ДЕЦЕБАЛ
ДЕЦЕБАЛ - царь даков c конца 80-х годов I века.
Потерпел поражение при Тапах у дунайских Железных Ворот от наступавших римских войск при подходе их к дакской столице Сармизегетусе, но спас город, прибегнув к военной хитрости: обрубленные вокруг города деревья были обряжены доспехами, создававшими впечатление многочисленной армии, что помогло остановить наступление римлян. Децебал отправил к императору Домициану своего брата Диега (с захваченными в плен римлянами и оружием) с предложением мира. Император возложил на коленопреклонённого царского посланца корону, что символизировало клиентскую зависимость Децебала от Рима, обусловленную взаимными обязательствами: Децебал обеспечивал Риму свободный проход через свои земли и обещал не воевать с соседями, а римляне помогали дакам специалистами-воинами и ремесленниками, а также ежегодно выплачивали им денежные субсидии.
В 101 Дакия испытала новое римское вторжение: две римской армии, переправившись через Дунай, сгруппировались у Тап. Союзники Децебала тщетно пытались склонить императора Траяна к заключению мира с ними. После жестокого сражения, обескровившего противников, было заключено перемирие.
В 102 году римляне продвинулись к Сармизегетусе, взяли в плен сестру Децебала, из-за чего в Рим было отправлено посольство знатных даков с предложением прекращения войны. Это не входило в планы Траяна, который захватил крепость у Апула (ныне Алба-Юлия). Децебал, сам явившись в ставку Траяна, снял с себя меч и, стоя на коленях, выразил свою покорность. Император расположил свой лагерь в Сармизегетусе и по всей Дакии поставил гарнизоны под командованием Гнея Помпея Лонгина. На самом деле не смирившийся Децебал сумел в 105 захватить Сармизегетусу, перебив находившихся там легионеров. Он атаковал римские укрепления на линии Дробета - Диерна и пленил Лонгина. Затем царь потребовал у императора вернуть дакам придунайские земли и возместить затраты на войну в обмен на жизнь Лонгина (который смог достать яд и отравился, что осложнило переговоры Децебала с Римом). В ответ на действия Децебала Траян в 106 организовал новый поход на Сармизегетусу и после жестокого штурма с помощью предателей из числа знатных даков овладел городом и тайником с царскими сокровищами. Децебал бежал в горы Харгита, но был выдан кем-то из своих приближённых и пронзил себя мечом. Его голову и правую руку доставили Траяну, отославшему их в Рим на поругание.
Иллюстрация:
Фрагмент колонны Траяна с изображением сцены самоубийства Децебала. 111–114. Рим.
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