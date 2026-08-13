Децемвиры

Децемви`ры (лат. Xviri, decemviri, букв. — «десять мужей») — в Риме Древнем различные государственные коллегии , древнейшая из которых — decemviri (st)litibus iudicandis (Д. по разрешению судебных споров). В республиканский период также decemviri sacris faciundis (жреческая коллегия по совершению жертвоприношений и изучению Сивиллиных книг; см. Квиндецимвиры), а также коллегия по разделу земель из общественного фонда. Наиболее известна коллегия Д. для написания законов (decemviri legibus scribundis). В 462 до н. э. плебейский трибун Терентилий Арса предложил законопроект о создании коллегии 5 мужей для написания «законов о консульской власти», проведению которого патриции отчаянно сопротивлялись в течение 10 лет. Только в 451 до н. э. в результате компромисса была создана законодательная коллегия Д., заменившая все высшие военные, политические и судебные власти без права обжалования ее решений. В течение года Д. во главе с Аппием Клавдием составили первые 10 таблиц законов, выставив их на форуме для обсуждения и принятия народом. Для завершения законодательства Д. были переизбраны на второй год, в течение которого были составлены еще 2 таблицы. Созданные таким образом законы XII таблиц стали «источником всего публичного и частного права» Рима (Ливий, «История от основания Города», III. 34. 6). Отказавшись по истечении года сложить свои полномочия, Д. узурпировали власть, начав гонения и расправы над плебсом. Смерть незаконно осужденной на рабство плебейки Вергинии стала поводом сецессии плебеев и свержения Д., преданных затем суду народа. Лит.: Законы XII таблиц / Пер. Л. Л. Кофанова; отв. редактор В. И. Уколова. М., 1996; Le Dodici Tavole. Dai Decemviri agli Umanisti / A cura di M. Humbert. Pavia, 2005; Кофанов Л. Л. Lex и ius: Возникновение и развитие римского права в VIII—III вв. до н. э. М., 2006. С. 319—440. Л. Л. Кофанов.