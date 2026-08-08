ДЕЧИН
ДЕЧИН (Děčín) - город на северо-западе Чехии, в Устецком крае.
Население 51,8 тысяча человек (2007). Расположен на берегах реки Лаба, при впадении в неё реки Плоучнице, в межгорной котловине, близ границы с Германией. Железно-дорожный узел, пристань на Лабе.
Дечин сформировался вокруг заложенного в X веке на вершине скалы, на правом берегу реки Лаба, бурга (впервые упоминается в 1128) чешской княжеской и королевской династии Пржемысловичей. До 1250 года являлся резиденцией бургграфа. К югу от скалы возникло несколько поселений, обслуживавших хозяйственные потребности бурга и выполнявших таможенные функции (упоминаются с 1146). Около 1260 года чешский король Пржемысл II Отокар заложил на их месте королевский город (впервые упоминается в 1283 году). При его сыне Вацлаве II Дечин подвергся германизации и стал именоваться Теченом (Tetschen), а в 1305 году был подарен им дворянскому роду Вартенбергов (владели Дечином до 1511). В 1328 году Дечин получил городское право, но из-за разливов Лабы к середине XIV века был покинут и отстроен на новом месте - к северу от скалы (городское право нового Дечина подтверждено в 1406 и 1412 годы). Сильно пострадал в ходе гуситских войн в 1420-1430-х годах, в 1444 году был временно захвачен войсками курфюрста Саксонии и Союза шести лужицких городов. В 1515 году права на Дечин и прилегающие земли купил дворянский род Зальхаузенов, при которых бург был перестроен в замок и началось развитие Дечина как значительного центра ремесла и торговли. В 1534 году Зальхаузены уступили права на Дечин саксонским дворянам из рода Бюнау, а те в 1628 году перепродали их баронам Тун-Гогенштейнам (владели Дечинским замком до 1918 года). В годы Тридцатилетней войны 1618-1648 годов Дечин, имевший с 1573 года статус пограничной крепости (сохранял его до 1784 года; остатки крепостных стен снесены в 1835 году), подвергся сильному разрушению. Во 2-й половине XVII-XVIII веков город был восстановлен и в значительной мере перестроен. С открытием железно-дорожной линии Прага - Дрезден (прошла через Дечин в 1851 году) и регулярной навигации по Лабе в Дечине началось развитие промышленности. После распада Австро-Венгрии в 1918 году отошёл к Чехославацкой Республике, по условиям Мюнхенского соглашения 1938 года аннексирован Германией. В 1942 году был объединён с городом Боденбах (чешское Подмокли), расположенным на левом берегу Лабы, получил название Дечин-Боденбах. В мае 1945 года возвращён в состав Чехославацкой Республики. В 1947 году переименован в Дечин.
Над городом доминирует Дечинский замок (перестраивался во 2-й половине XVI века, в 1670-1680 годы - в стиле барокко, в 1786-1796 годы - в стиле раннего классицизма), ныне Государственный краевой архив и Краеведческий музей. Замок вместе с окрестностями образует обширный историко-архитектурный (преимущественно барочный) комплекс: крутая, частично вытесанная в скале дорога к замку, украшенная аркадами (1672); декоративный Сад роз с павильоном «Сала Террена» (1670-е годы, фрески и скульптуры итальянских мастеров), костёл Воздвижения Святого Креста (1687-1691 годы, росписи - 1791-1792 годы, художник Й. Крамолин). На площади Масарика с фонтаном в стиле модерн (1907) - здание старой Ратуши (начало XVI века, перестроена в неоготическом стиле, 1842 год, архитектор Й. Гутенсон). Среди других архитектурных памятников: каменный мост через реку Плоучнице (1569-1574, архитектор В. Преуслер; скульптуры - 1714 год, скульптор М.Й. Брокоф), так называемый Овечий мостик через реку Иловская (1620), барочный костёл Святого Вацлава и Блажея (1749-1754 годы, на месте готической церкви XIV-XV века), церковь Святого Франциска Ассизского в неороманском стиле (1856-1858), неоготические часовня Святого Яна Непомука (1870-1872 годы, архитекторы Ф. Шмидт, Й. Мокер) и евангелический костёл (1881-1884, архитектор Г.Л. Мокель), синагога (1906-1907, архитекторы А. Путц, В. Вебер), комплекс зданий пивоваренного завода (1849). В 1960-х годах на месте многих старинных зданий в центре города построены панельные дома.
Музей водного транспорта. Городской театр. Зоопарк.
Предприятия металлургической (производство стального проката), электротехнической, текстильной, полиграфической промышленности; кондитерская фабрика, пивоваренный завод (с 1707), производство рыбных консервов и другого. В окрестностях Дечина, на реке Лаба, сооружается (2007) комплекс гидротехнических сооружений (плотин, шлюзов и другого) для обеспечения круглогодичного судоходства и развития водного туризма.
Дечин - центр народного парка «Чешская Швейцария» (скальные так называемые Правчицкие ворота, вышка со смотровой площадкой на холме Дечински-Снежник), отправной пункт туристских маршрутов по так называемой Чешско-Саксонской Швейцарии в приграничных районах Чехии и Германии. Близ Дечина - ренессансный замок в городе Бенешов-над-Плоучници (XVI век; ныне музей), дворец в селе Йилове (XVI век, перестроен в 1928-1930 годы).
Иллюстрация:
Дечинский замок.
Архив БРЭ.