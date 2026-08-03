Децимация

Децима`ция (лат. decimatio) — в Риме Древнем право магистратов, обладавших военным империем, учинять расправу над обратившимся в бег­ство римским военным подразделением (впервые, согласно традиции, в 471 до н. э.). Сначала смертной казни (обезглавливанию) или порке подвергались центурионы, потерявшие свои значки знаменосцы и имеющие двойное довольствие воины, затем из оставшихся воинов подразделения жребием избирался каждый десятый, которого лишали всех званий и наград и пропускали сквозь строй, подвергая порке розгами. Как правило, никто из осужденных не выживал, но и выживший становился изгоем, лишенным «права воды и огня». Остальных воинов переводили на ячменное вместо пшеничного довольствие, а их палатки ставились за пределами укрепленного военного лагеря римлян. Лит.: Махлаюк А. В. Армия Римской империи. Очерки традиций и ментальности. Нижний Новгород, 2000; Goldsworthy A. The Roman Army at War 100 BC — AD 200. Oxford, 1998; Davies R. Service in Roman Army. Edinburgh, 1989. Л. Л. Кофанов.