ДЕЧИН

ДЕЧИН (Děčín) - го­род на се­ве­ро-за­па­де Че­хии, в Ус­тец­ком крае.

Население 51,8 тысяча человек (2007). Рас­по­ло­жен на бе­ре­гах реки Ла­ба, при впа­де­нии в неё реки Пло­уч­ни­це, в меж­гор­ной кот­ло­ви­не, близ гра­ни­цы с Гер­ма­ни­ей. Железно-дорожный узел, при­стань на Ла­бе.

Дечин сфор­ми­ро­вал­ся во­круг за­ло­жен­но­го в X веке на вер­ши­не ска­лы, на пра­вом бе­ре­гу реки Ла­ба, бур­га (впер­вые упо­ми­на­ет­ся в 1128) чешской кня­же­ской и ко­ро­лев­ской ди­на­стии Прже­мы­сло­ви­чей . До 1250 года яв­лял­ся ре­зи­ден­ци­ей бург­гра­фа. К югу от ска­лы воз­ник­ло несколько по­се­ле­ний, об­слу­жи­вав­ших хо­зяйственные по­треб­но­сти бур­га и вы­пол­няв­ших та­мо­жен­ные функ­ции (упо­ми­на­ют­ся с 1146). Около 1260 года чешский ко­роль Прже­мысл II Ото­кар за­ло­жил на их мес­те ко­ро­лев­ский го­род (впер­вые упо­ми­на­ет­ся в 1283 году). При его сы­не Вац­ла­ве II Дечин под­верг­ся гер­ма­ни­за­ции и стал име­но­вать­ся Те­че­ном (Te­tschen), а в 1305 году был по­да­рен им дво­рян­ско­му ро­ду Вар­тен­бер­гов (вла­де­ли Дечином до 1511). В 1328 году Дечин по­лу­чил городское пра­во, но из-за раз­ли­вов Ла­бы к середине XIV века был по­ки­нут и от­стро­ен на но­вом мес­те - к се­ве­ру от ска­лы (городское пра­во но­во­го Дечина под­твер­жде­но в 1406 и 1412 годы). Силь­но по­стра­дал в хо­де гу­сит­ских войн в 1420-1430-х годах, в 1444 году был вре­мен­но за­хва­чен вой­ска­ми кур­фюр­ста Сак­со­нии и Сою­за шес­ти лу­жиц­ких го­ро­дов. В 1515 году пра­ва на Дечин и при­ле­гаю­щие зем­ли ку­пил дво­рян­ский род Заль­хау­зе­нов, при ко­то­рых бург был пе­ре­стро­ен в за­мок и на­ча­лось раз­ви­тие Дечина как зна­чительного цен­тра ре­мес­ла и тор­гов­ли. В 1534 году Заль­хау­зе­ны ус­ту­пи­ли пра­ва на Дечин сак­сон­ским дво­ря­нам из ро­да Бю­нау, а те в 1628 году пе­ре­про­да­ли их ба­ро­нам Тун-Го­ген­штей­нам (вла­де­ли Де­чин­ским зам­ком до 1918 года). В го­ды Три­дца­ти­лет­ней вой­ны 1618-1648 годов Дечин, имев­ший с 1573 года ста­тус по­гра­нич­ной кре­по­сти (со­хра­нял его до 1784 года; ос­тат­ки кре­по­ст­ных стен сне­се­ны в 1835 году), под­верг­ся силь­но­му раз­ру­ше­нию. Во 2-й половине XVII-XVIII веков го­род был вос­ста­нов­лен и в зна­чительной ме­ре пе­ре­стро­ен. С от­кры­ти­ем железно-дорожной ли­нии Пра­га - Дрез­ден (про­шла че­рез Дечин в 1851 году) и ре­гу­ляр­ной на­ви­га­ции по Ла­бе в Дечине на­ча­лось раз­ви­тие промышленности. По­сле рас­па­да Ав­ст­ро-Венг­рии в 1918 году ото­шёл к Че­хославацкой Рес­пуб­ли­ке, по ус­ло­ви­ям Мюн­хен­ско­го со­гла­ше­ния 1938 года ан­нек­си­ро­ван Гер­ма­ни­ей. В 1942 году был объ­е­ди­нён с городом Бо­ден­бах (чешское Под­мок­ли), рас­по­ло­жен­ным на ле­вом бе­ре­гу Ла­бы, по­лу­чил название Дечин-Бо­ден­бах. В мае 1945 года воз­вра­щён в со­став Че­хославацкой Рес­пуб­ли­ки. В 1947 году пе­ре­име­но­ван в Де­чин.

