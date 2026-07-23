ДЕБУ ИОСИФ ЛЬВОВИЧ

Образование и карьера

Иосиф Дебу родился 19 декабря 1774 г. в г. Ливорно (Тоскана). Потомок знатного французского рода.

В 1781 г. отец Иосифа прибыл в Санкт-Петербург вместе с сыном. Здесь И.Л. Дебу отдали учиться в Инженерный шляхетский кадетский корпус. В 1793 г. он поступил на службу в лейб-гвардии Семеновский полк. С 1796 г. служил в Изюмском легкоконном полку, с 1787 г. – в Кексгольмском полку, с 1799 г. – командир Гренадерского батальона. В 1800 г. в чине подполковника переведен в Литовский мушкетерский полк. 23 марта 1806 г. И.Л. Дебу получил назначение командиром Калужского мушкетерского полка. 24 апреля 1806 г. ему присвоено звание полковника.

Участник войны четвертой коалиции – похода в Восточную Пруссию 1806 – 1807 гг. В 1809 г. И.Л. Дебу направили в Эстляндию защищать побережье Финского залива от возможного нападения шведов.

16 ноября 1809 г. он был назначен шефом Казанского пехотного полка с местом службы на Кавказе. Принимал участие в экспедиции против кабардинцев (1810). С 1813 г. – командир левого фланга Кавказской линии.

30 августа 1816 г. И.Л. Дебу повысили до генерал-майора, назначен командиром 1-й бригады правого фланга Кавказской линии 22-й пехотной дивизии. 13 февраля 1823 г. получил орден Св. Георгия 4-й степени.

В 1824 г. И.Л. Дебу был внесен в список кандидатов на должности гражданских губернаторов. С 1826 г. он ушел в отставку с военной службы по состоянию здоровья; по итогам службы удостоился повешения до действительного статского советника.

На посту губернатора

С 7 июня 1827 г. по 2 декабря 1832 г. – оренбургский гражданский губернатор. Во время эпидемии холеры в 1829 г. в губернии И.Л. Дебу лично выезжал в населенные пункты и многое сделал для ее предотвращения. Получил благодарственный адрес от жителей г. Уфы за особую работу по прекращению холеры в их городе.

В 1832 г. Дебу произведен в тайные советники, получил назначение присутствующим сенатором сначала в Правительствующем Сенате по 7-му департаменту в Санкт-Петербурге, затем, по его прошению, – в Москве.

Умер И.Л. Дебу 10 апреля 1842 г. в Москве. Похоронен на Введенском иноверческом кладбище.

Научная деятельность

Автор труда «Записки о Кавказской линии и присоединенных к оной Черноморских войсках», которую издал в 1829 г. в Москве. В работе содержатся разнообразные сведения о Кавказском крае.

В 1837 г. в Москве вышла его книга «Топографическое и статистическое описание Оренбургской губернии».