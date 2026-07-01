ДЕЦЕБАЛ

ДЕЦЕБАЛ - царь даков c конца 80-х годов I века.

По­тер­пел по­ра­же­ние при Та­пах у ду­най­ских Же­лез­ных Во­рот от на­сту­пав­ших римских войск при под­хо­де их к дакской сто­ли­це Сар­ми­зе­ге­ту­се, но спас го­род, при­бег­нув к во­енной хит­ро­сти: об­руб­лен­ные во­круг го­ро­да де­ре­вья бы­ли об­ря­же­ны дос­пе­ха­ми , соз­да­вав­ши­ми впе­чат­ле­ние мно­го­численной ар­мии, что по­мог­ло ос­та­но­вить на­сту­п­ле­ние рим­лян. Децебал от­пра­вил к императору До­ми­циа­ну сво­его бра­та Дие­га (с за­хва­чен­ны­ми в плен рим­ля­на­ми и ору­жи­ем) с пред­ло­же­ни­ем ми­ра. Им­пе­ра­тор воз­ло­жил на ко­ле­но­пре­кло­нён­но­го цар­ско­го по­слан­ца ко­ро­ну, что сим­во­ли­зи­ро­ва­ло кли­ент­скую за­ви­си­мость Децебала от Ри­ма, обу­слов­лен­ную вза­им­ны­ми обя­за­тель­ст­ва­ми: Децебал обес­пе­чи­вал Ри­му сво­бод­ный про­ход че­рез свои зем­ли и обе­щал не вое­вать с со­се­дя­ми, а рим­ля­не по­мо­га­ли да­кам спе­циа­ли­ста­ми-вои­на­ми и ре­мес­лен­ни­ка­ми, а так­же еже­год­но вы­пла­чи­ва­ли им де­неж­ные суб­си­дии.

В 101 Да­кия ис­пы­та­ла но­вое римское втор­же­ние: две римской ар­мии, пе­ре­пра­вив­шись че­рез Ду­най, сгруп­пи­ро­ва­лись у Тап. Со­юз­ни­ки Децебала тщет­но пы­та­лись скло­нить императора Трая­на к за­клю­че­нию ми­ра с ни­ми. По­сле жес­то­ко­го сра­же­ния, обес­кро­вив­ше­го про­тив­ни­ков, бы­ло за­клю­че­но пе­ре­ми­рие.

В 102 году рим­ля­не про­дви­ну­лись к Сар­ми­зе­ге­ту­се, взя­ли в плен се­ст­ру Децебала, из-за че­го в Рим бы­ло от­прав­ле­но по­соль­ст­во знат­ных да­ков с пред­ло­же­ни­ем пре­кра­ще­ния вой­ны. Это не вхо­ди­ло в пла­ны Трая­на, ко­то­рый за­хва­тил кре­пость у Апу­ла (ныне Ал­ба-Юлия). Децебал, сам явив­шись в став­ку Трая­на, снял с се­бя меч и, стоя на ко­ле­нях, вы­ра­зил свою по­кор­ность. Им­пе­ра­тор рас­по­ло­жил свой ла­герь в Сар­ми­зе­ге­ту­се и по всей Да­кии по­ста­вил гар­ни­зо­ны под ко­мандованием Гнея Пом­пея Лон­ги­на. На са­мом де­ле не сми­рив­ший­ся Децебал су­мел в 105 за­хва­тить Сар­ми­зе­ге­ту­су, пе­ре­бив на­хо­див­ших­ся там ле­гио­не­ров. Он ата­ко­вал римские ук­ре­п­ле­ния на ли­нии Дро­бе­та - Ди­ер­на и пле­нил Лон­ги­на. За­тем царь по­тре­бо­вал у им­пе­ра­то­ра вер­нуть да­кам при­ду­най­ские зем­ли и воз­мес­тить за­тра­ты на вой­ну в об­мен на жизнь Лон­ги­на (ко­то­рый смог дос­тать яд и от­ра­вил­ся, что ос­лож­ни­ло пе­ре­го­во­ры Децебала с Ри­мом). В от­вет на дей­ст­вия Децебала Тра­ян в 106 ор­га­ни­зо­вал но­вый по­ход на Сар­ми­зе­ге­ту­су и по­сле жес­то­ко­го штур­ма с по­мо­щью пре­да­те­лей из чис­ла знат­ных да­ков ов­ла­дел го­ро­дом и тай­ни­ком с цар­ски­ми со­кро­ви­ща­ми. Децебал бе­жал в го­ры Хар­ги­та, но был вы­дан кем-то из сво­их при­бли­жён­ных и прон­зил се­бя ме­чом. Его го­ло­ву и пра­вую ру­ку дос­та­ви­ли Трая­ну, ото­слав­ше­му их в Рим на по­ру­га­ние.

Иллюстрация:

Фраг­мент ко­лон­ны Трая­на с из­об­ра­же­ни­ем сце­ны са­мо­убий­ст­ва Де­це­ба­ла. 111–114. Рим.

Архив БРЭ.