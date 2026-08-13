ДЕБЮССИ КЛОД АШИЛЬ
ДЕБЮССИ КЛОД АШИЛЬ - французский композитор, пианист, дирижёр, музыкальный критик.
Сын небогатого коммерсанта. В 1871 году брал уроки игры на фортепиано у А. Моте де Флёрвиль. В 1872 году поступил в Парижскую консерваторию (учился по классу фортепиано А.Ф. Мармонтеля, органа - С. Франка, гармонии - Э. Дюрана, композиции - Э. Гиро). Первые композиторские опыты Дебюсси относятся к 1879-1880 годам (романсы «Мадрид» на слова А. де Мюссе, «Звёздная ночь» на слова Т. де Банвиля). В летние месяцы 1880-1882 годов путешествовал как пианист по странам Европы с семьёй русской меценатки Н.Ф. фон Мекк, познакомился с Р. Вагнером, побывал в России (1881, 1882), под впечатлением от музыки М.П. Мусоргского, А.П. Бородина и Н.А. Римского- Корсакова написал Симфонию. Первое публичное исполнение сочинений Дебюсси состоялось в 1882 году (выступил со скрипачом М. Тиберсом и певицей М.Б. Ванье, которой посвятил 1-ю серию романсов «Галантные празднества»). Большое влияние на формирование творческих взглядов Дебюсси оказали поэты-символисты П. Верлен и С. Малларме. Получив Римскую премию (1884, за кантату «Блудный сын»), в 1885 году в качестве стипендиата уехал в Рим, где увлёкся музыкой Дж.П. да Палестрины, О. Лассо. Среди сочинений тех лет - поэма «Дева-избранница» для женских голосов с оркестром, кантата «Весна» (по картине С. Боттичелли), Фантазия для фортепиано с оркестром, многочисленные романсы. В феврале 1887 года досрочно вернулся в Париж, где сблизился с кружком Малларме; в Вене познакомился с И. Брамсом, дважды ездил в Байрёйт на представления опер Вагнера. Разочаровавшись в его музыке (известны крайне негативные высказывания Дебюсси о вагнеровской эстетике), обдумывал замысел собственной оперы о Тристане, образ которого, по его мнению, был сильно искажён Вагнером.
В 1889 году Дебюсси стал членом Национального музыкального общества, сблизился с Э. Шоссоном и В. д’Энди. По-прежнему интересуясь русской классической музыкой, изучал партитуру оперы М.П. Мусоргского «Борис Годунов» (музыку которой счёл «поверхностной»). В 1890 году после встречи с М. Метерлинком у Дебюсси возник замысел оперы «Пеллеас и Мелизанда». В 1891 году он познакомился с Э. Сати, дружба с которым продолжалась до самой смерти Дебюсси. Своеобразным манифестом импрессионизма в музыке явилась симфонической «Прелюдия к "Послеполуденному отдыху фавна"» (по эклоге С. Малларме, 1894) с её изысканной хроматической главной темой, создающей впечатление томности и лени, изобретательностью оркестровки (запоминающийся тембр - флейта в низком регистре). Импрессионистской звукописью проникнут оркестровый триптих «Ноктюрны» («Облака», «Празднества»; «Сирены» - с женским хором; 1899); цикл «Море» (3 симфонических эскиза, 1905), сохраняющий тенденцию к живописной изобразительности, отличается мощным симфоническим размахом. В 1901 году началась музыкально-критическая деятельность Дебюсси - он сотрудничал с периодич. изданиями «Revue Blanche», «Musica», «Mercure de France», «Gil Blas», «Фигаро», «La Revue Musicale», «La Revue Bleu», «Paris-Journal» (выступал от имени вымышленного «господина Кроша, антидилетанта»). Премьера оперы «Пеллеас и Мелизанда» по пьесе М. Метерлинка (1902, «Опера-Комик», дирижёр А. Мессаже), имевшая ошеломляющий успех, была, однако, омрачена ссорой композитора и писателя.
В 1908 году Дебюсси впервые выступил как дирижёр в Концертах Колонна в Париже, дирижировал своими произведениями в ходе поездки в Лондон. С 1909 года Дебюсси - член Высшего педагогического совета Парижской консерватории. В 1910 году встречался с И.Ф. Стравинским. Написал музыку к мистерии Г. Д’Аннунцио «Мученичество святого Себастьяна» (1911, театр «Шатле»; в роли Себастьяна - Ида Рубинштейн, декорации Л.С. Бакста). В 1912 году Русский балет С.П. Дягилева в театре «Шатле» представил балет на музыку «Прелюдии к "Послеполуденному отдыху фавна"» (в главной роли - В.Ф. Нижинский), в 1913 году - балет «Игры» (Театр Елисейских Полей). Совершив концертную поездку в Москву и Санкт-Петербург по приглашению С.А. Кусевицкого, в 1913 году Дебюсси окончил 2 тетради фортепианных прелюдий - одного из самых популярных своих сочинений. На начало 1-й мировой войны Дебюсси отреагировал сочинением «Героической колыбельной» для фортепиано. К многочисленным концертным выступлениям в различных городах Европы и музыкально-критической деятельности Дебюсси прибавилось редактирование (по заказу издательства Дюрана) произведений Ф. Шопена. Несмотря на ухудшение здоровья, композитор завершил 2 тетради своих этюдов, написал цикл для 2 фортепиано «Белым и чёрным». Отказавшись в 1916 году от поездки в США, завершил либретто оперы «Падение дома Эшеров» и продолжал работать над кантатой «Ода Франции» (на текст Л. Лалуа, не окончена).
