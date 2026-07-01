ДЕЧАНИ
ДЕЧАНИ, Високи-Дечани (монастырь Христа Пантократора) - монастырь в Сербии, в Метохии, близ с. Дечане, на р. Дечанска-Бистрица.
Основан в первой трети XIV века во время правления Стефана Уроша III Дечанского.
Церковь Вознесения (1327-1335, архитектор - францисканский монах Вит из Котора; 5-нефная в центральной части и 3-нефная в притворе), сочетающая черты базилики и крестово-купольного храма, - постройка архитектурной школы Рашки. В её конструкции и роскошном убранстве соединяются византийские, романские (аркатурный пояс c головами фантастических существ на консолях, скульптуры львов на порталах) и готические элементы (укреплённые нервюрами крестовые своды, узкие готические окна). Колористика экстерьера храма строится на контрастах 2-цветных рядов полированного мрамора на фасадах и беломраморных, окружённых богатой орнаментацией рельефов тимпанов порталов, бифориев и трифориев (композиции «Страшный суд», «Крещение», «Святой Георгий»). В интерьере - крупный фресковый ансамбль (1335-1350), представляющий более 20 иконографических циклов, изображения около 250 святых, царей из рода Неманичей («Лоза Неманича»); каменный иконостас (XIV-XVI вв.); деревянный саркофаг с мощами Стефана Уроша III Дечанского.
Среди других построек монастыря - руины церкви Трёх Святителей; так называемая Савина трапезная, звонница над воротами, корпуса келий (князя Милоша и «руски конак»).
Ансамбль Дечани включён в список Всемирного наследия. Близ Дечани - кельи Святой Богородицы у Белае (остатки фресок XIV века).