Над го­ро­дом до­ми­ни­ру­ет Де­чин­ский за­мок (пе­ре­страи­вал­ся во 2-й половине XVI века, в 1670-1680 годы - в сти­ле ба­рок­ко , в 1786-1796 годы - в сти­ле ран­не­го клас­си­циз­ма), ны­не Государственный крае­вой ар­хив и Крае­ведческий му­зей. За­мок вме­сте с ок­ре­ст­но­стя­ми об­ра­зу­ет об­шир­ный ис­то­ри­ко-ар­хитектурный (пре­имущественно ба­роч­ный) ком­плекс: кру­тая, час­тич­но вы­те­сан­ная в ска­ле до­ро­га к зам­ку, ук­ра­шен­ная ар­ка­да­ми (1672); де­ко­ра­тив­ный Сад роз с па­виль­о­ном «Са­ла Тер­ре­на» (1670-е годы, фре­ски и скульп­ту­ры итальянских мас­те­ров), кос­тёл Воз­дви­же­ния Святого Кре­ста (1687-1691 годы, рос­пи­си - 1791-1792 годы, художник Й. Кра­мо­лин). На площади Ма­са­ри­ка с фон­та­ном в сти­ле мо­дерн (1907) - зда­ние ста­рой Ра­ту­ши (начало XVI века, пе­ре­строе­на в нео­го­тическом сти­ле, 1842 год, архитектор Й. Гу­тен­сон). Сре­ди других ар­хитектурных па­мят­ни­ков: ка­мен­ный мост че­рез реку Пло­уч­ни­це (1569-1574, архитектор В. Пре­услер; скульп­ту­ры - 1714 год, скульп­тор М.Й. Бро­коф), так называемый Ове­чий мос­тик че­рез реку Илов­ская (1620), ба­роч­ный кос­тёл Святого Вац­ла­ва и Бла­жея (1749-1754 годы, на мес­те го­тической церк­ви XIV-XV века), церковь Святого Фран­ци­ска Ас­сиз­ско­го в нео­ро­ман­ском сти­ле (1856-1858), нео­го­ти­че­ские ча­сов­ня Святого Яна Не­по­му­ка (1870-1872 годы, ар­хи­тек­то­ры Ф. Шмидт, Й. Мо­кер) и еван­ге­лический кос­тёл (1881-1884, архитектор Г.Л. Мо­кель), си­на­го­га (1906-1907, ар­хи­тек­то­ры А. Путц, В. Ве­бер), ком­плекс зда­ний пи­во­ва­рен­но­го за­во­да (1849). В 1960-х годах на мес­те многих ста­рин­ных зда­ний в цен­тре го­ро­да по­строе­ны па­нель­ные до­ма.

Му­зей вод­но­го транс­пор­та. Городской те­атр. Зоо­парк.

Пред­при­ятия ме­тал­лур­ги­че­ской (про­изводство сталь­но­го про­ка­та), элек­тро­тех­нической, тек­стиль­ной, по­ли­гра­фической промышленности; кон­ди­тер­ская фаб­ри­ка, пи­во­ва­рен­ный за­вод (с 1707), про­изводство рыб­ных кон­сер­вов и другого. В ок­ре­ст­но­стях Дечина, на реке Ла­ба, со­ору­жа­ет­ся (2007) ком­плекс гид­ро­тех­нических со­ору­же­ний (пло­тин, шлю­зов и другого) для обес­пе­че­ния круг­ло­го­дич­но­го су­до­ход­ст­ва и раз­ви­тия вод­но­го ту­риз­ма.

Дечин - центр народного пар­ка «Чеш­ская Швей­ца­рия» (скаль­ные так называемые Прав­чиц­кие во­ро­та, выш­ка со смот­ро­вой пло­щад­кой на хол­ме Де­чин­ски-Снеж­ник), от­прав­ной пункт ту­ри­ст­ских мар­шру­тов по так называемой Чеш­ско-Сак­сон­ской Швей­ца­рии в при­гра­нич­ных райо­нах Че­хии и Гер­ма­нии. Близ Дечина - ре­нес­санс­ный за­мок в городе Бе­не­шов-над-Пло­уч­ни­ци (XVI век; ны­не му­зей), дво­рец в селе Йи­ло­ве (XVI век, пе­ре­стро­ен в 1928-1930 годы).

Иллюстрация:

Де­чин­ский за­мок.

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