ДЕЧИ (ДЭЧИ) ШАМУЭЛЬ
ДЕЧИ (ДЭЧИ) ШАМУЭЛЬ (венг. Decsy Sámuel) - венгерский историк и публицист, сторонник обновления венгерского языка.
Обучался в Братиславе и Шарошпатаке, продолжил учёбу в университетах Германии и Нидерландов.
Создатель и редактор в 1793-1816 годах венской газеты «Magyar Kurir» с литературным приложением «Magyar Musa» (с 1798 года, первая литературная газета на венгерском языке). К сотрудничеству в них привлекал известных писателей, активно способствовал утверждению и распространению литературного венгерского языка.
Главный исторический труд Дечи «Османография, или Суммированное описание природы, морального, религиозного, гражданского и военного состояния Турецкой империи, а также наиболее известных войн, которые велись против венгерских королей» издан в Вене в 3 томах в 1788-1789 годах. Другие работы Дечи посвящены истории Египта, возрождению венгерского языка и литературы.