ДЕЧИ (ДЭЧИ) ШАМУЭЛЬ

ДЕЧИ (ДЭЧИ) ШАМУЭЛЬ (венг. Decsy Sámuel) - венгерский историк и публицист , сторонник обновления венгерского языка.

Обу­чал­ся в Бра­ти­сла­ве и Ша­рош­па­та­ке, про­дол­жил учё­бу в университетах Гер­ма­нии и Ни­дер­лан­дов.

Соз­да­тель и ре­дак­тор в 1793-1816 годах вен­ской газеты «Magyar Kurir» с литературным при­ло­же­ни­ем «Magyar Musa» (с 1798 года, пер­вая литературная газе­та на венгерском языке). К со­труд­ни­че­ст­ву в них при­вле­кал из­вест­ных пи­са­те­лей, ак­тив­но спо­соб­ст­во­вал ут­вер­жде­нию и рас­про­стра­не­нию литературного венгерского язы­ка.

Главный ис­то­рический труд Дечи «Ос­ма­но­гра­фия, или Сум­ми­ро­ван­ное опи­са­ние при­ро­ды, мо­раль­но­го, ре­ли­ги­оз­но­го, гра­ж­дан­ско­го и во­ен­но­го со­стоя­ния Ту­рец­кой им­пе­рии , а так­же наи­бо­лее из­вест­ных войн, ко­то­рые ве­лись про­тив вен­гер­ских ко­ро­лей» из­дан в Ве­не в 3 том­ах в 1788-1789 годах. Другие ра­бо­ты Дечи по­свя­ще­ны ис­то­рии Егип­та, воз­ро­ж­де­нию венгерского язы­ка и ли­те­ра­ту­ры.