так и на ком­плекс­ные меж­дис­ци­п­ли­нар­ные ис­сле­до­ва­ния, рас­кры­ваю­щие и опи­сы­ваю­щие струк­ту­ру, ме­ха­низ­мы и фе­но­ме­но­ло­гию на­ру­ше­ний раз­ви­тия на ней­ро­био­ло­ги­че­ском (ней­ро­фи­зио­ло­гия, нев­ро­ло­гия, медицинская ге­не­ти­ка) и кли­ни­ко-­пси­хо­ло­ги­че­ском (па­топ­си­хо­ло­гия, ней­роп­си­хо­ло­гия, пси­хи­ат­рия дет­ско­го воз­рас­та) уров­нях. Ре­зуль­та­ты та­ких ис­сле­до­ва­ний (в гра­ни­цах дефектологии) ис­поль­зу­ют­ся для со­вер­шен­ст­во­ва­ния ме­то­дической ба­зы и про­филь­ных про­грамм кор­рек­ци­он­но-раз­ви­ваю­ще­го обу­че­ния и вос­пи­та­ния де­тей. Кор­рек­ци­он­ная пе­да­го­ги­ка в за­ви­си­мо­сти от кон­крет­но­го объ­ек­та пе­да­го­гических воз­дей­ст­вий (де­ти с на­ру­ше­ния­ми слу­ха, зре­ния, ин­тел­лек­та, ре­чи) раз­де­ля­ет­ся на сур­до-, тиф­ло-, оли­го­фре­но­пе­да­го­ги­ку, ло­го­пе­дию. В тес­ной свя­зи с кор­рек­ци­он­ной пе­да­го­ги­кой раз­ви­ва­ет­ся спе­ци­аль­ная пси­хо­ло­гия, изу­чаю­щая де­тей с про­бле­ма­ми раз­ви­тия и раз­ра­ба­ты­ваю­щая ме­то­ды пси­хо­ло­гической по­мо­щи им. К при­ори­тет­ным за­да­чам современной дефектологи от­но­сят­ся: соз­да­ние сис­те­мы ран­ней пси­хо­ло­го-ме­ди­ко-­пе­да­го­гической по­мо­щи де­тям с на­ру­ше­ния­ми раз­ви­тия (с пер­вых ме­ся­цев жиз­ни ре­бён­ка); раз­ра­бот­ка на­учных ос­нов ин­те­гра­ции та­ких де­тей в об­ще­об­ра­зо­вательную сре­ду, мо­де­лей взаи­мо­дей­ст­вия спе­циа­ли­стов с семь­ёй, вос­пи­ты­ваю­щей «про­блем­но­го» ре­бён­ка, и ряд других за­дач.

По­сле ра­ти­фи­ка­ции РСФСР в 1991 году Кон­вен­ций ООН «О пра­вах ин­ва­ли­дов» и «О пра­вах ум­ст­вен­но от­ста­лых» бы­ла осоз­на­на не­об­хо­ди­мость от­ка­за от тер­ми­нов, со­дер­жа­щих ука­за­ние на де­фект, на на­ли­чие био­ло­гической и со­ци­аль­ной не­пол­но­цен­но­сти и по­ро­ж­даю­щих яв­ле­ния стиг­ма­ти­за­ции зна­чительного ко­ли­че­ст­ва лиц (как де­тей, так и взрос­лых) с на­ру­ше­ния­ми раз­ви­тия. В этой свя­зи официальное упо­т­реб­ле­ние тер­ми­на «Дефектология» на­чи­на­ет но­сить ог­ра­ни­чен­ный ха­рак­тер, со­хра­ня­ясь главным образом в язы­ке меж­дис­ци­п­ли­нар­но­го об­ще­ния российских спе­циа­ли­стов, ра­бо­таю­щих в дан­ной об­лас­ти. Но ес­ли гу­ма­ни­стическая эво­лю­ция иных тер­ми­нов («де­фек­тив­ные де­ти» - «ано­маль­ные де­ти» - «осо­бые де­ти» - «де­ти с осо­бы­ми об­ра­зо­ва­тель­ны­ми по­треб­но­стя­ми») про­ис­хо­ди­ла без ущер­ба для их смыс­ло­во­го на­пол­не­ния, то для тер­ми­на «Дефектология» по­ка не най­ден аде­к­ват­ный эк­ви­ва­лент, от­ве­чаю­щий кри­те­ри­ям со­ци­аль­ной при­ем­ле­мо­сти и од­но­вре­мен­но от­ра­жаю­щий её со­дер­жа­ние как осо­бой, ин­те­гра­тив­ной об­лас­ти зна­ния.

За ру­бе­жом вме­сто тер­ми­на «Дефектология» ис­поль­зу­ют­ся бо­лее уз­кие по­ня­тия: «спе­ци­аль­ное обу­че­ние», «ле­чеб­ная пе­да­го­ги­ка», имею­щие главным образом прак­тическую на­прав­лен­ность.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)