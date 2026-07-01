ДЕЧАНИ

ДЕЧАНИ, Ви­со­ки-Де­ча­ни (монастырь Хри­ста Пан­то­кра­то­ра) - монастырь в Сербии, в Ме­то­хии, близ с. Де­ча­не, на р. Де­чан­ска-Би­ст­ри­ца.

Ос­но­ван в первой тре­ти XIV века во вре­мя прав­ле­ния Сте­фа­на Уро­ша III Де­чан­ско­го.

Церковь Воз­не­се­ния (1327-1335, ар­хи­тек­тор - фран­ци­скан­ский мо­нах Вит из Ко­то­ра; 5-не­фная в центральной час­ти и 3-не­фная в при­тво­ре), со­че­таю­щая чер­ты ба­зи­ли­ки и кре­сто­во-ку­поль­но­го хра­ма , - по­строй­ка ар­хитектурной шко­лы Раш­ки. В её кон­ст­рук­ции и рос­кош­ном уб­ран­ст­ве со­еди­ня­ют­ся ви­зантийские, ро­ман­ские (ар­ка­тур­ный по­яс c го­ло­ва­ми фан­та­стических су­ществ на кон­со­лях, скульп­ту­ры львов на пор­та­лах) и го­тические эле­мен­ты (ук­ре­п­лён­ные нер­вю­ра­ми кре­сто­вые сво­ды, уз­кие го­тические ок­на). Ко­ло­ри­сти­ка экс­терь­е­ра хра­ма стро­ит­ся на кон­тра­стах 2-цвет­ных ря­дов по­ли­рованного мра­мо­ра на фа­садах и бе­ло­мра­мор­ных, ок­ру­жён­ных бо­га­той ор­на­мен­та­ци­ей рель­е­фов тим­па­нов пор­та­лов, би­фо­ри­ев и три­фо­ри­ев (ком­по­зи­ции «Страш­ный суд», «Кре­ще­ние», «Святой Ге­ор­гий»). В ин­терь­е­ре - круп­ный фре­ско­вый ан­самбль (1335-1350), пред­став­ляю­щий бо­лее 20 ико­но­гра­фических цик­лов, изо­бра­же­ния около 250 свя­тых, ца­рей из ро­да Не­ма­ни­чей («Ло­за Не­ма­ни­ча»); ка­мен­ный ико­но­стас (XIV-XVI вв.); де­ревянный сар­ко­фаг с мо­ща­ми Сте­фа­на Уро­ша III Де­чан­ско­го.

Сре­ди других по­стро­ек мо­на­сты­ря - руи­ны церкви Трёх Свя­ти­те­лей; так называемая Са­ви­на тра­пез­ная, звон­ни­ца над во­ро­та­ми, кор­пу­са ке­лий (кня­зя Ми­ло­ша и «рус­ки ко­нак»).

Ан­самбль Дечани вклю­чён в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия. Близ Дечани - ке­льи Святой Бо­го­ро­ди­цы у Бе­лае (ос­тат­ки фре­сок XIV века).

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