ДЕЦЕМВИРЫ

ДЕЦЕМВИРЫ (латинское decemviri, от decem - де­сять и vir - муж) - в Древнем Риме коллегия из 10 членов, избираемая для выполнения специальных государственных поручений.

Наи­бо­лее из­вест­ны: 1) экс­т­ра­ор­ди­нар­ная кол­ле­гия децемвиров 451 года до нашей эры из пат­ри­ци­ев. Бы­ла из­бра­на под дав­ле­ни­ем пле­бе­ев для за­пи­си за­ко­нов (decemviri legibus scribundis), об­ла­да­ла выс­шей во­енной и гражданской вла­стью, от­ме­ня­ла пра­во апел­ля­ции гра­ж­дан к ко­ми­ци­ям. Кол­ле­гия оз­на­ко­ми­ла рим­лян с греческим за­ко­но­да­тель­ст­вом как с воз­мож­ным об­раз­цом, час­тич­но за­фик­си­ро­ва­ла, час­тич­но на­пи­са­ла но­вые нор­мы ча­ст­но­го и пуб­лич­но­го пра­ва на 10 мед­ных таб­ли­цах, что ре­гу­ли­ро­ва­ло су­деб­ную, административную, во­енную дея­тель­ность гражданской об­щи­ны. Для за­вер­ше­ния ра­бо­ты на 450 год до нашей эры бы­ла ле­ги­тим­но из­бра­на 2-я кол­ле­гия децемвиров на па­ри­тет­ных на­ча­лах из пат­ри­ци­ев и пле­бе­ев. Она со­ста­ви­ла ещё 2 таб­ли­цы за­ко­нов, об­на­ро­до­ван­ные в 449 году до нашей эры, и упо­ря­до­чи­ла ка­лен­дарь. Од­на­ко про­явив­шие­ся в ней ти­ра­ни­че­ские тен­ден­ции и стрем­ле­ние к узур­па­ции вла­сти, что свя­зы­ва­лось в ан­тич­ной тра­ди­ции с име­нем од­но­го из децемвиров Ап­пия Клав­дия, по­слу­жи­ли при­чи­ной вто­рой се­цес­сии пле­бе­ев и рос­пус­ка кол­ле­гии. Дея­тель­ность этих де­цем­ви­раль­ных кол­ле­гий яви­лась важ­ным эта­пом в на­сту­па­тель­ной борь­бе пле­бе­ев с пат­ри­ция­ми. За­пи­сан­ные децемвиры за­ко­ны бы­ли опуб­ли­ко­ва­ны и из­вест­ны под названием Две­на­дца­ти таб­лиц за­ко­нов. 2) Кол­ле­гия децемвиров для ве­де­ния тяжб о лич­ном ста­ту­се и зем­ле­вла­де­нии (decemviri stlitibus iudicandis). Ос­но­ва­на ме­ж­ду 242 и 227 годами до нашей эры, за­тем вхо­ди­ла в со­став су­деб­ной ко­мис­сии из 26 чле­нов, а при Ав­гу­сте ста­ла ча­стью древ­ней кол­ле­гии цен­тум­ви­ров (то есть из 100 человек), пре­кра­тив­шей дея­тель­ность в III веке нашей эры 3) Чрез­вы­чай­ная кол­ле­гия децемвиров (за­ме­нив­шая кол­ле­гию трёх) для на­де­ле­ния гра­ж­дан или ве­те­ра­нов зем­лёй из фон­да агер пуб­ли­кус (decemviri coloniae deducendae, за­тем agris dandis adsignandis), фор­ми­ро­вав­шая­ся на ос­но­ве за­ко­на или се­нат­ско­го по­ста­нов­ле­ния. 4) Кол­ле­гия децемвиров-жре­цов для со­вер­ше­ния са­краль­ных дел (de­cem­viri sacris faciundis), пре­об­ра­зо­ван­ная в 367 году до нашей эры из дву­член­ной ко­мис­сии, соз­дан­ной пя­тым ца­рём Древ­не­го Ри­ма Тар­кви­ни­ем При­ском (конец VII - начало VI веков до нашей эры) из пат­ри­ци­ев и пле­бе­ев для хра­не­ния и тол­ко­ва­ния жре­че­ских Си­вил­ли­ных книг. децемвиры-жре­цы не мог­ли за­ни­мать ни­ка­кой ма­ги­ст­ра­ту­ры. При Ав­гу­сте кол­ле­гия бы­ла уве­ли­че­на до 15 человек и ста­ла на­зы­вать­ся квин­кве­ви­раль­ной.

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