ДЕЦИЙ, ГАЙ МЕССИЙ КВИНТ ТРАЯН (лат. Caius Messsius Quintus Traianus Decius)

Римский император (249-251).

Родом из паннонской знатной семьи с родственными связями в Италии, имевшей большие земельные владения. Его жена, Геренния Купрессения Этрусцилла была из древнего этрусского рода; у них было двое сыновей: Гай Валент Гостилиан Мессий Квинт и Квинт Геренний Этруск Мессий Деций.

Деций был квестором (между 215 и 225 гг.), стал сенатором, занимал должность консула-суффекта, в 238 был наместником Тарраконской Испании, во время войны между Максимином и Гордианами и Бальбином и Пупиеном занял сторону Максимина. После поражения Максимина был смещен с занимаемого поста. Вскоре, однако, Деций вернулся в политику и стал префектом Рима. Филипп поручает ему командование легионами в Мезии и Паннонии. Из-за его успехов и непопулярности Филиппа солдаты вскоре объявили Деция императором.

Деций попытался примириться с императором и отправил ему письмо с заверениями в лояльности и утверждением, что он не был инициатором этого; Филипп ему, однако, не поверил и двинулся с войском ему навстречу. Летом 249 г. у Вероны состоялась битва, в которой Деций одержал победу, а Филипп и его сын погибли. Осенью того же года сенат утвердил право Деция на трон и оказал ему прочие почести, среди которых входило присвоение имени Траян.

В 249 г. он отреставрировал Колизей, построил в Риме портик Деция и термы на Авентине. Деций, стремясь восстановить римское благочестие, в начале 250 г. приказал всем жителям империи принести жертвы богам в присутствии чиновников, и это стало поводом для первого общегосударственного гонения на христиан ; о событиях того времени рассказывают письма Киприана Карфагенского и «Мученичество Пиония» . Зимой 250 г. через замерзший Дунай на римскую территорию переправились племена карпов и готов, во главе которых стоял король Книва. Деций отправил своего сына Геренния Этруска, объявленного цезарем, во главе армии в Мезию, а в июле 250 г. сам выдвинулся туда во главе войска, одержал несколько побед и выбил карпов из провинции; в ходе кампании отличился наместник Верхней и Нижней Паннонии Требониан Галл. В это время по всей империи шло восстановление дорог, мостов и пограничных укреплений. В конце 250 г. войско Деция было разгромлено варварами, после чего вспыхнули быстро подавленные мятежи Приска в Филипполе и Юлия Валента Лициниана в Риме. В 251 г. были возобновлены военные действия, в ходе которых Требониан Галл вступил в сговор с готами и организовал засаду, в которой погиб Деций, став первым императором, павшим в борьбе со внешним врагом. После смерти его сначала обожествили, затем предали его память проклятию, а затем снова обожествили.

Иллюстрация :

Бюст Деция. 249-251 гг. Мрамор. Рим, Капитолийские музеи.