ДЕДЕКИНД ФРИДРИХ

ДЕДЕКИНД ФРИДРИХ - немецкий писатель.

Ро­дил­ся в се­мье ры­ба­ка. По­сле изу­че­ния тео­ло­гии в Мар­бур­ге и Вит­тен­бер­ге слу­жил пас­то­ром в Ной­штад­те и Лю­не­бур­ге, цер­ков­ным ин­спек­то­ром , в кон­це жиз­ни - тре­тей­ским судь­ёй.

Главное про­из­ве­де­ние Дедекинда - по­эма на латинском язы­ке «Гро­би­ан» («Grobianus», 1549), пред­став­ляю­щая со­бой па­ро­дию на сбор­ни­ки пра­вил по­ве­де­ния в при­лич­ном об­ще­ст­ве; её не­по­сред­ст­вен­ным ис­точ­ни­ком ста­ло юмо­ри­стическое латинское сочинение «Свод пра­вил по­ве­де­ния Гро­биа­на за сто­лом» («Grobianus Tischzucht», 1538). В 1551 году «Гро­би­ан» был пе­ре­ве­дён на немецкий язык К. Шайд­том. В 1572 году Дедекинд вы­пус­тил па­ро­дий­ную по­эму «Гро­би­ан­ка» («Gro­biana»), из­ла­гаю­щую пра­ви­ла по­ве­де­ния для де­виц.

Дедекинд - важ­ней­ший пред­ста­ви­тель так называемой гро­би­ан­ской литературы, спе­ци­фической раз­но­вид­но­сти са­ти­рической по­эзии немецкого бюр­гер­ст­ва, рас­про­стра­нив­шей­ся в Гер­ма­нии в XVI веке. Из­вест­ны так­же дра­мы Дедекинда, на­пи­сан­ные в за­щи­ту про­тес­тан­тиз­ма : «Хри­сти­ан­ский ры­царь» («Der christliche Ritter», 1576), «Па­пист об­ра­щён­ный» («Papista conversus», 1596).