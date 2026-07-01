ДЕЦЕМВИРЫ
ДЕЦЕМВИРЫ (латинское decemviri, от decem - десять и vir - муж) - в Древнем Риме коллегия из 10 членов, избираемая для выполнения специальных государственных поручений.
Наиболее известны: 1) экстраординарная коллегия децемвиров 451 года до нашей эры из патрициев. Была избрана под давлением плебеев для записи законов (decemviri legibus scribundis), обладала высшей военной и гражданской властью, отменяла право апелляции граждан к комициям. Коллегия ознакомила римлян с греческим законодательством как с возможным образцом, частично зафиксировала, частично написала новые нормы частного и публичного права на 10 медных таблицах, что регулировало судебную, административную, военную деятельность гражданской общины. Для завершения работы на 450 год до нашей эры была легитимно избрана 2-я коллегия децемвиров на паритетных началах из патрициев и плебеев. Она составила ещё 2 таблицы законов, обнародованные в 449 году до нашей эры, и упорядочила календарь. Однако проявившиеся в ней тиранические тенденции и стремление к узурпации власти, что связывалось в античной традиции с именем одного из децемвиров Аппия Клавдия, послужили причиной второй сецессии плебеев и роспуска коллегии. Деятельность этих децемвиральных коллегий явилась важным этапом в наступательной борьбе плебеев с патрициями. Записанные децемвиры законы были опубликованы и известны под названием Двенадцати таблиц законов. 2) Коллегия децемвиров для ведения тяжб о личном статусе и землевладении (decemviri stlitibus iudicandis). Основана между 242 и 227 годами до нашей эры, затем входила в состав судебной комиссии из 26 членов, а при Августе стала частью древней коллегии центумвиров (то есть из 100 человек), прекратившей деятельность в III веке нашей эры 3) Чрезвычайная коллегия децемвиров (заменившая коллегию трёх) для наделения граждан или ветеранов землёй из фонда агер публикус (decemviri coloniae deducendae, затем agris dandis adsignandis), формировавшаяся на основе закона или сенатского постановления. 4) Коллегия децемвиров-жрецов для совершения сакральных дел (decemviri sacris faciundis), преобразованная в 367 году до нашей эры из двучленной комиссии, созданной пятым царём Древнего Рима Тарквинием Приском (конец VII - начало VI веков до нашей эры) из патрициев и плебеев для хранения и толкования жреческих Сивиллиных книг. децемвиры-жрецы не могли занимать никакой магистратуры. При Августе коллегия была увеличена до 15 человек и стала называться квинквевиральной.