ДЕДЕКИНД ФРИДРИХ
ДЕДЕКИНД ФРИДРИХ - немецкий писатель.
Родился в семье рыбака. После изучения теологии в Марбурге и Виттенберге служил пастором в Нойштадте и Люнебурге, церковным инспектором, в конце жизни - третейским судьёй.
Главное произведение Дедекинда - поэма на латинском языке «Гробиан» («Grobianus», 1549), представляющая собой пародию на сборники правил поведения в приличном обществе; её непосредственным источником стало юмористическое латинское сочинение «Свод правил поведения Гробиана за столом» («Grobianus Tischzucht», 1538). В 1551 году «Гробиан» был переведён на немецкий язык К. Шайдтом. В 1572 году Дедекинд выпустил пародийную поэму «Гробианка» («Grobiana»), излагающую правила поведения для девиц.
Дедекинд - важнейший представитель так называемой гробианской литературы, специфической разновидности сатирической поэзии немецкого бюргерства, распространившейся в Германии в XVI веке. Известны также драмы Дедекинда, написанные в защиту протестантизма: «Христианский рыцарь» («Der christliche Ritter», 1576), «Папист обращённый» («Papista conversus», 1596).