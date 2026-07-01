Дебу, Константин Матвеевич (1810, Санкт-Петербург ‒ 31.05[12.06].1868, Санкт-Петербург)

Дебу`, Константин Матвеевич (1810, Санкт-Петербург — 31.05[12.06].1868, Санкт-Петербург) — российский общественный деятель. Брат И. М. Дебу. Учился в Институте путей сообщения, был на военной службе; выйдя в отставку в чине прапорщика, перешел в азиат­ский департамент министер­ства иностранных дел. Под влиянием брата увлекся фурьеризмом; в 1848 по­знакомился с М. В. Петрашев­ским, участвовал в кружке Н. С. Кашкина (обсуждавшего возможности применения учения Ш. Фурье к быту России), заведуя библиотекой запрещенных книг; участвовал в совещаниях по организации (по проекту Н. А. Момбелли) тайного Братства взаимной помощи. «За недонесение» был приговорен к расстрелу, по конфирмации — к 4 годам арестантских рот с последующей сдачей в рядовые. В декабре 1849 отправлен на о. Аланд. В 1857 Д. было возвращено дворянство; в 1860 он в чине подпоручика вышел в отставку; в 1862 служил в новгородском акцизном управлении. Лит.: Дело петрашевцев. Т. 3. М.—Л., 1951; Лейкина-Свирская В. P. Петрашевцы. М., 1965; Усакина Т. И. Петрашевцы и литературно-общественное движение сороковых годов XIX в. Саратов, 1965. В. Л. Телицын.