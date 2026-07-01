Дебу, Ипполит Матвеевич (06[18]. 03.1824, Санкт-Петербург ‒ 19[31].12.1890, Харьковская губ.)

Дебу`, Ипполит Матвеевич (06[18]. 03.1824, Санкт-Петербург — 19[31].12.1890, Харьковская губ.) — российский общественный деятель. Брат К. М. Дебу. Окончил камеральный факультет Санкт-Петербургского университета (1846); служил в азиатском департаменте министерства иностранных дел. Участник кружка М. В. Петрашевского. В 1849 арестован по делу петрашевцев, «за участие в преступных замыслах, распространение зловредных учений и за хранение у себя в высшей степени возмутительных сочинений» приговорен к смертной казни. Высочайшей конфирмацией казнь была заменена лишением всех прав и ссылкой на 2 года в арестантские роты инженерного ведомства. По окончании ссылки, будучи определен в рядовые, участвовал в Крымской войне 1853—1856 и за отличие в деле на Черной речке был произведен в подпоручики; затем вышел в отставку. Занимался переводами, два из которых — труды Ф. Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности и государства» и К. Каутского «Экономическое учение Карла Маркса» — были изданы только в 1906. Лит.: Дело петрашевцев. Т. 3. М.—Л., 1951; Лейкина-Свирская В. P. Петрашевцы. М., 1965; Усакина Т. И. Петрашевцы и литературно-общественное движение сороковых годов XIX в. Саратов, 1965. В. Л. Телицын.