Награждён орденом Почётного легиона (1903).
Творчество Дебюсси - важный этап в развитии муз. языка, подготовленный всей эволюцией европейской музыкальной культуры (в особенности французской и русской) и выводящий её на рубежи новой музыки XX века. Дебюсси довёл до предела красочные, изобразительные возможности музыки, вдохнул новую жизнь в программную музыку, обращаясь к прошлому искусства, инонациональным культурам [идеализированная античность, стили барокко и рококо, экзотические танцевальные ритмы, прихотливая фантастика, гротеск и юмор в «Песнях Билитис» для голоса с фортепиано (1897), циклах «Эстампы» (1903), «Образы» (1905, 1907), «Детский уголок» (1908) для фортепиано, 6 «Античных эпиграфах» для фортепиано в 4 руки (1914)].
Новый пианистический стиль Дебюсси нашёл концентрированное выражение в 2 тетрадях прелюдий (1910, 1913), 12 этюдах (1915). Обновление образной палитры повлекло за собой расширение ладового поля: наряду с мажорно-минорной тональностью в его музыке можно встретить натуральные и искусственные лады - пентатонику («Колыбельная слона» из «Детского уголка»), гипофригийский (прелюдия «Прерванная серенада»), ионийский (прелюдия «Затонувший собор»), лидийско-миксолидийский («Остров радости», 1904), целотонный (прелюдия «Паруса») звукоряды и другие яркие модализмы. Подобно тому как в живописи импрессионистов исключительное значение приобретает красочный мазок как таковой, в музыке Дебюсси внимание сосредоточено на отдельном созвучии, а не на тонально-функциональных связях созвучий. Отсюда статика музыкального полотна, заставляющая слушателя любоваться колоритом звучания, а не следить за привычной ладофункциональной логикой тяготений и разрешений; повторения (в т. ч. на разной высоте) однотипных созвучий, главным образом многотерцовых - септаккордов и нонаккордов, их параллелизмы. В связи с пересмотром традиционного баланса динамического и статического пересматривается и соотношение музыкальной темы и фактуры: в зрелой музыке Дебюсси трудно найти традиционную структурно устойчивую тему единого развёртывания, вместо этого слух скользит от одного мотива (попевки) к другому, короткие темы непрерывно меняются, варьируются от проведения к проведению. Параллели с живописью обнаруживаются и в образной сфере: очевидно стремление Дебюсси музыкальными средствами запечатлеть пейзаж в его поэтической красоте, изменчивости, зыбкости и как бы «по первому впечатлению». Всё творчество Дебюсси пронизывает музыкальное отображение природы (моря, воды, стихии ветра, света, снега).
Черты символизма прослеживаются в главном сценическом произведении Дебюсси - опере «Пеллеас и Мелизанда». Представление о драматургии и сюжетике, как их формулировал Дебюсси, полностью порывало с вагнеровскими принципами: «Моим поэтом сможет стать только тот, кто, не договаривая всего полностью, даст возможность соединить мою мечту с его собственной, поэт, который придумает для своей пьесы действующих лиц без прошлого и без указания на время действия… Я мечтаю о либретто, которое не приговаривало бы меня следовать традиции длинных и тягостных действий...» Символика М. Метерлинка идеально соответствовала эстетической позиции композитора. Персонажи оперы выписаны как «смутные» образы, с неопределённым прошлым и сумрачным будущим, герои выражают свои чувства короткими речитативными фразами, подкрепляемыми «говорящим» оркестром. Стремление противопоставить оперу вагнеровским музыкальным драмам с их длинными монологами, а также оперному веризму, который Дебюсси считал банальным, диктовало композитору иные, импрессионистские, средства выразительности. Изысканный эротизм сцены, в которой Пеллеас приходит в экстаз, окутываясь волосами Мелизанды, прозвучал как новое слово на фоне традиционных любовных дуэтов.
Стилистические черты, впоследствии оформившиеся в неоклассицизм, присущи многим произведениям Дебюсси разных периодов творчества (в т. ч. «Бергамасской сюите» для фортепиано, 1890, балету «Игры», 1912). Среди камерно-инструментальных сочинений Дебюсси: струнный квартет (1893), сонаты - для виолончели и фортепиано, для флейты, альта и арфы (обе 1915), для скрипки и фортепиано (1917).
Иллюстрации:
Архив БРЭ.
Сочинения:
Статьи. Рецензии. Беседы. М.; Л., 1964;
Избр. письма. Л., 1986;
Monsieur Groche et autres écrits. 2 éd. P., 1987
Œuvres complètes. P., 1985-2006–.